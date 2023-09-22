Барселона - Сельта онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Барселона" (Барселона) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 23.09.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между клубами "Барселона" (Барселона) та командою Сельта (Виго):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Сельта, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Сельта та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 04.06.2023 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Рафаэль Бенитес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Ройял Антверпен - 19.09.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Карлуш Карвальял
Предыдущий матч команди Сельта був зіграний проти Мальорка - 16.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.
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