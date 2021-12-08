Баварія - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - "Барселона" 13.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 13.09.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 08.12.2021 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Прошедший матч команди "Баварія" був зіграний проти Штутгарт - 10.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Кадіс - 10.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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