Манчестер Сіті - Брентфорд онлайн трансляція матчу

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Статистично, краще виглядають господарі, що доволі очікувано. На їх рахунку шість ударів по воротах, з яких один у площину і вони 63% часу грають з м'ячем. "Бджоли" мають на два удари менше і також один у площину, проте в деяких моментах Брентфорд виглядає навіть гостріше суперника