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Тоттенхем - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 серпня 2023, 19:30 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
0 - 0
Оновити
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
33' Wan-Bissaka, Aaron 38' Santos, Antony 39' Fernandes, Bruno
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
31%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester United when Tottenham Hotspur is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester United is 0-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 6 times, there have been 9 draws while Manchester United have won 15 times. The goal difference is 48-35 in favour of Manchester United.
  • During the last 66 meetings, Tottenham Hotspur have won 10 times, there have been 13 draws while Manchester United have won 43 times. The goal difference is 114-63 in favour of Manchester United.
  • Tottenham Hotspur's last home win against Manchester United was in 2018.
  • Last season's matches: 2-2 (Tottenham Hotspur at home) and 2-0 (Manchester United at home).
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 29% of their matches, Manchester United in 39% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 29% of halftimes, Manchester United wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 0, Manchester United won 4, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Tottenham Hotspur scores 1 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.6 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester United is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester United is 1.4.
  • Tottenham Hotspur scores 1.93 goals when playing at home and Manchester United scores 1.26 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
7
Перемог
24
Ігор
12
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 22:15 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.03.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Тоттенхем 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 16:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
06.08.2023 - 16:00 Тоттенхем 5 - 1 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Лідс Юнайтед 1 - 4 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 14:30 Тоттенхем 1 - 3 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Тоттенхем П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.08.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Кубок Англії 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.05.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Головні події
39'
Fernandes, Bruno
38'
Santos, Antony
33'
Wan-Bissaka, Aaron
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
31%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
38%
Склади команд
13
Vicario, Guglielmo
38
Udogie, Iyenoma Destiny
17
Romero, Cristian
37
Van de Ven, Micky
23
Porro, Pedro
8
Ів Біссума
29
Sarr, Pape Matar
7
Heung-min, Son
10
Maddison, James
21
Kulusevski, Dejan
9
Richarlison
24
Андре Онана
29
Wan-Bissaka, Aaron
19
Рафаель Варан
6
Martinez, Lisandro
23
Shaw, Luke
18
Карлос Каземiро
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
7
Мейсон Маунт
75
Garnacho, Alejandro
10
Rashford, Marcus
Стартовий склад
  • 9
    Richarlison
  • 7
    Heung-min, Son
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 8
    Ів Біссума
    Форвард
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
  • 38
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 37
    Van de Ven, Micky
    Захисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 13
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
    38
  • 8
    Fernandes, Bruno
    40
  • 7
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
    33
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
3
Удари в отвір
3
3
Удари повз
5
7
Штрафні
4
3
Сейви
3
3
Фоли
6
2
Кутові
4
1
Офсайди
1
52%
Володіння м'ячем
48%
Блоковано ударів
5
ЖК
3
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
45+3'
Мартінес чітким підкатом зупинив різкий прорив Рішарлісона по половині поля МЮ.
45'
Інфо
Три хвилини компенсовано до першого тайму.
43'
Після зміщення з правого флангу Кулусевскі пробив з-за меж штрафного по центру воріт. Онана на місці.
40'
Небезпечний момент
Пронесло МЮ! Дуже потужно пробив Порро з лінії штрафного і влучив у поперечку! Згодом Сарр прострілив і після рикошету від Шоу м'яч полетів у стійку!
39'
Жовта картка
І відразу ж Фернандеш отримав жовту за суперечки.
38'
Жовта картка
Без жодних сумнівів арбітр Олівер дав жовту карточку Антоні за зрив контратаки господарів.
36'
Небезпечний момент
Який же шанс не реалізував Фернандеш! Партнер віддав йому чудову навісну передачу у штрафну у вільну зону, але португалець не зміг без опору пробити у площину.
33'
Жовта картка
Жовта для Ван-Біссаки.
30'
Небезпечний момент
Після попереднього моменту швидку контратаку провели "шпори". Все завершилося розрізною передачею Сона на Сарра, котрий пробив у площину - Онана парирував. Добити не дали захисники МЮ.
30'
Знову пресингом відбирають м'яч гості ще поблизу чужого штрафного, але Рашфорд занадто багато взяв на себе поблизу воріт і втратив круглого.
27'
Інфо
Після перегляду VAR арбітри вирішили не давати пенальті.
26'
Знову швидка атака гостей завершилася ударом. Гарначо пробив з лінії штрафного і м'яч влучив у витягнуту руку Ромеро. Цікаво.
23'
Небезпечний удар головою завдав Рашфорд з офсайду, однак м'яч полетів вище воріт.
19'
Подача Меддісона зі стандарту з лівого флангу була винесена.
17'
Інфо
0:6 за ударами на даний момент.
16'
Кутовий
Після сильної подачі Меддісона з кутового головою пробив Сарр - дуже неточно.
15'
Кулусевскі з правого флангу увірвався у штрафну і намагався один в один розхитати Мартінеса - аргентинець цю дуель виграв. Буде кутовий.
14'
Потужний замах зробив Гарначо, але його удар з меж штрафного встигли заблокувати.
13'
Небезпечний момент
Рашфорд відібрав м'яч у свого ж партнера Антоні, різко увірвався у штрафну і намагався пробити повз голкіпера - влучив у руку Вікаріо. Гостро.
10'
Кутовий
Два кутові поспіль від МЮ, під час яких Варан двічі пробивав головою м'яким парашутиком. Практично без небезпеки - хіба в першому моменті голкіпер перестрахувався і перевів м'яч над поперечкою.
7'
Сарр віддав в центр на Медіссона, але той вирішив пропустити м'яч далі. Партнера там не було - лише Варан.
3'
Після пресингу поблизу чужого штрафного вдалося відібрати м'яч гостям. Круглого доставили до Антоні, а той в дотик пробив вище воріт.
1'
Після навісу з правого флангу у Сона була можливість пробити з лету, але в нього взагалі не вийшло.
Свисток
Матч розпочався!
Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу - Каземіро - Антоні, Фернандеш, Маунт, Гарначо - Рашфорд.
Тоттенгем: Вікаріо - Порро, ван де Вен, Ромеро, Удогі - Сарр, Біссума - Кулусевскі, Меддісон, Сон - Рішарлісон.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу другого туру АПЛ, у якому Тоттенгем зустрінеться з Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" 19.08.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 19.08.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Тоттенхем" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 27.04.2023 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 19.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Предыдущий поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Брентфорд - 13.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 14.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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