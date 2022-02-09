Манчестер Сіті - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд 12.11.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 12.11.2022

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 09.02.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Челсі - 09.11.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Прошедший поединок команди Брентфорд був зіграний проти Джіллінгем - 08.11.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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