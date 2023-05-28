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Брентфорд - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 лютого 2024, 22:00 - Brentford Community Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
1 - 1
Оновити
51'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
21' Maupay, Neal 31' Maupay, Neal 45' Foden, Phil
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
31%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
37%
Цікаві факти
  • Last season Brentford FC won both games against Manchester City (1-0 at home and 2-1 away).
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Brentford FC scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City have a winning streak of 8 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 11 games.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Bryan Mbeumo is Brentford FC's top scorer with 7 goals. Erling Haaland has scored 14 times for Manchester City.
  • Christian Norgaard has more yellow cards (8) than any other player at Brentford FC. Rodri has collected 7 for Manchester City.
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Brentford FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 27% of their matches, Manchester City in 56% of their matches.
  • Brentford FC wins 27% of halftimes, Manchester City wins 56%.
  • The winner of their last meeting was Brentford FC.
  • On their last meeting Brentford FC won by 1 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 46% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Brentford FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • In the last 4 meetings Brentford FC won 2, Manchester City won 2, 0 draws.
  • Brentford FC scores 0.75 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Manchester City is 1.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Manchester City is 1.
  • Brentford FC scores 1.38 goals when playing at home and Manchester City scores 2.16 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Brentford FC scores 28% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
Особисті зустрічі
Брентфорд
2
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Брентфорд 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
29.12.2021 - 22:15 Брентфорд 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 21:30 Тоттенхем 3 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 19:30 Брентфорд 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Кубок Англії 2023/2024
16.01.2024 - 21:30 Вулверхемптон 3 - 2 Завершено Брентфорд П
Кубок Англії 2023/2024
05.01.2024 - 21:15 Брентфорд 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Крістал Пелес 3 - 1 Завершено Брентфорд П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Бернлі В
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.01.2024 - 19:30 Ньюкасл 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 16:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Гаддерсфілд Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
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Головні події
45'
Foden, Phil ГООЛ!
Maupay, Neal
31'
ГООЛ! Maupay, Neal
21'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
31%
Нічия
31%
Манчестер Сіті
37%
Склади команд
1
Flekken, Mark
16
Бенжамін Ангуа
5
Pinnock, Ethan
22
Collins, Nathan
12
Reguilon, Sergio
27
Janelt, Vitaly
6
Norgaard, Christian
8
Jensen, Mathias
30
Roerslev Rasmussen, Mads
7
Maupay, Neal
17
Айван Тоні
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Діаш
6
Натан Аке
24
Gvardiol, Josko
16
Родрi
47
Foden, Phil
19
Alvarez, Julian
17
De Bruyne, Kevin
20
Silva, Bernardo
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 7
    Maupay, Neal
    31 21
  • 17
    Айван Тоні
    Форвард
  • 12
    Reguilon, Sergio
    Захисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 1
    Flekken, Mark
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    45
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
27%
Володіння м'ячем
73%
4
Кутові
12
1
Удари в отвір
11
2
Блоковано ударів
4
10
Сейви
1
Штрафні
3
2
Офсайди
Удари повз
2
1
ЖК
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Брентфорд - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Свисток
Другий тайм розпочався!
Шалена перевага Сіті завершилися лише курйозним голом у ворота Брентфорда. Флеккен сьогодні грає просто неймовірно, однак не завжди він може врятувати. Загалом позиції на полі доволі прості: гості контролюють м'яч, господарі сподіваються на контрнаступи.
Свисток
Перерва у матчі!
45+3'
Гоооол!!!
ГООООООООЛ! Не завжди Флеккен може рятувати, а тут - тим більше. Після простого навісу у штрафну Піннок скинув у центр на точку пенальті, де були відразу два вільні футболісти Сіті. Один із них - Фоден - в дотик пробив у правий кут воріт.
45+1'
Небезпечний момент
Ох цукерочку мав покласти де Брюйне! Крутив з кута штрафного у дев'ятку, але знову Флеккен! Що ж творить сьогодні голкіпер Брентфорда!
45'
Інфо
Три хвилин додав арбітр до першого тайму.
44'
Небезпечний момент
Курйозний гол міг забити Сіті! Фоден з лінії штрафної пробив прямо у Флеккена, але м'яч ледь не пройшов через руки голкіперу. Встиг зафіксувати круглого Марк.
