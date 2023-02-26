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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 квітня 2023, 18:30 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
0 - 0
Оновити
12'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
40%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Manchester United when Newcastle United is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 6 times, there have been 7 draws while Manchester United have won 14 times. The goal difference is 50-34 in favour of Manchester United.
  • During the last 58 meetings, Newcastle United have won 7 times, there have been 16 draws while Manchester United have won 35 times. The goal difference is 121-57 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 1-1 (Newcastle United at home) and 4-1 (Manchester United at home).
  • Did you know that Newcastle United scores 31% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
  • Newcastle United haven't scored in 3 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Newcastle United's home record this season: 7-5-1.
  • Miguel Almiron is Newcastle United's top scorer with 11 goals. Marcus Rashford has scored 14 times for Manchester United.
  • Newcastle United have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 36% of their matches, Manchester United in 38% of their matches.
  • Newcastle United wins 36% of halftimes, Manchester United wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Newcastle United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 0, Manchester United won 3, 2 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Newcastle United scores 0.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Manchester United is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Manchester United is 1.2.
  • Newcastle United scores 1.48 goals when playing at home and Manchester United scores 1.36 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ньюкасл
4
Перемог
23
Ігор
13
Перемог
Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
27.12.2021 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.03.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 18:30 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Кубок англійської ліги 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Фулгем В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Бетіс 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023
12.03.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Саутгемптон Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Новини команд
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
40%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
28%
Склади команд
22
Pope, Nick
33
Деніел Берн
14
Botman, Sven
22
Schar, Fabian
12
Кіран Тріпп'єр
28
Willock, Joseph
39
Guimaraes, Bruno
36
Longstaff, Sean
10
Saint-Maximin, Allan
14
Александер Ісак
23
Murphy, Jacob
1
De Gea, David
20
Dalot, Diogo
19
Рафаель Варан
25
Martinez, Lisandro
23
Shaw, Luke
15
Sabitzer, Marcel
39
Mctominay, Scott
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
10
Rashford, Marcus
27
Weghorst, Wout
Стартовий склад
  • 10
    Saint-Maximin, Allan
    Форвард
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
  • 28
    Willock, Joseph
    Півзахисник
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 14
    Botman, Sven
  • 22
    Schar, Fabian
  • 12
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 27
    Weghorst, Wout
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 15
    Sabitzer, Marcel
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
56%
Володіння м'ячем
44%
1
Кутові
1
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
1
1
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
3'
Кутовий
Тріпп'є на лівому фланзі у боротьбі з Фернандешем заробив кутовий. Сам Кіран і подав від прапорця, але гості винесли м'яч зі свого штрафного.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем Ньюкасл іде на п'ятій позиції, а МЮ посідає третє місце. Між командами розрив всього в три очки.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Варан, Мартінес, Шоу - Антоні, Фернандеш, Рашфорд - Вегхорст.
Ньюкасл: Поуп - Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн - Лонгстофф, Гімараес, Віллок.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 29-го туру АПЛ, у якому Ньюкасл зіграє проти Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 02.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 02.04.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 26.02.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 02.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий поединок команди "Ньюкасл" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 17.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 19.03.2023, у рамках чемпионата Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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