Барселона - Сельта онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Однак уже в наступній атаці Сельта відкриває рахунок! Гравці Барси відбилися на кутовому та вже побігли в атаку, але суперники перехопили мʼяч і вивели Ларсена на вбивчу позицію. Норвежець упевнено переграв тер Штегена, офсайду не було через затримку Крістенсена.