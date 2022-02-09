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Манчестер Сіті - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 листопада 2022, 14:30 - Этихад
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Брентфорд
Брентфорд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
35%
Нічия
35%
Брентфорд
30%
Цікаві факти
  • Last season Manchester City won both games against Brentford FC (2-0 at home and 1-0 away).
  • In Premier League, Manchester City have 7 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Brentford FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't lost in their last 6 games.
  • Manchester City have won 16 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 20 home matches.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 6-0-0.
  • Brentford FC's away record this season: 0-3-3.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 18 goals. Ivan Toney has scored 8 times for Brentford FC.
  • Joao Cancelo has more yellow cards (2) than any other player at Manchester City. Ivan Toney has collected 5 for Brentford FC.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Brentford FC in 25% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Brentford FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 75% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Brentford FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Manchester City scores 3.19 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches.
  • Brentford FC haven't won in their last 5 games.
  • Brentford FC haven't won any of their last 5 away matches.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 9. Mathias Jensen is Brentford FC's biggest assister (3).
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.02.2022 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
29.12.2021 - 22:15 Брентфорд 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Фулгем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
25.10.2022 - 22:00 Боруссія 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
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Останні матчі - Брентфорд
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Брентфорд 1 - 1 Завершено Джіллінгем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Астон Вілла 4 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
35%
Нічия
35%
Брентфорд
30%
Трансляція
Інфо
Головний арбітр – Пітер Бенкс.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Ляпорт, Аканджі, Стоунс – Гюндоган (к), Родрі, де Брюйне – Фоден, Голанд, Сілва. Коуч – Пеп Гвардіола.
Запасні: Ортега (в), Альварес, Гомес, Гріліш, Діаш, Льюїс, Марез, Палмер, Філліпс.
Інфо
Стартовий склад Брентфорда: Рая – Піннок, Мі, Занка – Генрі, Єнсен, Янельт, Оньєка, Рерслев Расмуссен – Тоні (к), Мбемо. Коуч – Томас Франк.
Запасні: Кокс (в), Вісса, Годдос, Дасілва, Канос, Крама, Льюїс-Поттер, Норгорд, Ярмолюк.
Підопічні Пепа Гвардіоли продовжують переслідувати Арсенал: відставання від «канонірів» усього два очки. Брентфорд розташувався в середині таблиці, але до зони вильоту якихось чотири пункти.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 16-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Брентфорд.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд 12.11.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 12.11.2022
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 09.02.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд можна подивитися 12.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Челсі - 09.11.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший поединок команди Брентфорд був зіграний проти Джіллінгем - 08.11.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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