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Ньюкасл - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 листопада 2023, 19:30 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
0 - 0
Оновити
53'
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
37' Havertz, Kai 37' Gordon, Anthony 38' Longstaff, Sean 39' Schar, Fabian
46' Деніел Берн Вийшов: Livramento, Valentino
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
29%
Нічия
36%
Арсенал
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Arsenal FC when Newcastle United is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Newcastle United and Arsenal FC is 0-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 7 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 14 times. The goal difference is 35-25 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 60 meetings, Newcastle United have won 11 times, there have been 12 draws while Arsenal FC have won 37 times. The goal difference is 101-43 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 0-2 (Newcastle United at home) and 0-0 (Arsenal FC at home).
  • In Premier League, Newcastle United have 3 successive home wins.
  • Did you know that Newcastle United scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Arsenal FC scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 4 games.
  • Newcastle United haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's away record this season: 3-1-0.
  • Callum Wilson is Newcastle United's top scorer with 7 goals. Eddie Nketiah has scored 5 times for Arsenal FC.
  • Kieran Trippier has assisted the most goals for Newcastle United with 6. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (3).
  • Anthony Gordon has more yellow cards (5) than any other player at Newcastle United. Kai Havertz has collected 3 for Arsenal FC.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 37% of their matches, Arsenal FC in 40% of their matches.
  • Newcastle United wins 37% of halftimes, Arsenal FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 1, Arsenal FC won 3, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Newcastle United scores 0.4 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.2 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Arsenal FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Arsenal FC is 0.4.
  • Newcastle United scores 1.93 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
2
Перемог
22
Ігор
19
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 18:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Арсенал 0 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.05.2022 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
27.11.2021 - 14:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 2 Завершено Ньюкасл Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Ньюкасл Н
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Останні матчі - Арсенал
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 18:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
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Головні події
Деніел Берн
Вийшов: Livramento, Valentino
46'
Schar, Fabian
39'
Longstaff, Sean
38'
37'
Havertz, Kai
Gordon, Anthony
37'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
29%
Нічия
36%
Арсенал
36%
Склади команд
22
Pope, Nick
33
Деніел Берн
6
Lascelles, Jamaal
5
Schar, Fabian
2
Кіран Тріпп'єр
7
Joelinton
36
Longstaff, Sean
39
Guimaraes, Bruno
10
Gordon, Anthony
9
Wilson, Callum
24
Almiron, Miguel
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
18
Tomiyasu, Takehiro
41
Rice, Declan
20
Жоржиньйо
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
14
Nketiah, Edward
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 10
    Gordon, Anthony
    37
  • 9
    Wilson, Callum
    Форвард
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 36
    Longstaff, Sean
    38
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 6
    Lascelles, Jamaal
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
    39
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    37
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
7
Штрафні
7
6
Фоли
7
47%
Володіння м'ячем
53%
2
Блоковано ударів
5
Кутові
4
1
Удари повз
2
1
Офсайди
3
ЖК
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
46'
Свисток
Стюарт Аттвелл дає свисток про початок другої половини зустрічі. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці обох команд повертаються на поле
Неймовірний та дуже емоціональний перший тайм. Обидві команди боряться за очки у цьому матчі і їх емоції як найкраще кажуть про це. Але гольових моментів було досить мало і взагалі, за перший тайм нанесено всього один удар у площину. Але команди не здаються і чекаємо на продовження цього неймовірного шоу вже за п'ятнадцять хвилин
45+5'
Свисток
Стюарт Аттвелл дає свисток про завершення першого тайму
45+4'
Кутовий
"Сороки" отримали право на кутовий. Розіграли м'яч біля правого прапорця, після чого повернули його в центр поля для можливості розвитку нової атаки
45+3'
Знову на полі вирують емоції, "сороки " отримали право на аут, але Гімараес просто пробив м'яч у Райса, після чого гравець Арсеналу пішов у словесну та трішки фізичну перепалку з суперником. Арбітр вчасно роздійняв гравців
45+3'
Небезпечний момент
Мартінеллі заходить у штрафний майданчик Ньюкаслу, обіграє одного захисника, виходить на ударну позицію та пробиває з-під іншого захисника, але м'яч летить прямо у руки Поупа
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано чотири хвилини
45'
Небезпечний момент
Два удари по воротах Арсеналу, спочатку Жеілінтон перевірив свій удар з-за меж карного майданчику, його удар було заблоковано, після чого Гімараес прибиває, також з-за меж штрафного, м'яч летить повз ворота
42'
Небезпечний момент
