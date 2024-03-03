Мальорка - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Мальорка - Жирона 03.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Estadi de Son Moix.

Дата проведення матчу: 03.03.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою Жирона (Жирона):

між командами закінчився перемогою на користь Мальорка, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Мальорка та Жирона у попередньому футбольному матчі 24.01.2024 закінчилось : 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)

Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Агирре



команди Мальорка був зіграний проти Реал Сосьєдад - 27.02.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



команди Жирона був зіграний проти Райо Вальєкано - 26.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

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