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Сельта - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 17 лютого 2024, 19:30 - Стадион Балаидос . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сантана Пулидо
Рейтинг матчу:
Сельта
Виго
1 - 2
Матч завершено
Барселона
Барселона
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Хід матчу
15' Allende, Tadeo 38' Андреас Крістенсен 45' Роберт Левандовскі
46' Dominguez, Carlos Вийшов: Nunez, Unai 46' Araujo, Ronald Вийшов: Martinez, Inigo 47' Яго Аспас 58' Андреас Крістенсен Вийшов: Ілкай Гюндоган 58' Roque, Vitor Вийшов: Raphinha 59' Ristic, Mihailo Вийшов: Sanchez, Manu 75' Pedri Вийшов: Marin, Fermin Lopez 77' Allende, Tadeo Вийшов: Swedberg, Williot 85' Mingueza, Oscar Вийшов: Vazquez, Kevin 85' Larsen, Jorgen Strand Вийшов: Douvikas, Anastasios 90' De Jong, Frenkie 90' Ter Stegen, Marc-Andre 90' Роберт Левандовскі 90' Nasraqui Ebana, Lamine Yamal Вийшов: Оріоль Ромеу 90' Martinez, Inigo
Цікаві факти
  • The most common result of matches between RC Celta de Vigo and FC Barcelona when RC Celta de Vigo is playing at home is 2-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between RC Celta de Vigo and FC Barcelona is 2-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with RC Celta de Vigo playing at home, RC Celta de Vigo have won 9 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 9 times. The goal difference is 44-39 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 51 meetings, RC Celta de Vigo have won 11 times, there have been 14 draws while FC Barcelona have won 26 times. The goal difference is 106-64 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 2-1 (RC Celta de Vigo at home) and 1-0 (FC Barcelona at home).
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 35% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 4% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Barcelona scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • RC Celta de Vigo have a losing streak of 3 matches at home.
  • RC Celta de Vigo haven't scored in 6 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 6-5-0.
  • Jorgen Strand Larsen is RC Celta de Vigo's top scorer with 9 goals. Robert Lewandowski has scored 10 times for FC Barcelona.
  • Iago Aspas has assisted the most goals for RC Celta de Vigo with 5. Ilkay Gundogan is FC Barcelona's biggest assister (7).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • RC Celta de Vigo wins 1st half in 29% of their matches, FC Barcelona in 39% of their matches.
  • RC Celta de Vigo wins 29% of halftimes, FC Barcelona wins 39%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When RC Celta de Vigo leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than RC Celta de Vigo.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against RC Celta de Vigo (in all competitions).
  • In the last 5 meetings RC Celta de Vigo won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against RC Celta de Vigo.
  • RC Celta de Vigo have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • RC Celta de Vigo scores 1.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.2 goals against RC Celta de Vigo (on average).
  • Average number of goals in meetings between RC Celta de Vigo and FC Barcelona is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RC Celta de Vigo and FC Barcelona is 1.6.
  • RC Celta de Vigo scores 1.05 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.74 goals when playing away (on average).
