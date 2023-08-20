Барселона - Кадіс онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Кадіс (Кадис) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 20.08.2023
Час початку матчу: 20:30
Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою Кадіс (Кадис):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Кадіс залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Кадіс у попередньому футбольному матчі 19.02.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Серхио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Хетафе - 13.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Серхио Гонсалес Сориано
Прошедший матч команди Кадіс був зіграний проти "Алавес" - 14.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кадіс.
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