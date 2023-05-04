  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Жирона - Мальорка Дивитися онлайн
У тренді

Жирона - Мальорка онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 23 вересня 2023, 15:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
32%
Мальорка
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and RCD Mallorca is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 3 times, there have been 3 draws while RCD Mallorca have won 1 times. The goal difference is 6-4 in favour of Girona FC.
  • During the last 13 meetings, Girona FC have won 4 times, there have been 5 draws while RCD Mallorca have won 4 times. The goal difference is 10-9 in favour of RCD Mallorca.
  • Last season's matches: 2-1 (Girona FC at home) and 1-1 (RCD Mallorca at home).
  • Girona FC have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Girona FC have a winning streak of 4 matches.
  • Girona FC haven't lost in their last 11 games.
  • Girona FC have won 3 home matches in a row.
  • RCD Mallorca haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, Girona FC have not conceded a goal so far this season.
  • Girona FC have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 24% of their matches, RCD Mallorca in 24% of their matches.
  • Girona FC wins 24% of halftimes, RCD Mallorca wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When RCD Mallorca leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than RCD Mallorca.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than RCD Mallorca's.
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, RCD Mallorca won 2, 1 draws.
  • Girona FC scores 0.8 goals in a match against RCD Mallorca and RCD Mallorca scores 0.8 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and RCD Mallorca is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and RCD Mallorca is 0.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Girona FC scores 1.86 goals when playing at home and RCD Mallorca scores 1.66 goals when playing away (on average).
  • RCD Mallorca haven't scored in 0 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • Did you know that Girona FC scores 18% of their goals between the minutes 16-30?
  • A year ago, Girona FC were number 8 in the table with 7 points. Now they are number 3 with 13 points.
Особисті зустрічі
Жирона
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.05.2023 - 20:30 Жирона 2 - 1 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Мальорка 1 - 1 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.09.2023 - 22:00 Гранада 2 - 4 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 15:00 Жирона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.08.2023 - 22:30 Севілья 1 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:00 Жирона 3 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 18:00 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Жирона Н
Показати більше
Останні матчі - Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.09.2023 - 19:30 Сельта 0 - 1 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 17:15 Мальорка 0 - 0 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.08.2023 - 20:30 Гранада 3 - 2 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.08.2023 - 20:30 Мальорка 0 - 1 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 20:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
36%
Нічия
32%
Мальорка
32%
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Мальорка
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Мальорка йде п'ятнадцятою з 1 перемогою, 2 нічиїми та 2 поразками — 5 очок.
Інфо
Жирона йде четвертою з 4 перемогами та 1 нічиєю — 13 очок.
Запасні: Грейф, Куельяр, Лато, Копете, Абдон, Ларін, Санчес, Лябрес, Гонсалес, Амат, Квінтанілья, Д. Лопес.
Мальорка: Райкович — Маффео, Вальєнт, Настасич, ван дер Гейден, Коста — Д. Родрігес, Морланес, Коста, Дардер — Мурікі.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Гутьєррес, Арнау, Кебе, Стуані, Валері, Хуанпе, Торре, Джон, Порту.
Жирона: Гассаніга — Коуту, Лопес, Гарсія, Блінд — Еррера — Циганков, Мартін, А. Гарсія, Савіо — Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пабло Гонсалес Фуертес (Астурія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють Жирона та Мальорка.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
Останні матчі
Завершено 12:00 - Сьогодні Кремінь-2 Кремінь-2 0 Скала 1911 Скала 1911 1 Завершено 22:15 - Вчора Фамалікан Фамалікан 1 Арока Арока 0 Завершено 22:00 - Вчора Алавес Алавес 0 Атлетік Атлетік 2 Завершено 22:00 - Вчора Монако Монако 0 Ніцца Ніцца 1 Завершено 22:00 - Вчора Бірмінгем Сіті Бірмінгем Сіті 0 Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Жирона - Мальорка 23.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Жирона (Жирона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 23.09.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Жирона (Жирона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Мальорка у попередньому футбольному матчі 04.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Мальорка можна подивитися 23.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Мальорка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти Гранада - 18.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Предыдущий поединок команди Мальорка був зіграний проти Сельта - 16.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Мальорка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.