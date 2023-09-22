  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Сельта Дивитися онлайн
У тренді

Барселона - Сельта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 23 вересня 2023, 19:30 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 1
Оновити
31'
Сельта
Виго
Дивитись трансляцію
Хід матчу
19' Larsen, Jorgen Strand
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
33%
Нічия
33%
Сельта
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and RC Celta de Vigo when FC Barcelona is playing at home is 2-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and RC Celta de Vigo is 2-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 16 times, there have been 7 draws while RC Celta de Vigo have won 2 times. The goal difference is 59-23 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 50 meetings, FC Barcelona have won 25 times, there have been 14 draws while RC Celta de Vigo have won 11 times. The goal difference is 103-62 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Barcelona at home) and 2-1 (RC Celta de Vigo at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 9 games.
  • FC Barcelona have won 5 home matches in a row.
  • RC Celta de Vigo have lost none of their last 4 away matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 51% of their matches, RC Celta de Vigo in 27% of their matches.
  • FC Barcelona wins 51% of halftimes, RC Celta de Vigo wins 27%.
  • The winner of their last meeting was RC Celta de Vigo.
  • On their last meeting RC Celta de Vigo won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than RC Celta de Vigo.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 2, RC Celta de Vigo won 2, 1 draws.
  • FC Barcelona scores 1.8 goals in a match against RC Celta de Vigo and RC Celta de Vigo scores 1.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and RC Celta de Vigo is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and RC Celta de Vigo is 1.8.
  • FC Barcelona scores 2.12 goals when playing at home and RC Celta de Vigo scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • A year ago, RC Celta de Vigo were number 10 in the table with 7 points. Now they are number 16 with 4 points.
  • RC Celta de Vigo have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Did you know that FC Barcelona scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • When playing at home, FC Barcelona have not conceded a goal so far this season.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
12
Перемог
25
Ігор
6
Перемог
Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Сельта 2 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.10.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
10.05.2022 - 22:30 Барселона 3 - 1 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.11.2021 - 17:15 Сельта 3 - 3 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершено Ройял Антверпен В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.09.2023 - 22:05 Барселона 5 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Вільярреал 3 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:30 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс В
Показати більше
Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.09.2023 - 19:30 Сельта 0 - 1 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.09.2023 - 23:00 Альмерія 2 - 3 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 22:35 Сельта 0 - 1 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.08.2023 - 18:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 18:00 Сельта 0 - 2 Завершено Осасуна П
Показати більше
Головні події
19'
Larsen, Jorgen Strand ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
33%
Нічия
33%
Сельта
33%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
17
Alonso, Marcos
15
Андреас Крістенсен
23
Kounde, Jules
2
Cancelo, Joao
22
Ілкай Гюндоган
18
Оріоль Ромеу
21
De Jong, Frenkie
14
Felix, Joao
9
Роберт Левандовскі
7
Torres, Ferran
13
Villar, Ivan
3
Mingueza, Oscar
4
Nunez, Unai
2
Starfelt, Carl
28
Dominguez, Carlos
21
Ristic, Mihailo
18
Larsen, Jorgen Strand
8
Beltran, Fran
14
De la Torre, Luca
17
Bamba, Jonathan
10
Яго Аспас
Стартовий склад
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 10
    Яго Аспас
    Форвард
  • 18
    Larsen, Jorgen Strand
    Форвард
  • 8
    Beltran, Fran
    Півзахисник
  • 14
    De la Torre, Luca
  • 17
    Bamba, Jonathan
    Форвард
  • 3
    Mingueza, Oscar
  • 4
    Nunez, Unai
    Захисник
  • 2
    Starfelt, Carl
    Захисник
  • 28
    Dominguez, Carlos
    Захисник
  • 21
    Ristic, Mihailo
    Півзахисник
  • 13
    Villar, Ivan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Рафаэль Бенитес
Статистика матчу
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
78%
Володіння м'ячем
22%
Удари в отвір
2
1
Удари повз
Кутові
2
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Сельта
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
27'
Де ла Торре получил мяч в отличной позиции и готовил удар, но в последний момент Ромеу прыгнул в подкат и нивелировал угрозу.
23'
Гюндоган класно підключив Фелікса і португалець, недовго думаючи, сильно пробив по воротах з лінії карного. Ще б трішки точніше — і був би красивий гол.
19'
Гоооол!!!
Однак уже в наступній атаці Сельта відкриває рахунок! Гравці Барси відбилися на кутовому та вже побігли в атаку, але суперники перехопили мʼяч і вивели Ларсена на вбивчу позицію. Норвежець упевнено переграв тер Штегена, офсайду не було через затримку Крістенсена.
18'
Небезпечний момент
Сельта в кілька передач розкрила оборону Барси, але Аспас у вирішальний момент погано обробив мʼяч. Довелося викручуватися та пробивати черпачком, тер Штеген потягнув.
14'
Крістенсен з протяжкою зіграв проти Аспаса, арбітр поки не спішить роздавати картки.
12'
Гостям вдалося трохи відсунути гру від своїх воріт і потримати мʼяч у ногах.
7'
Кунде спробував виконати закидання до карного майданчика, ніхто з партнерів не пішов на цей пас.
5'
Мʼяч під повним контролем Барселони. Сельта максимум декілька дотиків робить і на цьому все.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Маріо Мелеро Лопес.
Запасні: Астралага (в), Пенья (в), Араухо, Бальде, Гаві, Лопес, Мартінес, Рафінья, Роберто, Ямал.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген (к) — Алонсо, Крістенсен, Кунде, Канселу — Гюндоган, Ромеу, де Йонг — Фелікс, Левандовський, Торрес. Головний тренер — Хаві Ернандес.
Запасні: Гвайта (в), Марчесін (в), Айду, Васкес, Дотор, Дувікас, Перес, Родрігес, Санчес, Сведберг, Сотело, Тапія.
Інфо
Стартовий склад Сельти: Вільяр — Рістич, Домінгес, Старфельт, Нуньєс, Мінгеса — Бамба, де ла Торре, Бельтран, Ларсен — Аспас (к). Головний тренер — Рафа Бенітес.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 6-го туру Ла Ліги Барселона – Сельта.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Diosgyori Diosgyori 2 Дебрецен Дебрецен 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Істра Істра 0 Гориця Гориця 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Нант Нант 4 Лор’ян Лор’ян 3 Завершено 17:30 - Сьогодні Волендам Волендам 2 Хераклес Хераклес 2 Завершено 17:15 - Сьогодні Осасуна Осасуна 0 Севілья Севілья 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Барселона" - Сельта 23.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Барселона" (Барселона) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 23.09.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Барселона" (Барселона) та командою Сельта (Виго):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Сельта, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Сельта та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 04.06.2023 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Рафаэль Бенитес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Сельта можна подивитися 23.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Сельта, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Ройял Антверпен - 19.09.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Карлуш Карвальял

Предыдущий матч команди Сельта був зіграний проти Мальорка - 16.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Сельта онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.