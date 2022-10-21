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Евертон - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 жовтня 2022, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
1 - 0
Оновити
36'
Крістал Пелес
Лондон
Хід матчу
11' Calvert-Lewin, Dominic
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
37%
Нічия
21%
Крістал Пелес
42%
Цікаві факти
  • During the last 12 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 6 times, there have been 3 draws while Crystal Palace have won 3 times. The goal difference is 26-16 in favour of Everton FC.
  • During the last 26 meetings, Everton FC have won 11 times, there have been 9 draws while Crystal Palace have won 6 times. The goal difference is 39-29 in favour of Everton FC.
  • Crystal Palace's last away win against Everton FC was in 2014.
  • Last season's matches: 3-2 (Everton FC at home) and 3-1 (Crystal Palace at home).
  • Did you know that Crystal Palace scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • When playing at home, Everton FC have not lost to Crystal Palace in their last 7 encounters.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 2 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace's away record this season: 0-3-1.
  • Anthony Gordon is Everton FC's top scorer with 2 goals. Wilfried Zaha has scored 5 times for Crystal Palace.
  • Alex Iwobi has assisted the most goals for Everton FC with 3. Eberechi Eze is Crystal Palace's biggest assister (2).
  • Anthony Gordon has more yellow cards (6) than any other player at Everton FC. Cheick Oumar Doucoure has collected 4 for Crystal Palace.
  • Everton FC wins 1st half in 24% of their matches, Crystal Palace in 33% of their matches.
  • Everton FC wins 24% of halftimes, Crystal Palace wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Crystal Palace.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, Crystal Palace won 2, 1 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC scores 1.4 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 2.2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Crystal Palace is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Crystal Palace is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 1.35 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't score on their last match.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Everton FC.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Everton FC have lost 3 matches in a row.
  • Everton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
7
Перемог
18
Ігор
4
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 21:45 Евертон 3 - 2 Завершено Крістал Пелес
Кубок Англії 2021/2022
20.03.2022 - 14:30 Крістал Пелес 4 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.12.2021 - 18:30 Крістал Пелес 3 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2019/2020
26.09.2020 - 17:45 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 21:00 Евертон 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.09.2022 - 16:15 Евертон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.10.2022 - 22:15 Крістал Пелес 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.10.2022 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.10.2022 - 16:00 Крістал Пелес 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Ньюкасл 0 - 0 Завершено Крістал Пелес Н
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Головні події
ГООЛ! Calvert-Lewin, Dominic
11'
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
37%
Нічия
21%
Крістал Пелес
42%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
2
Tarkowski, James
30
Coady, Conor
23
Coleman, Seamus
8
Onana, Amadou Mvom
27
Gueye, Idrissa
17
Iwobi, Alex
11
Gray, Demarai
9
Calvert-Lewin, Dominic
10
Gordon, Anthony
13
Вiсенте Гуаїта
2
Ward, Joel
16
Andersen, Joachim
6
Guehi, Marc
3
Mitchell, Tyrick
7
Olise, Michael
4
Лука Мілівоєвіч
10
Eze, Eberechi
9
Джордан Айю
22
Edouard, Odsonne
11
Zaha, Wilfried
Стартовий склад
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
    11
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 8
    Onana, Amadou Mvom
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 17
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 22
    Edouard, Odsonne
    Форвард
  • 11
    Zaha, Wilfried
    Форвард
  • 7
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 4
    Лука Мілівоєвіч
    Півзахисник
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 2
    Ward, Joel
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 13
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Патрик Виейра
Статистика матчу
Штрафні
4
4
Фоли
2
Удари в отвір
Удари повз
1
Сейви
1
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Блоковано ударів
Трансляція
31'
Ось після верхової боротьби зіткнулися головами два гравці різних команд. Лікарі на полі
30'
Поки що гра така собі суто британська. Навіси, удари головою. Калверт-Льюїн ось раз низом пройшов і одразу забив
29'
Кутовий
Кутовий для КП – знову навіс, Андерсон пробив головою, але не сильно. Пікфорд на місці
27'
А ось Миколенко непогано навісив у штрафну, але захисники лондонців знімають другий поверх
24'
Заха ось пробив у Пелас. Ну так, для статистики прямо в руки Пікфорду дав метрів із 20-ти
23'
Небезпечний момент
Ось Гордон змістився з лівого флангу і з лівої ж зарядив! Гуайті все-таки перевів про всяк випадок на кутовий!
19'
Дещо заспокоїлася гра, Евертон не такий активний попереду, як із самого початку
16'
До речі, Евертон атакує більше правим флангом. Зліва поки що все спокійно у Миколенка
15'
Начебто розігнав Евертон контру, але все застопорилося при переведенні з флангу до центру
13'
Що ж, дивимося на Пелас. Мілівоєвич ось метрів із 25-ти стрільнув, неточно.
11'
Гоооол!!!
Гооол! Калверт-Льюїн! Пройшов знову закид із флангу, Домінік поборовся із захисником, прокинув і дав під дальню! 1:0!
9'
Миколенко намагається баражувати по флангу, аути вкидає
7'
Володіння за Евертоном, але поки що воно перетворюється на дальні закидання на фланги
5'
Іриски пробують поки що флангами більше грати
3'
Поки що все спокійно. Ось Грей із флангу чи то сильно прострілював, чи так пробивав – все одно лондонці заблокували
1'
Свисток
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Анонс матчу Евертон - Крістал Пелес 22.10.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 22.10.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Крістал Пелес (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 19.05.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Патрик Виейра розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Крістал Пелес можна подивитися 22.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Крістал Пелес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти Ньюкасл - 19.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ньюкасл.

Команда гостей

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Прошедший матч команди Крістал Пелес був зіграний проти Вулверхемптон - 18.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Крістал Пелес.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Крістал Пелес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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