Ньюкасл - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Свисток на перерву на користь Манчестер Юнайтед. Вони в першому таймі страждали, а не грали в футбол. Гірше навряд буває, тому чекаємо на покращення у грі підопічних тен Хага. Ньюкасл можна лише похвалити, хіба що реалізація викликає питання. Цікаво також побачити, чи не просяде команда фізично під кінець поєдинку.