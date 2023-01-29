  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Брайтон енд Хоув Альбіон - Ліверпуль Дивитися онлайн
У тренді

Брайтон енд Хоув Альбіон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 жовтня 2023, 16:00 - Фолмер Amex Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
1 - 1
Оновити
42'
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
20' Adingra, Simon
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
35%
Нічия
26%
Ліверпуль
39%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 2 times, there have been 1 draws while Liverpool FC have won 5 times. The goal difference is 15-9 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 15 meetings, Brighton & Hove Albion have won 3 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 9 times. The goal difference is 33-17 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 3-0 (Brighton & Hove Albion at home) and 3-3 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 32% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Liverpool FC scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Kaoru Mitoma has more yellow cards (3) than any other player at Brighton & Hove Albion. Alexis Mac Allister has collected 3 for Liverpool FC.
  • Brighton & Hove Albion have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 25 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 30% of their matches, Liverpool FC in 37% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 30% of halftimes, Liverpool FC wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 1 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 35% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 2, Liverpool FC won 1, 2 draws.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion scores 2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.6 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Liverpool FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Liverpool FC is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Brighton & Hove Albion scores 2.04 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.03 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
3
Перемог
14
Ігор
7
Перемог
Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
29.01.2023 - 15:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.03.2022 - 14:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Марсель 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 14:30 Астон Вілла 6 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Челсі 1 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Борнмут В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено АЕК П
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
05.10.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Юніон Сент-Жілуаз В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 19:35 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 23-25
21.09.2023 - 19:45 LASK Linz 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Новини команд
Головні події
ГООЛ! Adingra, Simon
20'
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
35%
Нічия
26%
Ліверпуль
39%
Склади команд
1
Verbruggen, Bart
7
March, Solly
5
Dunk, Lewis
3
Igor
34
Veltman, Joel
20
Baleba, Carlos
13
Паскаль Гросс
22
Mitoma, Kaoru
9
Pedro, Joao
24
Adingra, Simon
28
Ferguson, Evan
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
32
Жоель Матіп
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
8
Szoboszlai, Dominik
10
Mac Allister, Alexis
7
Elliott, Harvey
11
Мохамед Салах
9
Nunez, Darwin
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 28
    Ferguson, Evan
    Форвард
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 9
    Pedro, Joao
    Півзахисник
  • 24
    Adingra, Simon
    Форвард
    20
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 7
    March, Solly
    Півзахисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 3
    Igor
    Півзахисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 7
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Де Дзерби
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
7
Штрафні
4
4
Фоли
7
4
Блоковано ударів
2
5
Кутові
1
45%
Володіння м'ячем
55%
1
Удари в отвір
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
40'
Гоооол!!!
36'
Пресинг поміг Ліверпулю забрати м'яч поблизу чужих воріт. Салах відкривався під передачу, але МакАллістер поспішив і втратив круглого.
35'
Інфо
50%:50% володіння м'ячем.
34'
Трент вдало грає на виніс після подачі господарів з флангу.
31'
Небезпечний момент
Сам собі створив момент Балеба. Півзахисник Брайтона центром поля дійшов до штрафної, прибрав суперника і пробив у кут - м'яч полетів поруч зі стійкою.
30'
Адінгра прострілив у центр на Мітому, той випередив Аліссона, але пробити йому не вдалося. Занадто гострий кут.
26'
Контрвипад Брайтона завершився ударом Гросса - м'яч після рикошету полетів на кутовий. А виходили господарі два в два...
25'
Салах б'є з меж штрафного - удар заблокований.
23'
Кутовий
Перший кутовий Ліверпуля у матчі: Данк виніс м'яч.
20'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Ось це привезли собі гості. Аліссон вийшов далеко з воріт, а через дві передачі Ліверпуль втратив м'яч: ван Дейк і Макаллістер не розібралися. Адінгра отримав круглого, пройшов вперед і з метрів 25 пробив низом у правий кут. Бразильський голкіпер не встиг добігти до своєї позиції.
18'
Не зміг Педру обробити м'яч після сильного прострілу партнера у чужому штрафному майданчику.
16'
Трент розігнав атаку і віддав проникаючий пас у штрафну - Марч у підкаті вибив м'яч.
13'
Тепер флангова атака господарів. Жуан Педру стріляє в центр - там партнерів не було.
11'
Неточний навіс Собослаї з флангу на Нуньєса.
10'
Салах протягнув м'яч центром поля і намагався розрізною передачею знайти Нуньєса - далі було перехоплення від господарів.
6'
Нуньєс пройшов одного суперника на швидкості, однак Марч фолить проти уругвайця.
4'
Кутовий
Подача Брайтона зі стандарту призвела до кутового біля воріт гостей. Після навісу від прапорця кілька разів пробивали "чайки", але удари блокувалися. Щоправда, після пострілу Данка м'яч влучив у ногу ван Дайка і ледь не спіймав Аліссона на протиході.
2'
Заряджений Брайтон. Відразу футболісти полетіли у пресинг.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем Брайтон перебуває на шостому місці в АПЛ, у той час як Ліверпуль іде на четвертій позиції. Між командами розрив в одне очко.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон - Собослай, МакАллістер, Елліот - Салах, Нуньєс, Діас.
Брайтон: Вербругген - Велтман, Данк, Ігор, Гросс - Марч, Балеба - Адінгра, Жуан Педро, Мітома - Фергюсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу восьмого туру АПЛ,у якому Брайтон зустрінеться з Ліверпулем.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Стандард Стандард 1 Брюгге Брюгге 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Буковина Буковина 0 Карпати Карпати 1 Завершено 14:00 - Сьогодні Сент-Миррен Сент-Миррен 0 Рейнджерс Рейнджерс 2 Завершено 14:00 - Сьогодні Фегервар Фегервар 3 MTK Budapest MTK Budapest 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Марсель Марсель 3 Гавр Гавр 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" 08.10.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 08.10.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 29.01.2023 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" можна подивитися 08.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Марсель - 05.10.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Юніон Сент-Жілуаз" - 05.10.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.