  • A year ago, RC Celta de Vigo were number 12 in the table with 28 points. Now they are number 17 with 20 points.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Сельта
6
Перемог
27
Ігор
14
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Сельта 2 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.10.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Сельта
Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 17:15 Осасуна 0 - 3 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 15:00 Сельта 0 - 1 Завершено Жирона П
Кубок Іспанії 2023/2024
23.01.2024 - 22:30 Сельта 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Гранада Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 19:30 Алавес 1 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.01.2024 - 20:00 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 19:30 Барселона 3 - 5 Завершено Вільярреал П
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Головні події
90'
De Jong, Frenkie
90'
Ter Stegen, Marc-Andre
90'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
90'
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
Вийшов: Оріоль Ромеу
90'
Martinez, Inigo
Mingueza, Oscar
Вийшов: Vazquez, Kevin
85'
Larsen, Jorgen Strand
Вийшов: Douvikas, Anastasios
85'
Allende, Tadeo
Вийшов: Swedberg, Williot
77'
75'
Pedri
Вийшов: Marin, Fermin Lopez
Ristic, Mihailo
Вийшов: Sanchez, Manu
59'
58'
Андреас Крістенсен
Вийшов: Ілкай Гюндоган
58'
Roque, Vitor
Вийшов: Raphinha
ГООЛ! Яго Аспас
47'
Dominguez, Carlos
Вийшов: Nunez, Unai
46'
46'
Araujo, Ronald
Вийшов: Martinez, Inigo
45'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
38'
Андреас Крістенсен
Allende, Tadeo
15'
Склади команд
21
Ristic, Mihailo
25
Вiсенте Гуаїта
28
Dominguez, Carlos
2
Starfelt, Carl
3
Mingueza, Oscar
14
De la Torre, Luca
8
Beltran, Fran
5
Ренато Ібарра
9
Allende, Tadeo
18
Larsen, Jorgen Strand
10
Яго Аспас
1
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
33
Cubarsi, Pau
2
Cancelo, Joao
21
De Jong, Frenkie
15
Андреас Крістенсен
8
Pedri
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовскі
19
Roque, Vitor
Стартовий склад
  • 18
    Larsen, Jorgen Strand
    Форвард
    85
  • 10
    Яго Аспас
    Форвард
    47
  • 14
    De la Torre, Luca
  • 8
    Beltran, Fran
    Півзахисник
  • 5
    Ренато Ібарра
    Захисник
  • 9
    Allende, Tadeo
    Форвард
    77 15
  • 25
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
  • 28
    Dominguez, Carlos
    Захисник
    46
  • 2
    Starfelt, Carl
    Захисник
  • 3
    Mingueza, Oscar
    85
  • 21
    Ristic, Mihailo
    Півзахисник
    59
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
    90
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    90 45
  • 19
    Roque, Vitor
    Форвард
    58
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
    90
  • 15
    Андреас Крістенсен
    58 38
  • 8
    Pedri
    Форвард
    75
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
    46
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
    90
Запасні гравці
Тренери
  • Рафаэль Бенитес
  • Xavi
Статистика матчу
34%
Володіння м'ячем
66%
14
Штрафні
15
11
Фоли
13
2
Блоковано ударів
3
4
Офсайди
1
1
ЖК
4
4
Удари в отвір
4
3
Удари повз
4
2
Кутові
5
2
Сейви
3
LIVE
Трансляція матчу Сельта - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Доволі цікавий видався матч. Барселона вважалася фаворитом у цьому матчі і змогла виправдати очіквання лише наприкінці поєдинку завдяки голу Левандовскького з пенальті. Сельта билася до останнього, але цього не вистачило аби втримати нічийний рахунок. Барселона знову вириває перемогу на останніх хвилинах та підіймається на третю сходинку турнірної таблиці
90+12'
Свисток
Хуан Луїс Пулідо Сантана дає свисток про завершення поєдинку
90+10'
Жовта картка
Мартінес порушує правила на своїй половині поля тим самим даруючи суперникам право на штрафний, а сам заробляє "гірчичник"
90+8'
Заміна
На останніх хвилинах Хаві Ернандес вирішує змінити Ямала на Ромеу
