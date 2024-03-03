  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Мальорка - Жирона Дивитися онлайн
У тренді

Мальорка - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 березня 2024, 19:30 - Estadi de Son Moix . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Францисоко Хернандез Маэсо
Рейтинг матчу:
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Мальорка
25%
Нічия
29%
Жирона
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between RCD Mallorca and Girona FC is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with RCD Mallorca playing at home, RCD Mallorca have won 4 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 1 times. The goal difference is 9-5 in favour of RCD Mallorca.
  • During the last 15 meetings, RCD Mallorca have won 5 times, there have been 5 draws while Girona FC have won 5 times. The goal difference is 16-16 in favour of RCD Mallorca.
  • Girona FC's last away win against RCD Mallorca was in 2015.
  • Last season's matches: 1-1 (RCD Mallorca at home) and 2-1 (Girona FC at home).
  • Did you know that RCD Mallorca scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Girona FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • When playing at home, RCD Mallorca have not lost to Girona FC in their last 5 encounters.
  • RCD Mallorca haven't scored in 5 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 2 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • RCD Mallorca's home record this season: 3-7-3.
  • Dani Rodriguez has assisted the most goals for RCD Mallorca with 4. Savio is Girona FC's biggest assister (7).
  • A year ago, RCD Mallorca were number 11 in the table with 32 points. Now they are number 16 with 24 points.
  • RCD Mallorca wins 1st half in 18% of their matches, Girona FC in 35% of their matches.
  • RCD Mallorca wins 18% of halftimes, Girona FC wins 35%.
  • The winner of their last meeting was RCD Mallorca.
  • On their last meeting RCD Mallorca won by 1 goals.
  • When RCD Mallorca leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than RCD Mallorca.
  • RCD Mallorca's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • In the last 5 meetings RCD Mallorca won 2, Girona FC won 2, 1 draws.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 3 LaLiga games against RCD Mallorca.
  • RCD Mallorca have won just 0 of their last 3 LaLiga games against Girona FC.
  • RCD Mallorca scores 1.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 2 goals against RCD Mallorca (on average).
  • Average number of goals in meetings between RCD Mallorca and Girona FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RCD Mallorca and Girona FC is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • RCD Mallorca scores 1.09 goals when playing at home and Girona FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • A year ago, Girona FC were number 12 in the table with 31 points. Now they are number 2 with 59 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мальорка
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Жирона
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 20:30 Мальорка 3 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Жирона 5 - 3 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 20:30 Жирона 2 - 1 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Мальорка 1 - 1 Завершено Жирона
Останні матчі - Мальорка
Кубок Іспанії 2023/2024
27.02.2024 - 22:30 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Алавес 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.02.2024 - 19:30 Мальорка 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 17:15 Мальорка 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Кубок Іспанії 2023/2024
06.02.2024 - 22:00 Мальорка 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Показати більше
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.02.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Атлетік 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 22:00 Жирона 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 15:00 Сельта 0 - 1 Завершено Жирона В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Мальорка
25%
Нічия
29%
Жирона
46%
LIVE
Трансляція матчу Мальорка - Жирона
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр — Франсіско Ернандес Маесо.
Запасні: Грейф (в), Куельяр (в), Відаль, Дардер, Коста, Лей, Льябрес, Морланес, Настасич, Пратс, Радонич, Саму Кошта.
Інфо
Стартовий склад Мальорки: Райкович — Лато, Копете, Райльо (к), Вальєнт, Гонсалес — Родрігес, Маскарель, Санчес — Мурікі, Ларін. Головний тренер — Хав'єр Агірре.
Запасні: Фуїдіас (в), Хуан Карлос (в), Блінд, Валері, Борха Гарсія, Арнау, Порту, Стуані, Торре, Хастін.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Гутьєррес, Хуанпе (к), Ерік Гарсія, Коуту — Алейш Гарсія, Соліс — Савіо, Мартін, Циганков — Довбик. Головний тренер — Мічел Санчес.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 27-го раунду Ла Ліги між Мальоркою і Жироною.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Ройял Антверпен Ройял Антверпен 3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0 Завершено 16:30 - Сьогодні Кельн Кельн 0 Байєр Байєр 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Рієка Рієка 2 Вараждін Вараждін 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Заглембе Заглембе 1 Корона Корона 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Брест Брест 1 Гавр Гавр 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Мальорка - Жирона 03.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Estadi de Son Moix.

Дата проведення матчу: 03.03.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою Жирона (Жирона):

між командами закінчився перемогою на користь Мальорка, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Мальорка та Жирона у попередньому футбольному матчі 24.01.2024 закінчилось : 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мальорка - Жирона можна подивитися 03.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Мальорка - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

команди Мальорка був зіграний проти Реал Сосьєдад - 27.02.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

команди Жирона був зіграний проти Райо Вальєкано - 26.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Мальорка - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.