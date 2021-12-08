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Баварія - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 13 вересня 2022, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
0 - 0
Оновити
14'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
32%
Нічия
25%
Барселона
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayern Munich and FC Barcelona is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Bayern Munich playing at home, Bayern Munich have won 4 times, there have been 1 draws while FC Barcelona have won 1 times. The goal difference is 13-4 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 13 meetings, Bayern Munich have won 7 times, there have been 1 draws while FC Barcelona have won 5 times. The goal difference is 27-19 in favour of Bayern Munich.
  • FC Barcelona's last away win against Bayern Munich was in 2007.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 9 games.
  • Bayern Munich haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 14 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches away from home.
  • FC Barcelona have lost none of their last 19 away matches.
  • FC Barcelona haven't won any of their last 4 games against Bayern Munich.
  • When playing at home, Bayern Munich have not lost to FC Barcelona in their last 5 encounters.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 59% of their matches, FC Barcelona in 36% of their matches.
  • Bayern Munich wins 59% of halftimes, FC Barcelona wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 3 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than FC Barcelona.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 games against FC Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 4, FC Barcelona won 1, 0 draws.
  • Bayern Munich scores 3.4 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.4 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and FC Barcelona is 4.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and FC Barcelona is 2.2.
  • Bayern Munich scores 2.75 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.94 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • In UEFA Champions League, FC Barcelona has better performance than Bayern Munich.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
Особисті зустрічі
Баварія
6
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Баварія 3 - 0 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
14.08.2020 - 22:00 Барселона 2 - 8 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
12.05.2015 - 21:45 Баварія 3 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
10.09.2022 - 16:30 Баварія 2 - 2 Завершено Штутгарт Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Інтер 0 - 2 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
03.09.2022 - 16:30 Уніон 1 - 1 Завершено Баварія Н
Кубок Німеччини 2022/2023
31.08.2022 - 21:46 Віктория 0 - 5 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Баварія 1 - 1 Завершено Боруссія Н
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 19:30 Кадіс 0 - 4 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Вікторія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 20:30 Барселона 4 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.08.2022 - 23:00 Реал Сосьєдад 1 - 4 Завершено Барселона В
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Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
32%
Нічия
25%
Барселона
43%
Склади команд
1
Мануель Нойєр
19
Davies, Alphonso
21
Hernandez, Lucas
4
Upamecano, Dayot
5
Бенжамен Павар
18
Sabitzer, Marcel
6
Kimmich, Joshua
42
Musiala, Jamal
25
Томас Мюллер
19
Лерой Сане
17
Садіо Мане
1
ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
19
Araujo, Ronald
15
Андреас Крістенсен
17
Alonso, Marcos
30
Gavi
5
Серхiо Бускетс
16
Pedri
22
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
7
Усман Дембеле
Стартовий склад
  • 17
    Садіо Мане
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 25
    Томас Мюллер
    Півзахисник
  • 19
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 18
    Sabitzer, Marcel
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 21
    Hernandez, Lucas
    Захисник
  • 4
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 7
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 30
    Gavi
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 16
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 19
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 1
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юлиан Нагельсманн
  • Xavi
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
1
Штрафні
1
Фоли
1
1
Офсайди
Удари в отвір
1
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
1
Кутові
2
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
8'
Небезпечний момент
Педрі хапається за голову! Півзахисник Барселони втратив чудову нагоду відзначитись.
7'
Джамал Мусіала мав намір увірватися до карного майданчика та пробити по воротах, але Маркос Алонсо вдало зіграв у відборі. Перспективна атака Баварії захлинулася.
2'
Садіо Мане виконав перехоплення на половині поля суперника, але розвити атаку мюнхенцям не вдалося. Джамал Мусіала втратив м'яч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Баварії: Ноєр (к) – Девіс, Ернандес, Упамекано, Павар – Забітцер, Кімміх, Мане, Мюллер, Сане – Мусіала.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген – Алонсо, Крістенсен, Араухо, Кунде – Педрі, Бускетс (к), Гаві – Дембеле, Левандовскі, Рафінья.
Битва гігантів європейського футболу. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Баварія – Барселона.
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Анонс матчу "Баварія" - "Барселона" 13.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 13.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 08.12.2021 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - "Барселона" можна подивитися 13.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший матч команди "Баварія" був зіграний проти Штутгарт - 10.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Кадіс - 10.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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