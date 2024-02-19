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Манчестер Сіті - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 лютого 2024, 21:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
перерыв
Брентфорд
Брентфорд
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Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
50%
Нічия
24%
Брентфорд
26%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Manchester City have won 3 times, there have been 0 draws while Brentford FC have won 2 times. The goal difference is 7-4 in favour of Manchester City.
  • Last season Brentford FC won both games against Manchester City (1-0 at home and 2-1 away).
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, Manchester City have 3 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Brentford FC scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Manchester City have a winning streak of 11 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 15 games.
  • Manchester City have won 4 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 36 home matches.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 8-4-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 16 goals. Bryan Mbeumo has scored 7 times for Brentford FC.
  • Rodri has more yellow cards (7) than any other player at Manchester City. Christian Norgaard has collected 8 for Brentford FC.
  • Manchester City have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Brentford FC have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 54% of their matches, Brentford FC in 28% of their matches.
  • Manchester City wins 54% of halftimes, Brentford FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Brentford FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Brentford FC won 2, 0 draws.
  • Manchester City scores 1.4 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Brentford FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Brentford FC is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester City scores 2.82 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
3
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Брентфорд 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 Копенгаген 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Бернлі В
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 21:30 Тоттенхем 3 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 19:30 Брентфорд 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
50%
Нічия
24%
Брентфорд
26%
Склади команд
31
Едерсон
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
20
Silva, Bernardo
16
Родрi
52
Bobb, Oscar
19
Alvarez, Julian
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
1
Flekken, Mark
13
Zanka
20
Ajer, Kristoffer
16
Бенжамін Ангуа
30
Roerslev Rasmussen, Mads
15
Onyeka, Frank
6
Norgaard, Christian
27
Janelt, Vitaly
12
Reguilon, Sergio
17
Айван Тоні
11
Wissa, Yoane
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 52
    Bobb, Oscar
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 17
    Айван Тоні
    Форвард
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 15
    Onyeka, Frank
    Півзахисник
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 12
    Reguilon, Sergio
    Захисник
  • 13
    Zanka
    Захисник
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 1
    Flekken, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Томас Франк
Статистика матчу
6
Удари в отвір
2
2
Сейви
6
6
Удари повз
2
4
Блоковано ударів
6
Кутові
67%
Володіння м'ячем
33%
3
Штрафні
4
4
Фоли
1
Офсайди
2
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано дві хвилини
43'
Небезпечний момент
Чудовий навіс від Аєра на Оньєку і Френк пробив головою, але Едерсон встиг зреагувати та зупинити м'яч
39'
Кутовий
Ще один кутовий виконують господарі і цього разу навіс занадто сильний і м'яч перелітає всіх гравців та виходить за межі поля на протилежному фланзі
38'
Небезпечний момент
Бобб у штрафному суперника переграє суперника та б'є по воротах, які залишилися без голкіпера, але прямо з лінії воріт його вибиває захисник Брентфорда
36'
Кутовий
Цього разу гості досить швидко розібрались з кутовим Манчестер Сіті та вибили м'яч
36'
Кутовий
Черговий кутовий у "містян" і після навісу на ближню стійку та боротьби м'яч вибили, але потім був навіс на Діаша, який пробив головою, але Флеккен ногою відбив на кутовий
35'
Небезпечний момент
Аканджі перевірив Флеккена та пробив з-за меж штрафного і після удару під саму поперечину голкіпер перевів м'яч на кутовий
34'