42'
Гвардіол після стіночки з де Брюйне не вирішив до кінця, що йому робити з м'ячем. Зрештою, невдало прострілив.
39'
Кутовий
Розіграш кутового призвів до небезпеки біля чужих воріт. Регілон подачею-ударом ледь не закинув м'яч під поперечку - Едерсон врятував.
37'
А Брентфорд все так ж сильно іде в пресинг. Цього разу затиснули Едерсона - він був змушений вибивати в аут.
34'
Гарно Сілва зіграв в обороні! Едерсон далеко вийшов з воріт і Янельт отримав шанс спробувати закинути за комірець бразильцю, але Бернарду чистим підкатом ззаду зупинив цей план.
33'
Кутовий
Поганий навіс де Брюйне з кутового виніс Регілон.
31'
Жовта картка
Жовта картка для Мопе.
29'
Кутовий
Чергові два кутові від Сіті - цього разу без небезпеки.
26'
Небезпечний момент
Хто знову рятує Брентфорд? Так, відповвідь очевидна. Після передачі де Брюйне Альварес прострілив трохи у спину на Гвардіола. Хорват пробив під стійку, але голкіпер господарів записав черговий сейв на свій рахунок.
23'
Небезпечний момент
І знову Флеккен тягне, просто герой старту матчу! Помилилися в обороні госопдарі, завдяки чому Голанд вийшов на побачення з голкіпером, але програв цю дуель - Марк парирував удар норвежця ногою.
Інфо
Для Флеккена це перший асист у кар'єрі у вищих дивізіонах. А ось гол він уже забивав під час своїх виступів за Дуйсбург.
Інфо
У п'ятому матчі поспіль забив Ніл Мопе.
21'
Гоооол!!!
ГООООООООООООЛ! Ви атакуєте, а ми забиваємо! Брентфорд попереду! Флеккен виніс м'яч від воріт, верхову боротьбу ніхто не виграв і круглий долетів до Мопе, котрий вийшов сам на сам з Едерсоном. Нападник пробив у лівий кут воріт.
20'
Кутовий
Після подачі від прапорця Гвардіол зміг пробити - неточно.
19'
Намагався де Брюйне знайти високою подачею Голанда, але нападник не зміг виграти верхову боротьбу за м'яч відразу у двох опонентів.
16'
Кутовий
Знову голкіпер господарів у грі: цього разу виніс подачу з кутового кулаками.
15'
Небезпечний момент
Кутовий гостей завершився дальнім потужнім пострілом від Вокера - Флеккен перевів за лицьову лінію.
14'
Небезпечний момент
І знову шанс Альвареса, після якого рятує Флеккен! Провалюється опорно зона господарів.
12'
Кутовий
Брентфорд впорався з двома поспіль кутовими від суперників.
10'
Небезпечний момент
Альварес з підступів штрафного пробив під стійку, але Флеккен виручив! Чудовий стрибок.
7'
Флеккен впевнено зіграв на виході після навісу де Брюйне з флангу.
5'
Високо пресингують "бджоли" гостей.
3'
Тоні створив атаку через фланг, але все завершилося виносом Діаша.
2'
Вокер знайшов передачею Голанда, але норвежець не зміг обробити м'яч. Однак Ерлінг далі пішов у відбір і змусив суперника помилитися.
Свисток
Матч розпочався!
Перед цим матчем Сіті посідає третє місце у турнірній таблиці, у той час як Брентфорд іде 15-м.
Запасні гостей: Ортега, Стоунс, Аканджі, Льюїс, Ковачич, Нунес, Бобб, Гріліш, Доку.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол - Родрі - Фоден, Альварес, де Брюйне, Б. Сілва - Голанд.
Запасні господарів: Стракоша, Аєр, Занка, Дамсгорд, Баптіст, Брірлі, Фредерік, Ярмолюк, Льюїс-Поттер.
Брентфорд: Флеккен - Коллінз, Піннок, Мі - Рерслев Расмуссен, Єнсен, Норгорд, Янельт, Регілон - Тоні, Мопе.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 23 туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому Брентфорд зустрінеться з Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Брентфорд - "Манчестер Сіті" 05.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 05.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Брентфорд (Брентфорд) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь Брентфорд, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - "Манчестер Сіті" можна подивитися 05.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

команди Брентфорд був зіграний проти "Тоттенхем" - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Бернлі" - 31.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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