90+7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовский все ж таки забиває! Роберт знову зупиняється перед ударом та б'є знову ж таки у правий від себе кут. Гвайта зупинився перед стрибком, а потім направився у необхідний кут, але не встиг за м'ячем, який полетів під самісіньку стійку! Барселона знову попереду 2:1
90+6'
Інфо
Пенальті переназначено! Гвайта перед ударом вийшов за лінію воріт обома ногами та, можливо, завдяки цьому, зумів парирувати удар поляка. Свисток Хуана Луїса Пулідо Сантани сигналізує про порушення правил голкіпером та необхідністю пробити пенальті наново
90+6'
Незабитий пенальті
Левандовский не забив пенальті! Роберт зупинився перед ударом і пробив у правий від себе кут, туди ж стрибнув і Гвайта, який парирував удар поляка та відбив м'яч
90+4'
Жовта картка
За зайві емоції на полі, балачки з арбітром та непотрібну штовханину тер Штеген та де Йонг отримують попередження від арбітра
90+3'
Буде пенальті у ворота Сельти! Ямал віддав передачу на Левандовского, який виконав навіс з правого флангу, а після скидки далі Ямал вів боротьбу за м'яч, але його не помітив Тапія, який при спробі вибити м'яч вдарив ногою Ламіна. Пролунав свисток арбітра про фіксацію порушення правил
90+2'
Небезпечний момент
Кунде знову помилився на своїй половині поля і де ла Торре підхопив м'яч, але він занадто сильно поспішив і відправив м'яч прямо у руки тер Штегена
90+1'
Інфо
У другому таймі компенсовано шість хвилин
87'
Атака Сельти закінчилася метушнею на межі штрафного майданчику і спробою Дувікаса протиснутися повз декількох суперників, але це було невдало і каталонці забрали м'яч
84'
Заміна
Останні дві доступні заміни проводить Рафаель Бенітес та знімає з гри Ларсена та Мінгеса, замість яких цей матч догравати будуть Васкес та Дувікас
83'
Кутовий
Корнер виконують господарі і після навісу та боротьби у штрафному майданчику Старфельт пробив головою, проте м'яч пролетів поруч зі стійкою
80'
Помітно, що гравці Сельти під кінець матчу починають потроху тягнути час аби зберегти наявний рахунок
77'
Заміна
Тепер черга Рафаель Бенітеса використовувати свою опції та замість Альєнде на полі з'явився Сведберг
75'
Заміна
Іще одна ротація від Хаві Ернандеса і замість Педрі на поле вийшов Лопес
75'
Кутовий
Гості виконали кутовий, проте це було легкою здобиччю для гравців Сельти, які вибили м'яч
73'
Небезпечний момент
Іще одна атака господарів ледве не закінчилася ударом, але "кельти" самі помилилися при передачі де Йонг допоміг у захисті та зумів вибити м'яч
71'
Дуже небезпечна атака у "кельтів"і серія передач, але остання з них була перехоплена Канселу і каталонці вибили м'яч
70'
Інфо
Команди мають паритет на табло, а також за кількістю фолів. Кожна з команд перетнула межу дозволеного по вісім разів
68'
Небезпечний момент
Тепер діагональ від Ямала на Рафінью і бразилець намагався пробити з меж штрафного, але його удар було заблоковано
67'
Небезпечний момент
Доволі небезпечний момент у Сельти і Аспас віддав діагональ на Санчеса, який в один дотик скидав на де ла Торре, але цього разу Кунде зіграв відмінно та зупинив м'яч для тер Штегена
65'
Кутовий
Гості виконали кутовий і після навісу гравці Сельти вибили м'яч подалі від воріт
64'
Небезпечний момент
Каталонці заробили право на доволі небезпечний станлрт перед карним майданчиком суперника, після порушення правил Нуньєсом. Рафінья вирішив пробивати і м'яч летів під поперечину, але Гвайт зумів переправити його на кутовий
61'
Доволі активно почали грати "кельти" після забитого голу, але поки їх статистика у другому таймі це один удар, він у площину, і саме це й був гольовий момент
58'
Заміна
Одразу і Рафаель Бенітес використовує свою опцію та знімає з гри травмованого Рістича, замість якого цей матч догравати буде Санчес
58'
Заміна
Ще одну ротацію проводить Хаві Ернандес та змінює Крістненсена на Гюндогана, а Віктора Роке на Рафінью
57'
Ямал виконав навісну передачу з правого флангу на дальню стійку, там вже очікував партнер, але цьому завадив Гвайта, який забрав м'яч у руки
56'
Ще одна атака Сельти закінчилася невимушеною грою рукою від Аспаса після чого пролунав свисток арбітра
51'
Гості помітно стали грати активніше, аби повернути рахунок до більш комфортного
47'
Гоооол!!!
