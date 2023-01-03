Сеута - Барселона онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Сеута (Сеута) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Іспанії 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 19.01.2023
Час початку матчу: 21:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Сеута (Сеута)
Рік заснування Сеута (Сеута): 1956
Країна: Испания
Предыдущий поединок команди Сеута був зіграний проти Ельче - 03.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сеута.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 15.01.2023, у рамках чемпионата Суперкубок Іспанії 2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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