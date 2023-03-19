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Інтер - Ювентус онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 19 березня 2023, 21:45 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Даниеле Киффи
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 1
Оновити
перерыв
Ювентус
Турин
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Хід матчу
23' Філіп Костіч 30' Ніколо Барелла 31' Gatti, Federico
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
26%
Нічия
39%
Ювентус
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and Juventus Turin when Inter Milano is playing at home is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 8 times, there have been 16 draws while Juventus Turin have won 10 times. The goal difference is 44-42 in favour of Inter Milano.
  • During the last 71 meetings, Inter Milano have won 13 times, there have been 28 draws while Juventus Turin have won 30 times. The goal difference is 92-69 in favour of Juventus Turin.
  • Last season's matches: 1-1 (Inter Milano at home) and 0-1 (Juventus Turin at home).
  • In Serie A, Inter Milano have 3 successive home wins.
  • Did you know that Inter Milano scores 17% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Juventus Turin scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Inter Milano have won 5 home matches in a row.
  • Juventus Turin have received 5 red cards this season. This is the highest number in Serie A.
  • Inter Milano haven't scored in 1 of their 13 home matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin haven't scored in 4 of their 12 away matches in Serie A this season.
  • Inter Milano's home record this season: 11-0-2.
  • Lautaro Martinez is Inter Milano's top scorer with 14 goals. Dusan Vlahovic has scored 8 times for Juventus Turin.
  • Nicolo Barella has assisted the most goals for Inter Milano with 6. Filip Kostic is Juventus Turin's biggest assister (8).
  • Marcelo Brozovic has more yellow cards (5) than any other player at Inter Milano. Manuel Locatelli has collected 6 for Juventus Turin.
  • Inter Milano wins 1st half in 46% of their matches, Juventus Turin in 37% of their matches.
  • Inter Milano wins 46% of halftimes, Juventus Turin wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 2 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Serie A, Juventus Turin has better performance than Inter Milano.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 games against Juventus Turin (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 3, Juventus Turin won 1, 1 draws.
  • Inter Milano scores 1.6 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 1.2 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and Juventus Turin is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and Juventus Turin is 1.
  • Inter Milano scores 2.31 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • Juventus Turin have a winning streak of 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інтер
7
Перемог
29
Ігор
14
Перемог
Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.11.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Інтер
Кубок Італії 2021/2022
11.05.2022 - 22:00 Ювентус 2 - 4 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Ювентус 0 - 1 Завершено Інтер
Суперкубок Італії 2022
12.01.2022 - 22:00 Інтер 2 - 1 Завершено Ювентус
Останні матчі - Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.03.2023 - 22:00 Порту 0 - 0 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.03.2023 - 21:45 Спеція 2 - 1 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.03.2023 - 19:00 Інтер 2 - 0 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2022/2023
26.02.2023 - 13:30 Болонья 1 - 0 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Порту В
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Останні матчі - Ювентус
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Фрайбург 0 - 2 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.03.2023 - 21:45 Ювентус 4 - 2 Завершено Сампдорія В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.03.2023 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.02.2023 - 21:45 Ювентус 4 - 2 Завершено Торіно В
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Головні події
31'
Gatti, Federico
Ніколо Барелла
30'
23'
Філіп Костіч ГООЛ!
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
26%
Нічия
39%
Ювентус
35%
Склади команд
24
Андре Онана
15
Франческо Ачербі
6
De Vrij, Stefan
36
Маттео Дарміан
32
Федеріко Дімарко
20
Хакан Чалханоглу
77
Brozovic, Marcelo
23
Ніколо Барелла
22
Dumfries, Denzel
22
Martinez, Lautaro
90
Ромелу Лукаку
1
Войцех Щенсни
15
Gatti, Federico
24
Bremer
6
Danilo
2
Маттіа Де Шильйо
44
Fagioli, Nicolo
5
Мануель Локателлі
25
Адріен Рабіо
17
Філіп Костіч
30
Soule, Matias
9
Vlahovic, Dusan
Стартовий склад
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
    30
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 9
    Vlahovic, Dusan
  • 30
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 2
    Маттіа Де Шильйо
    Захисник
  • 44
    Fagioli, Nicolo
    Форвард
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
    23
  • 15
    Gatti, Federico
    Захисник
    31
  • 24
    Bremer
    Захисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матчу
11
Штрафні
4
4
Фоли
10
2
Удари в отвір
1
2
Кутові
2
Сейви
2
48%
Володіння м'ячем
52%
2
Удари повз
1
Офсайди
1
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Ювентус
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
45+6'
Барелла протягнув м'яч до межі карного, але пробив точно в Гатті.
