Сельта - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Сельта - "Барселона" 17.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Сельта (Виго) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Балаидос.

Дата проведення матчу: 17.02.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Сельта (Виго) та командою "Барселона" (Барселона):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Сельта та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 17.02.2024 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Рафаэль Бенитес и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сельта (Виго)

Рік заснування Сельта (Виго): 1923

Країна: Испания

Тренер: Рафаэль Бенитес



команди Сельта був зіграний проти "Барселона" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



команди "Барселона" був зіграний проти Сельта - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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