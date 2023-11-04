Фулгем - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед" 04.11.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 04.11.2023

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти Ипсвич Таун - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ньюкасл" - 01.11.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

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