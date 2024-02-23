Арсенал - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Ньюкасл" 24.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Арсенал (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 24.02.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Арсенал (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



команди Арсенал був зіграний проти Порту - 21.02.2024, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)

Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Борнмут" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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