Небезпечний момент
Оце так момент у Сіті! Родрі закидає на Вокера на праву стійку і той віддає передачу у сторону партнерів, де його підхоплює Сілва та б'є, але м'яч пролітає поруч зі стійкою
31'
Офсайд
Під час чергової спроби Вісса вибігти в атаку арбітр фіксує положення поза грою
30'
Тепер удар Голанда, але у стрибку та розвороту і тому м'яч летить вище воріт
28'
Небезпечний момент
Альварес знову спробував пробити по воротах, знову удар з-за меж штрафного, але м'яч пролетів поруч зі стійкою
28'
Інфо
Статистично, краще виглядають господарі, що доволі очікувано. На їх рахунку шість ударів по воротах, з яких один у площину і вони 63% часу грають з м'ячем. "Бджоли" мають на два удари менше і також один у площину, проте в деяких моментах Брентфорд виглядає навіть гостріше суперника
25'
Кутовий
Знову кутовий у господарів і після боротьби м'яч прилетів під удар Альваресу, але він пустив м'яч над воротами
22'
Небезпечний момент
Ще одне забігання на побачення з голкіпером, цього разу Вісса опинився перед Едерсоном і намагався скинути м'яч собі головою, але перестарався і м'яч прилетів у руки голкіпера. Тим паче, здається, нападник Брентфорда перебував у положенні поза грою
21'
Кутовий
Ще один кутовий виконують господарі і після навісу на дальню стійку Флеккен у стрибку забирає м'яч у руки
19'
Небезпечний момент
Гості заробили право на стандарт прямісінько перед карним майданчиком суперника, Тоні вирішив пробити і м'яч пролетів в декількох сантиметрах над поперечиною
16'
Небезпечний момент
Яка атака від Брентфорда! Вісса в центрі поля віддав передачу на Оньєку і той вибіг на побачення з голкіпером, але там підключився Родрі і він змусив суперника поспішити та пробити завчасно, тим самим Оньєка влучив прямо у голкіпера
15'
Порівняно з першими хвилинами гості почали вмикатися у гру, але здебільшого м'яч контролюють "містяни"
11'
Небезпечний момент
Ще одна цікава атака від гостей, але цього разу Едерсон та Стоунс не порозумілися і ворота залишилися порожніми, проте Вісса не зміг точно пробити
10'
Непогана атака "бджіл", але після боротьби у чужому штрафному майданчику вони втратили м'яч
7'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробляють господарі і після навісу з лівого флангу Флеккен вибиває м'яч кулаками, а на підбиранні зіграв Фоден, який пробив по воротах, але влучив у захисника
6'
Альварес увірвався у штрафний майданчик, але заплутався у своїх ногах та втратив м'яч але заробив право на кутовий
3'
Перший удар по воротах у матчі. Голанд відібрав м'яч у Регілона та пробив з-за меж штрафного, але м'яч прилетів прямо у руки голкіпера
1'
Свисток
Даррен Інгленд дає свисток про старт поєдинку. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Даррен Інгленд
Головний тренер Брентфорда: Томас Франк
На лаві запасних: Баптіст, Годдос, Дамсгорд, Єнсен, Коллінз, Льюїс-Поттер, Мопе, Стракоша, Ярмолюк
Інфо
Стартовий склад Брентфорда (3-5-2): Флеккен - Мі, Аєр, Занка - Регілон, Янельт, Норгорд, Оньєка, Рерслев Расмуссен - Вісса, Тоні
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: Аке, Гомес, Де Брюйне, Доку, Карсон, Ковачич, Льюїс, Нунес, Ортега
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-1-4-1): Едерсон - Аканджі, Діаш, Стоунс, Вокер - Родрі - Фоден, Альварес, Бобб, Сілва - Голанд
Для Манчестер Сіті - перемога у сьогоднішньому матчі відмінна можливість повернутися у гонку за чемпіонство. Наразі "містяни" займають третю сходинку турнірної таблиці, а відставання від лідера - Ліверпуля складає чотири очки. У випадку перемоги господарі обійдуть Арсенал та підійдуть впритул до команди Юргена Клоппа. Брентфорд розташовується у другій половині турнірної таблиці, а відрив від зони вильоту складає усього п'ять балів
Матч пройде у Манчестері на "Етіхаді" та розпочнеться о 21:30 за київським часом
Нагадаємо, що матч повинен був пройти наприкінці грудня, але був перенесений через участь "містян" у Клубному чемпіонаті світу
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції перенесеного матчу 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Сіті прийме у гостях Брентфорд
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд 20.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 20.02.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 05.02.2024 закінчилось : 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд можна подивитися 20.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Челсі" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

команди Брентфорд був зіграний проти "Ліверпуль" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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