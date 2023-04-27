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Тоттенхем - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 квітня 2023, 22:15 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
0 - 2
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перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
7' Sancho, Jadon 41' П'єр-Еміль Хьойб'єрг 43' Wan-Bissaka, Aaron 44' Rashford, Marcus
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
30%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester United when Tottenham Hotspur is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester United is 0-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 6 times, there have been 8 draws while Manchester United have won 15 times. The goal difference is 46-33 in favour of Manchester United.
  • During the last 65 meetings, Tottenham Hotspur have won 10 times, there have been 12 draws while Manchester United have won 43 times. The goal difference is 112-61 in favour of Manchester United.
  • Tottenham Hotspur's last home win against Manchester United was in 2018.
  • Last season Manchester United won both games against Tottenham Hotspur (3-2 at home and 3-0 away).
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 29% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Tottenham Hotspur haven't won any of their last 4 games against Manchester United.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 2 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur's home record this season: 11-0-5.
  • Harry Kane is Tottenham Hotspur's top scorer with 24 goals. Marcus Rashford has scored 15 times for Manchester United.
  • Rodrigo Bentancur has more yellow cards (8) than any other player at Tottenham Hotspur. Scott McTominay has collected 7 for Manchester United.
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 30% of their matches, Manchester United in 41% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 30% of halftimes, Manchester United wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 1, Manchester United won 4, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Tottenham Hotspur scores 1.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.4 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester United is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester United is 2.
  • Tottenham Hotspur scores 1.96 goals when playing at home and Manchester United scores 1.34 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
7
Перемог
23
Ігор
12
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.03.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Тоттенхем 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхем 1 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Ньюкасл 6 - 1 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:15 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.04.2023 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Саутгемптон 3 - 3 Завершено Тоттенхем Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
23.04.2023 - 18:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Севілья 3 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон В
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Головні події
44'
Rashford, Marcus ГООЛ!
43'
Wan-Bissaka, Aaron
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
41'
7'
Sancho, Jadon ГООЛ!
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
30%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
35%
Склади команд
22
Фрейзер Форстер
34
Lenglet, Clement
15
Ерік Даєр
17
Romero, Cristian
14
Іван Перішич
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
16
Skipp, Oliver
23
Porro, Pedro
7
Heung-min, Son
9
Richarlison
10
Kane, Harry
1
De Gea, David
29
Wan-Bissaka, Aaron
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
23
Shaw, Luke
20
Dalot, Diogo
18
Карлос Каземiро
14
Крістіан Еріксен
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
25
Sancho, Jadon
10
Rashford, Marcus
Стартовий склад
  • 10
    Kane, Harry
  • 7
    Heung-min, Son
  • 9
    Richarlison
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
    41
  • 16
    Skipp, Oliver
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 34
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 22
    Фрейзер Форстер
    Воротар
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
    44
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
    7
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
    43
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Mason, Ryan
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
38%
Володіння м'ячем
62%
2
Штрафні
8
6
Фоли
1
2
Удари в отвір
5
1
Удари повз
1
2
Офсайди
1
1
Блоковано ударів
4
4
Сейви
2
2
Кутові
2
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Повний контроль в ногах гравців Манчестер Юнайтед. Тоттенгем грає дуже блідо. Господарі сподіваються лише на контратаки, але і в них вибігають невеликою кількістю.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Інфо
Ще дві хвилини зіграють команди у першому таймі.
44'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! А ось у схожому моменті з попереднім Рашфорд забиває! Маркус отримав пас від Фернандеша, увірвався у штрафну і прошив лівою голкіпера.
43'
Небезпечний момент
Перішич вибіг перед воротами суперників і пробив на силу лівою - де Хеа потягнув. Удар вийшов по центру.
43'
Жовта картка
Ван-Біссака отримав жовту.
42'
Еріксен зі стандарту пробив вище воріт. 10-й удар гостей у матчі. Господарі пробили п'ять разів.
41'
Жовта картка
Жовта для Гейб'єрга - збив данець Фернандеша на підступах до свого штрафного майданчика.
41'
Форстер парирував удар Рашфорда з меж штрафного.
40'
Кейн відкрився під передачу у лівій частині воротарського майданчика, звідки прострілив - м'яч нікого не зустрів і викотився за бокову лінію.
39'
Небезпечний момент
Фернандеш закинув на праву стійку на Рафшорда, а нападник звідти пробив. Форстер вчасно скоротив дистанцію і зміг парирувати спробу Маркуса.
38'
Тоттенгем намагався провести контратаку лівим флангом, але так само різко і втратив м'яч. Шоу перехопив передачу.
33'
"На тоненького" намагалися зіграти гості поблизу чужого штрафного, але захисту допомагати прибіг навіть Рішарлісон - він і заблокував спробу удару.
32'
Кутовий
Цього разу не вдався навіс у Порро з кутового. М'яч вийшов за лицьову лінію.
28'
Небезпечний момент
Після подачі з кутового господарям вдалося пробити,але де Хеа потягнув удар Лангле головою. Ефектно пробив захисник, і не менш ефектний сейв виконав голкіпер.
28'
Рішарлісон під кутом забіг майже у воротарський майданчик, міг пробивати, але віддав пас у центр - Шоу перехопив.
25'
Форстер парирував дальній удар Фернандеша лівою. Вирішив голкіпер господарів не ризикувати.
24'
Антоні віддав на забігання Фернандешу, той пробив - Ромеро заблокував.
21'
У Порро не вийшов дальній удар. Ну дуже вже неточно.
19'
Небезпечний момент
Могло вже бути 0:2, але прямо зі стрічки воріт виніс м'яч захисник Тоттенгема! Спочатку удар Санчо заблокував Ромеро, а добивання англійського вінгера зі стрічки воріт головою виніс Лангле. М'яч полетів у площину після рикошету.
17'
Де Хеа забрав до рук навіс Рішарлісона з правого флангу.
Інфо
До речі, цей гол став для Санчо п'ятим у поточному чемпіонаті.
13'
Рішарлісон опинився в чужому штрафному і пробив з-під Лінделофа - м'яч полетів прямо в де Хеа.
13'
Рашфорд з метрів 25-ти прямим ударом зі стандарту пробив повз ліву стійку. Контролював все Форстер.
11'
Манчестер Юнайтед атакував правим флангом, потім перевів наступ на ліву бровку і втратив м'яч.
7'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Санчо забиває швидкий м'яч! Якісно зіграв Джейдон, поклавши круглого з метрів 15-ти під праву стійку.
4'
На старті перевага у володінні м'ячем за МЮ. Поки без гостроти.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Тоттенгем перед цим матчем іде на сьомому місці в АПЛ, Манчестер Юнайтед посідає четверте місце. Між командами розрив у чотири очки.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Лінделоф, Шоу, Далот - Каземіро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Санчо - Рашфорд.
Тоттенгем: Форстер - Ромеро, Даєр, Лангле - Порро, Скіпп, Гейб'єрг, Перішич - Рішарлісон, Сон - Кейн.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Головний арбітр: Ентоні Тейлор.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову трансляцію матчу 33-го туру АПЛ, у якому Тоттенгем зіграє проти Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" 27.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 27.04.2023
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 19.10.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Mason, Ryan и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 27.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Кристиан Стеллини

Предыдущий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Ньюкасл" - 23.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 23.04.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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