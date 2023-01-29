Брайтон енд Хоув Альбіон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГООООООЛ! Ось це привезли собі гості. Аліссон вийшов далеко з воріт, а через дві передачі Ліверпуль втратив м'яч: ван Дейк і Макаллістер не розібралися. Адінгра отримав круглого, пройшов вперед і з метрів 25 пробив низом у правий кут. Бразильський голкіпер не встиг добігти до своєї позиції.