45+1'
Думфріс розібрався з Костичем на фланзі та віддавав у другий темп, але там Фаджолі накривав Мартінеса.
45+1'
Інфо
Додано п'ять хвилин.
40'
Фаджолі чудово прострілив до воротарської, але захисники Інтера зіграли максимально самовіддано й не дали супернику пробити по воротах.
39'
Барелла завантажував до карного на Лукаку, вийшло неточно.
34'
Костич повернувся відпрацювати у захисті та перехопив навіс Чалханоглу на Думфріса.
31'
Жовта картка
Гатті пішов у брудний підкат проти Чалханоглу.
29'
Костич знайшов Суле в районі одинадцятиметрової позначки, але молодий аргентинець у вирішальний момент втратив рівновагу і не пробив по воротах.
27'
Після довгого перегляду відеоповтору Даніеле Кіффі передали, що гол забитий за правилами. Ні Рабіо, ні Влахович не зіграли рукою. Скільки ж суперечок викличе цей епізод…
23'
Гоооол!!!
Ювентус відкриває рахунок! Як по нотах розіграли контратаку. Костичу залишили коридор для удару в дальній, і він їм скористався.
20'
Чалханоглу з 30 метрів запустив м'яч на трибуни. Поспішив.
18'
Небезпечний момент
Вражаючу взаємодію показали Лукаку та Барелла, італієць завершував атаку сильним ударом злету. Щенсний закрив ближній кут.
15'
Локателлі грубо влетів у підкаті в Мартінеса. Багато боротьби на полі, а футболу мало.
13'
Онана невпевнено вийшов із воріт і випустив м'яч із рук. Влахович порушив правила в цьому епізоді, вважає арбітр.
10'
Ювентус заволодів м'ячем на чужій половині поля, але не розвинув атаку через поганий простріл Костича.
7'
Декілька кутових поспіль подали туринці, створити загрозу воротам суперника не вийшло.
6'
Онана помилився у грі ногами та привіз на свої ворота необов'язковий кутовий.
3'
Пішла подача з кута поля від Чалханоглу, Ювентус відбився.
2'
Класного удару здалеку завдав Барелла, Щенсний перевів м'яч на кутовий.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Даніеле Кіффі.
Запасні: Кордаз (в), Ханданович (в), Асллані, Белланова, Гальярдіні, Д'Амброзіо, Джеко, Дзанотті, Карбоні, Корреа, Мхітарян, Фонтанароза.
Інфо
Стартовий склад Інтера: Онана — Ачербі, де Врей, Дарміан — Дімарко, Чалханоглу, Брозович (к), Барелла, Думфріс — Мартінес, Лукаку. Головний тренер — Сімоне Індзагі.
Запасні: Перін (в), Пінсольйо (в), Барренечеа, Бонуччі, Ді Марія, Ілінг, К'єза, Куадрадо, Паредес, Ругані, Секулов.
Інфо
Стартовий склад Ювентуса: Щенсний — Даніло (к), Гатті, Бремер — Костич, Рабіо, Локателлі, Фаджолі, де Шильйо — Суле, Влахович. Головний тренер — Массіміліано Аллегрі.
Інтер сьогодні спробує повернутися на другий рядок, звідки їх за рахунок перемоги у Римському дербі потіснив Лаціо. Ювентус прагне потрапити в зону єврокубків після того, як їх викинули з боротьби за чемпіонство, знявши очки.
Класика італійського футболу. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 27-го туру Серії А Інтер – Ювентус.
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Анонс матчу "Інтер" - Ювентус 19.03.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 19.03.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Інтер" (Милан) та командою Ювентус (Турин):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Ювентус, тоді як команда "Інтер" залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Ювентус можна подивитися 19.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Ювентус, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команди "Інтер" був зіграний проти Порту - 14.03.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий поединок команди Ювентус був зіграний проти Фрайбург - 16.03.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Ювентус онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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