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Барселона - Кадіс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 20 серпня 2023, 20:30 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
33'
Кадіс
Кадис
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Хід матчу
14' Alejo, Ivan 26' de Jong, Frenkie 27' ter Stegen, Marc-Andre
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
36%
Нічия
32%
Кадіс
32%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Barcelona have won 4 times, there have been 2 draws while Cadiz CF have won 2 times. The goal difference is 12-5 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Cadiz CF (2-0 at home and 4-0 away).
  • FC Barcelona wins 1st half in 50% of their matches, Cadiz CF in 26% of their matches.
  • FC Barcelona wins 50% of halftimes, Cadiz CF wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Cadiz CF leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Cadiz CF is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In LaLiga, Cadiz CF has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Cadiz CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 2, Cadiz CF won 1, 2 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Cadiz CF.
  • Cadiz CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.4 goals in a match against Cadiz CF and Cadiz CF scores 0.4 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Cadiz CF is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Cadiz CF is 0.6.
  • FC Barcelona scores 2.15 goals when playing at home and Cadiz CF scores 0.92 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona haven't lost in their last 4 games.
  • Cadiz CF's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • Cadiz CF have a winning streak of 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Cadiz CF haven't lost in their last 4 games.
  • Cadiz CF have lost none of their last 4 away matches.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
2
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 19:30 Кадіс 0 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
23.09.2021 - 23:00 Кадіс 0 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Сельта 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.05.2023 - 23:00 Вальядолід 3 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
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Останні матчі - Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.08.2023 - 20:30 Кадіс 1 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Ельче 1 - 1 Завершено Кадіс Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Кадіс 1 - 0 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 20:30 Вільярреал 2 - 0 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.05.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 0 Завершено Вальядолід В
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Новини команд
Головні події
ter Stegen, Marc-Andre
27'
de Jong, Frenkie
26'
14'
Alejo, Ivan
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
36%
Нічия
32%
Кадіс
32%
Склади команд
1
ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
15
Андреас Крістенсен
21
de Jong, Frenkie
23
Kounde, Jules
6
Gavi
18
Оріоль Ромеу
8
Pedri
22
Ілкай Гюндоган
9
Роберт Левандовскі
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
1
Ledesma, Jeremias
20
Carcelén, Isaac
23
Луїс Ернандес
3
Fali
15
Hernandez, Javier
11
Alejo, Ivan
4
Alcaraz, Ruben
24
San Emeterio, Fede
8
Alex
16
Ramos, Chris
21
Marti, Roger
Стартовий склад
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 6
    Gavi
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 21
    de Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 16
    Ramos, Chris
    Півзахисник
  • 21
    Marti, Roger
    Форвард
  • 11
    Alejo, Ivan
    14
  • 4
    Alcaraz, Ruben
    Півзахисник
  • 24
    San Emeterio, Fede
    Півзахисник
  • 8
    Alex
    Півзахисник
  • 20
    Carcelén, Isaac
    Захисник
  • 23
    Луїс Ернандес
    Захисник
  • 3
    Fali
    Півзахисник
  • 15
    Hernandez, Javier
    Захисник
  • 1
    Ledesma, Jeremias
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Серхио
Статистика матчу
Удари повз
2
1
Кутові
1
1
Блоковано ударів
4
Штрафні
3
3
Фоли
4
2
ЖК
1
3
Удари в отвір
Сейви
3
69%
Володіння м'ячем
31%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Кадіс
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Трансляція
29'
Небезпечний момент
Ямал залишився з м'ячем на правому фланзі штрафного за спиною в захисника, після чого бив у дальній кут, але Ледесма витягнув.
26'
Жовта картка
Тер Штеген договорився до жовтої.
25'
Жовта картка
Де Йонг перед штрафним пішов у підкат проти Алькараса.
22'
Небезпечний момент
Із правого флангу штрафного Левандовські низом пробив до рук воротаря.
20'
Педрі налетів грудьми на суперника перед чужим штрафним та збив собі дихання.
17'
Так само тримається м'яч на половині поля Кадіса цими хвилинами.
15'
Небезпечний момент
Подачу з правого флангу на дальню стійку Педрі вирішив скидати на порожні для Левандовські, але перевів м'яч до рук воротаря.
13'
Жовта картка
Бальде збив на правому фланзі захисту Алехо.
11'
Небезпечний момент
Кунде в центрі штрафного розвернувся з ударом із відскоку, але спрямував м'яч до рук воротарю.
10'
Ромеу запустив дальній постріл із правого флангу в спину супернику. Кутовий.
8'
Левандовські засильно закинув на правий фланг штрафного для Ямала.
6'
Ямал заходив до правого флангу штрафного, але впав за найменшого доторку Хаві. Не пенальті.
4'
Барселона поступово перевела м'яч на чужу половину поля.
2'
Алекс подав із лівого флангу на дальню стійку, але Фалі головою пробив невдало.
1'
Кадіс несподівано багато атакує на початку.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Кадіс обіграв Алавес (1:0).
Інфо
Барселона до цього зіграла внічию проти Хетафе (0:0).
Запасні: Хіль, Мбає, Бастіда, Мачіс, Пірес, Сальдуа, Марі, де ла Роса, Негредо, Осмажич, Собріно.
Кадіс: Ледесма — Іса, Луїс Ернандес, Фалі, Хаві Ернандес — Алехо, Алькарас, Сан Еметеріо, Алекс — Марті, Рамос.
Запасні: Астралага, Торрес, Фаті, Ез, Роберто, Гарсія, Касадо, Кохен, Фермін.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, де Йонг, Бальде — Ромеу — Ямал, Педрі, Гюндоган, Гаві — Левандовські.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Алехандро Муньіс Руїс (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та Кадіс.
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Анонс матчу "Барселона" - Кадіс 20.08.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Кадіс (Кадис) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 20.08.2023
Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою Кадіс (Кадис):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Кадіс залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Кадіс у попередньому футбольному матчі 19.02.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Серхио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Кадіс можна подивитися 20.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Кадіс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Хетафе - 13.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Серхио Гонсалес Сориано

Прошедший матч команди Кадіс був зіграний проти "Алавес" - 14.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кадіс.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Кадіс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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