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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 грудня 2023, 22:00 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
1 - 0
Оновити
68'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
55' Gordon, Anthony 61' Антоні Марсьяль Вийшов: Hojlund, Rasmus 61' Rashford, Marcus Вийшов: Santos, Antony
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
30%
Нічия
37%
Манчестер Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Manchester United when Newcastle United is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 7 times, there have been 7 draws while Manchester United have won 14 times. The goal difference is 50-36 in favour of Manchester United.
  • During the last 60 meetings, Newcastle United have won 9 times, there have been 16 draws while Manchester United have won 35 times. The goal difference is 121-62 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 2-0 (Newcastle United at home) and 0-0 (Manchester United at home).
  • In Premier League, Newcastle United have 5 successive home wins.
  • Did you know that Newcastle United scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Manchester United scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Newcastle United haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Newcastle United's home record this season: 6-0-1.
  • Kieran Trippier has assisted the most goals for Newcastle United with 6. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (3).
  • Anthony Gordon has more yellow cards (6) than any other player at Newcastle United. Bruno Fernandes has collected 4 for Manchester United.
  • Newcastle United wins 1st half in 36% of their matches, Manchester United in 31% of their matches.
  • Newcastle United wins 36% of halftimes, Manchester United wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 3 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Newcastle United.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 2, Manchester United won 1, 2 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Newcastle United scores 1.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 0.6 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Manchester United is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Manchester United is 1.
  • Newcastle United scores 2.07 goals when playing at home and Manchester United scores 1.24 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • A year ago, Newcastle United were number 3 in the table with 24 points. Now they are number 7 with 23 points.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
6
Перемог
25
Ігор
13
Перемог
Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.04.2023 - 18:30 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Боруссія 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 19:45 Галатасарай 3 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Лутон Таун В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Копенгаген 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 14:30 Фулгем 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Новини команд
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Головні події
61'
Антоні Марсьяль
Вийшов: Hojlund, Rasmus
61'
Rashford, Marcus
Вийшов: Santos, Antony
ГООЛ! Gordon, Anthony
55'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
30%
Нічия
37%
Манчестер Юнайтед
33%
Склади команд
22
Pope, Nick
21
Livramento, Valentino
5
Schar, Fabian
6
Lascelles, Jamaal
2
Кіран Тріпп'єр
7
Joelinton
39
Guimaraes, Bruno
67
Miley, Lewis
10
Gordon, Anthony
14
Александер Ісак
24
Almiron, Miguel
24
Андре Онана
29
Wan-Bissaka, Aaron
5
Харрі Магуайр
23
Shaw, Luke
20
Dalot, Diogo
39
Mctominay, Scott
37
Mainoo, Kobbie
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
75
Garnacho, Alejandro
9
Антоні Марсьяль
Стартовий склад
  • 10
    Gordon, Anthony
    55
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 67
    Miley, Lewis
    Півзахисник
  • 21
    Livramento, Valentino
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 6
    Lascelles, Jamaal
    Захисник
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
4
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
4
6
Кутові
4
Фоли
4
63%
Володіння м'ячем
37%
5
Удари в отвір
1
1
Сейви
4
7
Удари повз
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
63'
61'
Заміна
Рашфорд і Марсьяль пішли з поля, не зробивши нічого корисного. Антоні та Гейлунд вступили в гру.
56'
Гоооол!!!
Ну нарешті це сталося! Повний розрив оборони Юнайтед. Тріппʼєр підключається до карного та вільно прострілює вздовж воріт. Альмірон теж міг замикати цей пас, але результативний удар на свій рахунок все ж записав Гордон.
55'
Жоелінтон розхитав Мактомінея та завдав удару с лінії штрафного майданчика. Онана зайняв правильну позицію та зафіксував мʼяч у руках.
47'
Гімараеш увірвався до карного та стріляв на Ісака, який вже був готовий замикати цю передачу. Шоу в останній момент перехопив мʼяч.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Свисток на перерву на користь Манчестер Юнайтед. Вони в першому таймі страждали, а не грали в футбол. Гірше навряд буває, тому чекаємо на покращення у грі підопічних тен Хага. Ньюкасл можна лише похвалити, хіба що реалізація викликає питання. Цікаво також побачити, чи не просяде команда фізично під кінець поєдинку.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
39'
Небезпечний момент
Фортуна продовжує виступати на боці гостей! Тріппʼєр класно пробив зі штрафного, але мʼяч влучив у поперечину та зрикошетив у поле, а не за лінію воріт.
35'
Альмірон видав вражаючий ривок із мʼячем, змістився під удар з лівої та власне пробив. Не влучив у площину.
34'
З’являється щось на кшталт атакувальної гри в «червоних дияволів», але все поки дуже сиро. Захисники Ньюкасла легко з усім цим розбираються.
30'
Шоу виконав подачу зі штрафного, який заробив для своєї команди Марсьяль. Вийшов подарунок для Поупа.
25'
Манчестер Юнайтед нарешті трохи відсунув суперника від своїх воріт. Вже близько 5 хвилин не було гострих моментів у господарів, хоча передумови для них все ще виникають регулярно.
20'
Ласселс виграв верх на кутовому та пробив достатньо акцентовано. Незважаючи на те, що мʼяч пройшов недалеко від площини, Онана, здається, контролював ситуацію.
19'
Небезпечний момент
Ще один момент втрачає Ньюкасл! Ісак з межі воротарського майданчика цілив у ближній кут, мʼяч зачепив захисника та пройшов поруч зі стійкою.
17'
Небезпечний момент
Якісно комбінують гравці Ньюкасла і виводять Альмірона на ударну позицію. Парагваєць стелив у дальній, Онана зреагував.
16'
Продовжують активно пресингувати й атакувати «сороки». З пострілом Гордона Онана впорався, адже він ішов низом і саме туди, де стояв воротар.
11'
Гарначо став автором першого удару МЮ в цьому матчі. Намагався прошити Поупа в ближній, не вдалося.
9'
Далот не повірив в Онана, вирішив сам винести мʼяч і влучив собі в руку. Судді проігнорували цей момент, мабуть за їхніми рекомендаціями це не пенальті.
7'
Онана невпевнено зіграв на виході, Далоту довелося страхувати свого воротаря. Небезпеку все ж вдалося нівелювати.
6'
Лівраменто обіграв Ван-Біссаку, увійшов до штрафного та виконував простріл із піднятою головою. Мʼяч перехопили, буде кутовий для господарів.
3'
Перші хвилини за Ньюкаслом. Саме вони володіють мʼячем і намагаються будувати позиційні атаки.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Роберт Джонс.
Запасні: Дубравка (в), Каріус (в), Голл, Дамметт, Діалло, Крафт, Мерфі, Паркінсон, Рітчі.
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Поуп — Лівраменто, Шер, Ласселс (к), Тріпп’єр — Жоелінтон, Гімараеш, Майлі — Гордон, Ісак, Альмірон. Головний тренер — Едді Гау.
Запасні: Баїндир (в), Амрабат, Антоні, ван де Бек, Варан, Гойлунд, Ліндельоф, Пельїстрі, Регілон.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Шоу, Магвайр, Ван-Біссака — Мейну, Мактоміней — Гарначо, Фернандеш (к), Рашфорд — Марсьяль. Головний тренер — Ерік тен Хаг.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 14-го раунду АПЛ між Ньюкаслом і Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 02.12.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 02.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ньюкасл", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 01.11.2023 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 02.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 28.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Галатасарай - 29.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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