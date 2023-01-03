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Сеута - Барселона онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 19 січня 2023, 21:00
Рейтинг матчу:
Сеута
Сеута
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Сеута
32%
Нічия
28%
Барселона
40%
Цікаві факти
  • FC Barcelona haven't lost in their last 9 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches away from home.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • AD Ceuta wins 1st half in 19% of their matches, FC Barcelona in 51% of their matches.
  • AD Ceuta wins 19% of halftimes, FC Barcelona wins 51%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When AD Ceuta leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When AD Ceuta is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than AD Ceuta's.
  • AD Ceuta scores 1.5 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.22 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • In Copa del Rey, AD Ceuta has better performance than FC Barcelona.
Останні матчі - Сеута
Кубок Іспанії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Сеута 1 - 0 Завершено Ельче В
Клубні товариські матчі 2019
18.08.2019 - 21:45 Альхесирас 0 - 1 Завершено Сеута В
Клубні товариські матчі 2019
03.08.2019 - 21:15 Лінкольн Сіті 0 - 1 Завершено Сеута В
Клубні товариські матчі 2019
25.07.2019 - 21:30 Сан Роке де Кадиз 1 - 0 Завершено Сеута П
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Останні матчі - Барселона
Суперкубок Іспанії 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2023
12.01.2023 - 21:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.01.2023 - 22:00 Атлетіко 0 - 1 Завершено Барселона В
Кубок Іспанії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Інтерсіті 3 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершено Еспаньол Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Сеута
32%
Нічия
28%
Барселона
40%
Трансляція
Інфо
"Барселона" (запасні): Тер Штеген, Сергіо, Педрі, Фаті, Крістенсен, Кунде, Балде, Гаві, Тенас, Аларкон
Інфо
"Барселона" (стартовий склад): Пена - Бельєрін, Ферран, Маркос Антоніо, Альба, Кесьє, Сержіо Роберто, Рафінья, Еріс, Торре, Левандовскі
"Сеута" - аутсайдер однієї з регіональних груп третього за силою дивізіону Іспанії. Колектив 49-річного іспанського фахівця Хосе Хуана Ромеро переграв "Утреру" (1:0), "Ібісу" (3:2) та "Ельче" (1:0)
Добрий вечір. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу, у якому зіграють "Сеута" та каталонська "Барселона". Стартовий свисток рефері Хуана Мартінеса Мунуери з Валенсії пролунає о 21:00
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Анонс матчу Сеута - "Барселона" 19.01.2023, Кубок Іспанії

Поединок між командою Сеута (Сеута) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Іспанії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 19.01.2023
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сеута - "Барселона" можна подивитися 19.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Сеута - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сеута (Сеута)
Рік заснування Сеута (Сеута): 1956
Країна: Испания

Предыдущий поединок команди Сеута був зіграний проти Ельче - 03.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сеута.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 15.01.2023, у рамках чемпионата Суперкубок Іспанії 2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Сеута - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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