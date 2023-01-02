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Арсенал - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 січня 2023, 21:45 - Эмирейтс
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
32%
Нічия
39%
Ньюкасл
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Newcastle United when Arsenal FC is playing at home is 3-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Newcastle United is 1-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 23 times, there have been 3 draws while Newcastle United have won 4 times. The goal difference is 66-18 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 58 meetings, Arsenal FC have won 36 times, there have been 11 draws while Newcastle United have won 11 times. The goal difference is 99-43 in favour of Arsenal FC.
  • Newcastle United's last away win against Arsenal FC was in 2010.
  • Last season's matches: 2-0 (Arsenal FC at home) and 2-0 (Newcastle United at home).
  • Arsenal FC have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • In Premier League, Arsenal FC have 7 successive home wins.
  • Newcastle United have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 31% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Newcastle United scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Newcastle United have a winning streak of 10 matches.
  • Newcastle United haven't lost in their last 16 games.
  • Newcastle United have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Newcastle United have lost none of their last 6 away matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Newcastle United in their last 11 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 7-0-0.
  • Newcastle United's away record this season: 4-3-1.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 6. Kieran Trippier is Newcastle United's biggest assister (4).
  • Newcastle United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 48% of their matches, Newcastle United in 40% of their matches.
  • Arsenal FC wins 48% of halftimes, Newcastle United wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Arsenal FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Newcastle United won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.8 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 0.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Newcastle United is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Newcastle United is 0.2.
  • Arsenal FC scores 2.3 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.7 goals when playing away (on average).
  • Newcastle United have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Newcastle United.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
18
Перемог
20
Ігор
2
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.05.2022 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
27.11.2021 - 14:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022
02.05.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.01.2021 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 4 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Арсенал 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Ньюкасл 0 - 0 Завершено Лідс Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Ньюкасл В
Кубок англійської ліги 2022/2023
20.12.2022 - 21:45 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Челсі В
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Ньюкасл 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
32%
Нічия
39%
Ньюкасл
29%
Трансляція
Інфо
Арсенал (старт): Ремсдейл - Зінченко, Габріел, Саліба, Вайт - Джака, Парті, Едегор - Мартінеллі, Нкетіа, Сака.
Інфо
Арсенал (запас): Тернер - Батлер-Оєдеджі, Вієйра, Ельнені, Локонга, Маркіньос, Тірні, Томіясу, Голдінг.
Інфо
Ньюкасл (старт): Поуп - Берн, Ботман, Шер, Тріпп'єр - Віллок, Гімараес, Лонгстофф - Жоелінтон, Вілсон, Альмірон.
Інфо
Ньюкасл (запас): Дубравка - Андерсон, Вуд, Ласселс, Льюїс, Манкільйо, Мерфі, Рітчі, Сен-Максімен.
Інфо
"Арсеналу" не допоможе Жезус та Нелсон. "Ньюкасл" продовжує грати без травмованих Ісака, Крафта, Шелві та Тарґетта.
Гра для лідера обіцяє бути складною, адже "Ньюкасл" в 17 турах програв лише один раз. Гості перервали свою серію з шести поспіль перемог у Прем'єр-лізі, поділивши очки з "Лідсом" на своєму полі (0:0).
Друзі, всім привіт! Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 19-го туру АПЛ між "Арсеналом" та "Ньюкаслом". Гра розпочнеться о 21:45.
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Антальяспор Антальяспор 1 Фенербахче Фенербахче 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Умранієспор Умранієспор 2 Хатайспор Хатайспор 2 Завершено 22:00 - Вчора Ренн Ренн 2 Ніцца Ніцца 1 Завершено 22:00 - Вчора Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс 1 Sheffield United Sheffield United 1 Завершено 20:00 - Вчора Монпельє Монпельє 1 Марсель Марсель 2

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Анонс матчу Арсенал - Ньюкасл 03.01.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою Ньюкасл (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 03.01.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою Ньюкасл (Ньюкасл):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ньюкасл, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Ньюкасл та Арсенал у попередньому футбольному матчі 16.05.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Ньюкасл можна подивитися 03.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Ньюкасл, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 31.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)
Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший поединок команди Ньюкасл був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 31.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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