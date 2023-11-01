Манчестер Юнайтед - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 01.11.2023, Кубок англійської ліги

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 01.11.2023

Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 02.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)

Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Прошедший поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 28.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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