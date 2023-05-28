Брентфорд - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГООООООООЛ! Не завжди Флеккен може рятувати, а тут - тим більше. Після простого навісу у штрафну Піннок скинув у центр на точку пенальті, де були відразу два вільні футболісти Сіті. Один із них - Фоден - в дотик пробив у правий кут воріт.