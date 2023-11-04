Ньюкасл - Арсенал онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сент-Джеймс Парк.
Дата проведення матчу: 04.11.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между клубами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Арсенал (Лондон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 07.05.2023 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Предыдущий поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".
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