Брентфорд - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Brentford Community Stadium.
Дата проведення матчу: 05.02.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
між командами закінчився перемогою на користь Брентфорд, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
команди Брентфорд був зіграний проти "Тоттенхем" - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Бернлі" - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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