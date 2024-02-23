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Арсенал - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 лютого 2024, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
41%
Нічия
30%
Ньюкасл
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Newcastle United when Arsenal FC is playing at home is 3-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Newcastle United is 1-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 23 times, there have been 4 draws while Newcastle United have won 4 times. The goal difference is 66-18 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 61 meetings, Arsenal FC have won 37 times, there have been 12 draws while Newcastle United have won 12 times. The goal difference is 101-44 in favour of Arsenal FC.
  • Newcastle United's last away win against Arsenal FC was in 2010.
  • Last season's matches: 0-0 (Arsenal FC at home) and 0-2 (Newcastle United at home).
  • Arsenal FC have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Newcastle United scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Arsenal FC have a winning streak of 5 matches.
  • Newcastle United haven't lost in their last 5 games.
  • Newcastle United have a winning streak of 4 matches away from home.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Newcastle United in their last 12 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 4 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 9-2-1.
  • Bukayo Saka is Arsenal FC's top scorer with 12 goals. Alexander Isak has scored 10 times for Newcastle United.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 7. Kieran Trippier is Newcastle United's biggest assister (10).
  • Kai Havertz has more yellow cards (6) than any other player at Arsenal FC. Bruno Guimaraes has collected 9 for Newcastle United.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 46% of their matches, Newcastle United in 38% of their matches.
  • Arsenal FC wins 46% of halftimes, Newcastle United wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Newcastle United.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Newcastle United won 2, 1 draws.
  • Arsenal FC scores 0.8 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 0.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Newcastle United is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Newcastle United is 0.2.
  • Arsenal FC scores 2.68 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Newcastle United were number 4 in the table with 47 points. Now they are number 8 with 37 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
19
Перемог
23
Ігор
3
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 18:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Арсенал 0 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.05.2022 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Бернлі 0 - 5 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:30 Ноттінгем Форест 1 - 2 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 4 - 4 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 22:15 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Ньюкасл В
Кубок Англії 2023/2024
27.01.2024 - 21:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Ньюкасл В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
41%
Нічия
30%
Ньюкасл
30%
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports
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Інфо
Арбітр матчу: Пол Тірні
Головний тренер Ньюкаслу: Едді Хоу
На лаві запасних: Барнс, Берн, Віллок, Гіллеспі, Голл, Крафт, Ласселс, Мерфі, Рітчі
Інфо
Стартовий склад Ньюкаслу (4-3-3): Каріус - Лівраменто, Ботман, Шер, Тріпп'єр - Майлі, Бруно Гімараес, Лонгстофф - Гордон, Ісак, Альмірон
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Вієйра, Габріел Жезус, Ельнені, Нелсон, Нкетіа, Ремсдейл, Седрік, Сміт-Роу, Троссард
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Ківьор, Габріел, Саліба, Вайт - Жоржинью, Райс, Едегор - Мартінеллі, Гаверц, Сака
Напередодні матчу Арсенал займає третю сходинку турнірної таблиці. "Каноніри" наразі відстають від лідера чемпіонату - Ліверпуля, на п'ять очок. Ньюкасл демонструє доволі не стабільні результати і на даний момент займає восьму сходинку, а відставання від зони єврокубків складає десять балів
Матч пройде у Лондоні на стадіоні "Емірейтс" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Арсенал прийме у гостях Ньюкасл
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Останні матчі
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Анонс матчу Арсенал - "Ньюкасл" 24.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Арсенал (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 24.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Арсенал (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Ньюкасл" можна подивитися 24.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

команди Арсенал був зіграний проти Порту - 21.02.2024, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Борнмут" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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