ГОЛ! Аспас зрівнює рахунок! Перша атака Сельти у другому таймі, Мінгеса віддав передачу на Ларсена на лінію штрафного майданчику, норвежець декілька секунд контролював м'яч та віддав п'ятою передачу на Мінгеса, а той в один дотик п'ятою скинув на Аспаса, який пробив з меж штрафного, а по траєкторії польоту м'яча стала нога Кунде, і саме через цей рикошет тер Штеген не зумів зупинити м'яч і він опинився у сітці воріт! Початок другого тайму і рахунок знову стає рівним 1:1
46'
Свисток
Хуан Луїс Пулідо Сантана дає свисток про старт другого тайму
Заміна
Також свою ротацію провів і Рафаель Бенітес випустивши Нуньєса замість Домінгеса
Заміна
У перерві Хаві Ернандес провів першу заміну. Замість Араухо на поле вийшов Мартінес
Гравці обох команд повертаються на поле
Доволі цікавий матч. Сельта не збирається так легко віддавати очки Барселоні та бореться з усіх сил. Господарі мали декілька можливостей забити гол, проте в результаті отримали його від суперників. Чекаємо на другий тайм аби дізнатися, чим завершиться ця зустріч
45+2'
Свисток
Хуан Луїс Пулідо Сантана дає свисток про завершення першого тайму
45+1'
Небезпечний момент
Мінгеса перевірив тер Штегена на реакцію та пробив з лінії штрафного, але м'яч прилетів прямо у руки голкіпера
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано дві хвилини
45'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовський виводить Барсу вперед! Роберт отримує м'яч прямо перед карним майданчиком, обробляє його та б'є у дальній кут, звідки Гвайта не спроможний витягти! Такі голи називають "у роздягальню" і рахунок стає 1:0 на користь Барселони
44'
Небезпечний момент
Небезпечний чи то простріл чи то удар від Ямала, Левандовский був готовий переправляти м'яч у сітку, але його випередив Гвайта, який вибив м'яч
41'
Тапія порушив правила проти Левандовського прямо у півколі штрафного майданчику, проте арбітр не звернув уваги на це порушення правил і не призначив штрафний
38'
Жовта картка
Крістенсен доволі жорстко вдарив ззаду по ногах Аспаса і арбітр попередив гравця жовтою карткою
37'
Кутовий
І знову кутовий у блауграни і знову навіс у штрафний майданчик і знову господарі вибивають м'яч
36'
Кутовий
Гості виконали кутовий і після боротьби у карному майданчику по одному гравцю з кожної команди опинилися на газоні та все ж, в результаті, "кельти" вибили м'яч
35'
Небезпечний навіс Канселу з лівого флангу завершився тим, що м'яч прилетів прямо на голову Старфельта, який вибив м'яч на кутовий
33'
У другій половині тайму гра трішки заспокоїлася і гравці не так активно йдуть в атаку, як це було на початку зустрічі. Обидва колективи шукають можливості позиційної атаки
29'
Інфо
Загалом статистично перевага на боці Барселони. Каталонці контролюють м'яч 69% часу та завдали шість ударів по воротах, проте у Сельти на один удар менше, а по попаданням у площину у команд паритет - по одному удару
26'
Кутовий
Перший кутовий у цьому матчі виконали гості і після навісу на дальню стійку Крістенсен зумів виграти боротьбу та пробити по воротах, але м'яч пролетів поруч зі стійкою
25'
Небезпечний момент
Чудова атака Барселони і декілька скидок, в тому числі п'ятою, на Віктора Роке, але той не зміг пробити, а потім був удар Ямала і після рикошету м'яч вийшов на кутовий
24'
Рістич спробував пробити з-за меж штрафного майданчику. Гарний і потужний удар, але неточний і м'яч полетів повз ворота
23'
Тепер відповідь від "кельтів" і знову простріл Аспаса з правого флангу, у карному майданчику суперників було двоє гравців Сельти і жоден з них не зміг замкнути передачу партнера
22'
Небезпечний момент
Зрізка господарів у центрі поля призвела до контратаки блауграни, але Віктор Роке невдало обробив м'яч у карному майданчику та не зміг віддати якісну передачу
20'
Небезпечний момент
Ще одна атака Барси і ще один удар по воротах, але все невдало, адже після удару Канселу м'яч влучив у голову суперника та прилетів у руки голкіпера
