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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 01 листопада 2023, 22:15 . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
46'
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хід матчу
5' Мет Тарґет Вийшов: Almiron, Miguel 14' Mejbri, Hannibal 19' Карлос Каземiро 28' Almiron, Miguel 36' Hall, Lewis
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
37%
Нічия
37%
Ньюкасл
26%
Цікаві факти
  • During the last 29 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 19 times, there have been 9 draws while Newcastle United have won 1 times. The goal difference is 65-22 in favour of Manchester United.
  • During the last 59 meetings, Manchester United have won 35 times, there have been 16 draws while Newcastle United have won 8 times. The goal difference is 121-59 in favour of Manchester United.
  • Newcastle United's last away win against Manchester United was in 2013.
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches.
  • Newcastle United haven't lost in their last 8 games.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Newcastle United in their last 8 encounters.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 33% of their matches, Newcastle United in 36% of their matches.
  • Manchester United wins 33% of halftimes, Newcastle United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 64% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In EFL Cup, Manchester United has better performance than Newcastle United.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Newcastle United won 1, 2 draws.
  • Manchester United scores 1.4 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 0.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Newcastle United is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Newcastle United is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester United scores 2.13 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • Newcastle United have lost none of their last 4 away matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
13
Перемог
24
Ігор
5
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.04.2023 - 18:30 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
27.12.2021 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Галатасарай П
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 2 Завершено Ньюкасл Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Ньюкасл Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Новини команд
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Головні події
36'
Hall, Lewis ГООЛ!
28'
Almiron, Miguel ГООЛ!
Карлос Каземiро
19'
Mejbri, Hannibal
14'
5'
Мет Тарґет
Вийшов: Almiron, Miguel
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
37%
Нічия
37%
Ньюкасл
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 7
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 15
    Reguilon, Sergio
    Захисник
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
    19
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 21
    Antony
    Форвард
  • 46
    Mejbri, Hannibal
    Півзахисник
    14
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
  • 21
    Livramento, Valentino
    Захисник
  • 17
    Еміль Крафт
    Захисник
  • 3
    Dummett, Paul
    Захисник
  • 13
    Мет Тарґет
    Захисник
    5
  • 20
    Hall, Lewis
    Півзахисник
    36
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 28
    Willock, Joseph
    Півзахисник
  • 11
    Метт Рітчі
    Півзахисник
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 10
    Gordon, Anthony
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Эдди Хау
Статистика матчу
2
Штрафні
10
9
Фоли
1
1
Офсайди
1
48%
Володіння м'ячем
52%
2
Удари в отвір
3
1
Сейви
2
2
ЖК
2
Кутові
1
3
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Здавалося б невдало розпочався матч для гостей - відразу з вимушеної заміни. Однак саме Альмірон, який з'явився на поле, та Голл, котрий внаслідок втрати Таргетта змістився на його позицію, принесли Ньюкаслу результат. Поки МЮ мало чим може здивувати.
Свисток
Перший тайм завершився!
Інфо
Фанати Ньюкасла більш гучні. Вболівальники МЮ вже явно зневірилися.
45+3'
Потужно приклався до м'яча Маунт з-аз меж штрафного. Круглий навіть трохи тікав від голкіпера. Дубравка записав сейв до свого активу.
45+1'
Під ліву стійку пробив Далот низом з дальньої відстані. М'яч пролетів зовсім поруч з ціллю.
45'
Інфо
П'ять хвилин додано до першого тайму.
42'
Віллок змістився з лівого флангу і пробив з-за меж штрафного майданчика. Зручний удар для Онана - голкіпер забрав його до рук.
38'
Кутовий
Невдалий кутовий у виконанні Маунта.
Інфо
Перший гол у професійній кар'єрі для вихованця Челсі Льюїса Голла.
36'
Гоооол!!!
ГООООООООООЛ! Голл забиває гол! Тавтологія, котра робить рахунок 0:2! Протиснули лівий фланг гості. Віллок навісив, Магвайр вибив м'яч і Льюїс пробив з лету точно під праву стійку!
35'
Межбрі у підкаті скинув під удар Регілону, а той в дотик пробив значно вище воріт.
33'
Знову ідеальна захисна робота від Лівраменто проти Санчо. Правий бек у чіткому підкаті вибив м'яч з-під ніг вінгера і зберіг круглого для своєї команди.
31'
Маунт випередив Крафта і у підкаті намагався замкнути простріл з флангу - м'яч полетів повз ворота.
28'
Гоооол!!!
ГОООООООООООЛ! Ідеальна контратака Ньюкасла! Лівраменто відібрав м'яч на правому фланзі, протягнув його метрів 50 і віддав ліворуч на Альмірона. Парагваєць виграв боротьбу у Далота і пробив повз Онана.
27'
Після вкидання гостей з ауту м'яч дійшов до Маунта, але той невдало продовжив у штрафний майданчик. Дубравка забрав круглого до рук.
26'
Наразі м'яч під контролем МЮ. В останні хвилини команди не надто активні біля чужих воріт.
22'
Рітчі отримав м'яч від партнера, змістився трохи лівіше і пробив вище воріт з метрів 23.
20'
Відразу гості бити не стали - розіграли штрафний. Але після подачі Рітчі м'яч все одно був винесений.
19'
Жовта картка
А ось тут Каземіро награв на жовту. Ще один стандарт для Ньюкасла.
16'
Каземіро сфолив біля власного штрафного, але навіс гостей зі стандарту виніс Лінделоф.
14'
Жовта картка
Грубо зіграв Межбрі - жовта для нього.
13'
Дубравка забрав м'яч до рук після удару Каземіро низом з меж штрафного. Бразилець завершив швидку контратаку господарів.
11'
Лінделоф перехопив розрізний пас Крафта, а далі віддав пас на Онана. Все поки спокійно біля воріт МЮ.
10'
Відразу Голлвдало зіграв у відборі. Антоні отримав передачу на правому фланзі від Каземіро, але далі вінгер втратив м'яч у боротьбі з Льюїсом.
5'
Заміна
Все-таки Таргетт не продовжить гру. Замість нього вийшов Альмірон - він зіграє вище. Голл опуститься на лівий фланг захисту.
4'
Офсайд
Далот підключився до розвитку атаки, але заліз в офсайд.
3'
Уже на перших хвилинах непиємне зіткнення. Марсьяль проїхався шипами по нозі Таргетта. Медики на полі.
Свисток
Матч розпочався!
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка - Лівраменто, Крафт, Даметт, Таргетт - Голл, Логстафф, Віллок - Рітчі, Жоелінтон, Гордон.
Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Магвайр, Лінделоф, Регілон - Межбрі, Каземіро - Антоні, Маунт, Гарначо - Марсьляь.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 1/8 фіналу Кубка англійської ліги, у якому Манчестер Юнайтед зустрінеться з Ньюкаслом.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 01.11.2023, Кубок англійської ліги

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 01.11.2023
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 02.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" можна подивитися 01.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 28.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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