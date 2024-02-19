Манчестер Сіті - Брентфорд онлайн трансляція матчу

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 20.02.2024
Час початку матчу: 21:30
Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 05.02.2024 закінчилось : 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Челсі" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
команди Брентфорд був зіграний проти "Ліверпуль" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
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