Дуже небезпечний момент у "сорок", навіс з правого флангу, Вілсон не дотягується до м'яча, а Гордон не очікував, що до нього дійде м'яч і не зміг його прийняти, а після відскоку від його ноги Рая падає та фіксує м'яч у своїх руках
41'
Накип емоцій продовжується на полі і Райс порушує правила і вже гравець Арсеналу починає занадто емоційно реагувати, але вчасно зупиняється та погоджується з рішенням арбітра. Картку він не отримав
39'
Жовта картка
Господарі ніяк не можуть заспокоїтися і арбітр використовує своє право та показує ще дві "заспокійливі" картки жовтого кольору гравцям Ньюкаслу. Під роздачу попали Шер та Лонгстофф. Правила порушив гравець Арсеналу, а три жовті картки отримали "сороки"
37'
Жовта картка
Гаверц доволі жорстко порушує правила проти Лонгстоффа на чужій половині поля збиваючи його з ніг у підкаті, на нього одразу ж накинулися "сороки",а "каноніри" побігли захищати свого гравця. Арбітр показує Гаверц попередження, а також попередження отримує Гордону за зайві емоції на полі
36'
"Сороки" продовжують контролювати м'яч граючи по всьому полю
35'
Досить затяжна атака Ньюкаслу, але поки вони зуміли лише заробити право на аут неподалік кутового прапорця
32'
Навіс у карний майданчик від Мартінеллі, господарі вибивають м'яч
31'
Тепер Берн порушує правила на своїй половині поля проти Сака і гості отримують право на стандарт на чужій половині поля
29'
Офсайд
Дуже небезпечно у воріт Арсеналу. "Сороки" отримали право на штрафний на чужій половині поля, розіграли стандарт і після цього виконали навіс у карний майданчик, а там у боротьбі господарі виконали удар по воротах, м'яч пролетів над поперечиною, після чого пролунав свисток арбітра про положення поза грою
26'
Інфо
На даний момент за ударам по воротах перевага на боці гостей, "каноніри" вже сім разів пробили у сторону воріт суперника, "сороки" ще жодного разу не завдавали удару. По ударам в площину рівновага, адже жодна з команд ще не попала в рамку воріт
25'
Атака господарів закінчилася неточною передачою Альмірона і перехопленням м'яча Райсом, а потім проти гравця Арсеналу порушили правила
23'
Кутовий
І знову кутовий у "канонірів", передача на ближній кут карного майданчику на лівому фланзі, навіс на дальню стійку, там Нкетіа пробиває головою, але м'яч летить поруч зі стійкою
21'
Кутовий
І ще один, вже третій кутовий для гостей, Поуп вибиває м'яч після навісу, на підбиранні Жоржинью, б'є з лету, але м'яч летить вище воріт
20'
Кутовий
Ще один кутовий для "канонірів", навіс у карний майданчик, боротьба і спроби удару від Нкетіа та Жоржинью виявилися невдалими
19'
Команди обмінялись атаками, але гравці обох команд програли боротьбу і не зуміли навіть зайти у карний майданчик або виконати удар
17'
Досить високий пресинг "сорок" ледве на дав свої плоди, але Альмірон порушив правила проти суперника і тим самим не зміг перехопити м'яч задля розвитку атаки своєї команди
15'
Кутовий
Перший кутовий в матчі. Гості розігрують біля правого прапорця, але після серії передач втрачають м'яч
14'
Томіясу пробиває по воротах з-за меж карного майданчику, м'яч після рикошету покидає поле
13'
Гравці лондонського клубу контролюють м'яч, але поки грають на своїй половині поля активно залучаючи до розгортання атаки голкіпера
11'
Чудову передачу отримує Гаверц на межі штрафного, але німець не зумів віддати точний пас на партнера
9'
Жоелінтон під час боротьби отримав невеличке ушкодження і вимушено покинув поле, саме тому поки господарі грають в меншості
8'
Сака виконує навіс у бік воріт "сорок", Шер перехоплює передачу та вибиває м'яч
6'
Лонгстофф виконав закидання у штрафний майданчик гостей, Рая спокійно вибиває м'яч кулаками
5'
Арсенал на відміну від суперника не тисне на суперника та не намагається підтиснути їх на чужій половині поля
3'
Гості контролюють м'яч на своїй половині поля, проте "сороки" досить високо їх пресингують
1'
Небезпечний момент
Вже є перша атака господарів, навіс у карний майданчик і Габріел у падінні вибиває м'яч головою
1'
Свисток
Стюарт Аттвелл дає свисток про початок поєдинку
"Каноніри" розпочнуть цей матч з центра поля
Гравці вже вийшли на поле
Інфо
Головний арбітр зустрічі: Стюарт Аттвелл
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Вієйра, Ельнені, Зінченко, Ківьор, Нелсон, Ремсдейл, Седрік, Троссард, Хейн
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Томіясу, Габріел, Саліба, Вайт - Гаверц, Жоржинью, Райс - Мартінеллі, Нкетіа, Сака
Головний тренер Ньюкаслу: Едді Хоу
На лаві запасних: Віллок, Голл, Дамметт, Дубравка, Крафт, Лівраменто, Майлі, Мерфі, Рітчі
Інфо
Стартовий склад Ньюкаслу (4-3-3): Поуп - Берн, Ласселс, Шер, Тріпп'єр - Жеілінтон, Лонгстофф, Гімараес - Гордон, Вілсон, Альмірон
У Арсенала ситуація куди краще, адже "каноніри" ще не зазнали жодної поразки у поточному розіграші і наразі мають в своєму активі сім перемог та три нічиї, а 24 бали дають гостям право займати третю сходинку турнірної таблиці, проте варто зазначати, що Манчестер Сіті у цей час проводить свій матч і тому "містяни" й підійнялися вище лондонського клубу
Після десяти турів господарі у режимі реального часу займають сьому сходинку турнірної таблиці, проте, Манчестер Юнайтед, який розташовується на одну позицію вище, вже встиг провести свій матч. За десять матчів у "сорок" п'ять перемог та дві нічиї, а відставання від зони єврокубків складає п'ять очок
Матч пройде у Ньюкаслі на арені "Сент-Джеймс Парк" та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх поціновувачів футболу на текстовій трансляції одного з центральних матчів одинадцятого туру Прем'єр-ліги Англії Ньюкасл - Арсенал
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Анонс матчу "Ньюкасл" - Арсенал 04.11.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 04.11.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 07.05.2023 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - Арсенал можна подивитися 04.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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