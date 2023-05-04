Жирона - Мальорка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Мальорка 23.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Жирона (Жирона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 23.09.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Жирона (Жирона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Мальорка у попередньому футбольному матчі 04.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти Гранада - 18.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)

Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Агирре



Предыдущий поединок команди Мальорка був зіграний проти Сельта - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.

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