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Інтер - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 04 жовтня 2022, 22:00 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
30%
Нічия
37%
Барселона
33%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 1 times, there have been 3 draws while FC Barcelona have won 1 times. The goal difference is 5-4 in favour of Inter Milano.
  • During the last 11 meetings, Inter Milano have won 1 times, there have been 3 draws while FC Barcelona have won 7 times. The goal difference is 19-6 in favour of FC Barcelona.
  • Inter Milano wins 1st half in 48% of their matches, FC Barcelona in 40% of their matches.
  • Inter Milano wins 48% of halftimes, FC Barcelona wins 40%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Barcelona has better performance than Inter Milano.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Inter Milano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 0, FC Barcelona won 4, 1 draws.
  • Inter Milano scores 0.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.6 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and FC Barcelona is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and FC Barcelona is 0.8.
  • Inter Milano scores 2.1 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.03 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інтер
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
10.12.2019 - 22:00 Інтер 1 - 2 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
02.10.2019 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
06.11.2018 - 22:00 Інтер 1 - 1 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
24.10.2018 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Інтер
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.10.2022 - 19:00 Інтер 1 - 2 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 13:30 Удінезе 3 - 1 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 19:45 Вікторія 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.09.2022 - 19:00 Інтер 1 - 0 Завершено Торіно В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Інтер 0 - 2 Завершено Баварія П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.10.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.09.2022 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершено Elche В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 19:30 Кадіс 0 - 4 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Вікторія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
30%
Нічия
37%
Барселона
33%
Трансляція
Інфо
Інтер за два матчі здобув одну перемогу та одного разу програв, як і Барселона, але через різницю голів 2:2 міланці йдуть третіми, а каталонці з 5:3 — другі.
Запасні: Пенья, Тенас, Піке, Фаті, Торрес, Альба, Кесс’є, Бальде, Касадо, Торре.
Барселона: тер Штеген — Роберто, Крістенсен, Гарсія, Алонсо — Гаві, Бускетс, Педрі — Рафінья, Левандовські, Дембеле.
Запасні: Ханданович, Ботіс, Думфріс, Гал’ярдіні, Госенс, Джеко, Белланова, Асллані, Ачербі, Д’Амброзіо, Карбоні, Дзанотті.
Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Корреа, Мартінес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Славко Вінцич (Словенія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи C. На полі стадіону Джузеппе Меацца (Мілан, Італія) зіграють міланський Інтер та каталонська Барселона.
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Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Марсель Марсель 3 Спортинг Спортинг 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Баварія Баварія 5 Вікторія Вікторія 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Інтер U19 Інтер U19 1 Барселона U19 Барселона U19 6 Завершено 17:00 - Сьогодні Брюгге U19 Брюгге U19 1 Атлетіко U19 Атлетіко U19 3 Завершено 16:00 - Сьогодні Габала U19 Габала U19 1 Хайдук U19 Хайдук U19 2

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Анонс матчу "Інтер" - "Барселона" 04.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Інтер" (Милан) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 04.10.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Інтер" (Милан) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 10.12.2019 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - "Барселона" можна подивитися 04.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команди "Інтер" був зіграний проти Рома - 01.10.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Мальорка - 01.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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