19'
Гравці Барселони контролюють м'яч в намаганнях витягти захист суперників задля розвитку власної атаки
15'
Жовта картка
Педрі вибігав в контратаку по правому флангу, яку перервав Альєнде та збив з ніг суперника. Арбітр зафіксував порушення правил та був вимушений вперше у сьогоднішньому матчі дістати з кишені жовту картку
15'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили "кельти" та виконали навіс у карний майданчик, що виявилося легкою здобиччю для каталонців, які вигравши боротьбу вибили м'яч
14'
Ларсена ледве не вивели на побачення з голкіпером, але на заваді цьому став Араухо, який блокував удар та перевів м'яч на кутовий
11'
Небезпечний момент
Чудова атаки від "кельтів"! Аспас виконав простріл з правого флангу і м'яч підхопив Ларсен, який відправив м'яч у ворота, а на заваді цьому став тер Штеген
10'
Небезпечний момент
Перший небезпечний момент у Барси і Ямал завдав удару з лінії карного майданчику, але Гвайта зумів парирувати його, а на добиванні був Канселу і з меж штрафного м'яч полетів над поперечиною
6'
Перші хвилини більш активно грають гравці блауграни і намагаються дійти до воріт суперника, проте наразі їм не вдається дійти навіть до штрафного майданчику
4'
Перша спроба атаки від господарів і Рістич спробував пробити з лінії карного майданчику, але його удар був заблокований, після цього подібне сталося з прострілом від де ла Торре
1'
Свисток
Хуан Луїс Пулідо Сантана дає свисток про старт поєдинку. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Хуан Луїс Пулідо Сантана
Головний тренер Барселони: Хаві Ернандес
На лаві запасних: Гую, Гюндоган, Касадо, Кокен, Лопес, Мартінес, Пенья, Рафінья, Ромеу, Форт
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): тер Штеген - Канселу, Кубарсі, Араухо, Кунде - Педрі, Крістенсен, де Йонг - Віктор Роке, Левандовський, Ямал
Головний тренер Сельти Віго: Рафаель Бенітес
На лаві запасних: Васкес, Вільяр, Дувікас, Жаїлсон, Каррільйо, Нуньєс, Перес, Родрігес, Санчес, Сведберг, Серві, Сотело
Інфо
Стартовий склад Сельти Віго (4-4-2): Гвайта - Рістич, Домінгес, Старфельт, Мінгеса - де ла Торре, Бельтран, Тапія, Альєнде - Ларсен, Аспас
Команди, як то кажуть, мають різні турнірні цілі. Сельта Віго продовжує боротьбу за збереження прописки у елітному дивізіоні Іспанії і наразі випереджає зону вильоту всього на три бали. Барселона, у свою чергу, веде боротьбу у верхній частині турнірної таблиці, але діючі чемпіони країни займають усього четверте місце, пропустивши вперед Атлетико, але у "матрацників" зіграно на один матч більше. Відставання від лідера - Реалу, складає десять очок
Матч пройде у місті Віґо на арені "Естадіо Балаїдос" та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 25-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Сельта Віго прийме у гостях Барселону
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Анонс матчу Сельта - "Барселона" 17.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Сельта (Виго) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Балаидос.

Дата проведення матчу: 17.02.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Сельта (Виго) та командою "Барселона" (Барселона):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Сельта та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 17.02.2024 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Рафаэль Бенитес и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сельта - "Барселона" можна подивитися 17.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Сельта - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Рафаэль Бенитес

команди Сельта був зіграний проти "Барселона" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Сельта - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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