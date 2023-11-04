Ньюкасл - Арсенал онлайн трансляція матчу

Неймовірний та дуже емоціональний перший тайм. Обидві команди боряться за очки у цьому матчі і їх емоції як найкраще кажуть про це. Але гольових моментів було досить мало і взагалі, за перший тайм нанесено всього один удар у площину. Але команди не здаються і чекаємо на продовження цього неймовірного шоу вже за п'ятнадцять хвилин