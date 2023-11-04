  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Фулгем - Манчестер Юнайтед Дивитися онлайн
У тренді

Фулгем - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 листопада 2023, 14:30 - Крейвен Коттедж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Фулгем
Лондон
0 - 1
Оновити
9'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
35%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
30%
Цікаві факти
  • During the last 17 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 2 times, there have been 4 draws while Manchester United have won 11 times. The goal difference is 36-18 in favour of Manchester United.
  • During the last 36 meetings, Fulham FC have won 3 times, there have been 6 draws while Manchester United have won 27 times. The goal difference is 85-36 in favour of Manchester United.
  • Fulham FC's last home win against Manchester United was in 2009.
  • Last season Manchester United won both games against Fulham FC (2-1 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Manchester United scores 45% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches.
  • Fulham FC haven't won any of their last 3 games against Manchester United.
  • Fulham FC haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Joao Palhinha has more yellow cards (3) than any other player at Fulham FC. Bruno Fernandes has collected 4 for Manchester United.
  • Fulham FC wins 1st half in 33% of their matches, Manchester United in 31% of their matches.
  • Fulham FC wins 33% of halftimes, Manchester United wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Fulham FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 0, Manchester United won 4, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Fulham FC scores 1 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Manchester United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Manchester United is 1.2.
  • Fulham FC scores 1.42 goals when playing at home and Manchester United scores 1.14 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Fulham FC were number 9 in the table with 14 points. Now they are number 14 with 12 points.
  • Fulham FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Фулгем
0
Перемог
13
Ігор
11
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Фулгем
Кубок Англії 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 18:30 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Ипсвич Таун 1 - 3 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.10.2023 - 22:00 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.10.2023 - 22:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Челсі П
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
35%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
30%
Склади команд
17
Бернд Лено
33
Robinson, Antonee
13
Ream, Tim
3
Ughelumba, Calvin
21
Тімоті Кастань
26
Palhinha, Joao
8
Wilson, Harry
20
Вілліан
18
Андреас Перейра
22
Iwobi, Alex
19
Muniz, Rodrigo
24
Андре Онана
29
Wan-Bissaka, Aaron
5
Харрі Магуайр
35
Джонні Еванс
20
Dalot, Diogo
14
Крістіан Еріксен
39
McTominay, Scott
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
75
Garnacho, Alejandro
11
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 19
    Muniz, Rodrigo
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
  • 22
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 8
    Wilson, Harry
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 3
    Ughelumba, Calvin
    Захисник
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 39
    McTominay, Scott
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Силва, Марку
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
4'
Все нормально з Магвайром, він повернувся на поле.
2'
Магвайр у боротьбі за мʼяч отримав удар по голові. Цілком можливо, що знадобиться заміна.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Джон Брукс.
Запасні: Родак (в), Балло Туре, Де Кордова-Рід, Де Фужероль, Карлос Вінісіус, Кейрні, Лукич, Рід, Хіменес.
Інфо
Стартовий склад Фулгема: Лено — Робінсон, Рім (к), Бессі, Кастань — Пальїнья, Вілсон — Вілліан, Перейра, Івобі — Родрігу Муніз. Головний тренер — Марку Сілва.
Запасні: Баїндир (в), Амрабат, Варан, Марсьяль, Маунт, Межбрі, Мейну, Пельїстрі, Регілон.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Еванс, Магвайр, Ван-Біссака — Мактоміней, Еріксен — Гарначо, Фернандеш (к), Антоні — Хойлунд. Головний тренер — Ерік тен Хаг.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 11-го туру АПЛ Фулгем – Манчестер Юнайтед.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 12:30 - Сьогодні Істанбулспор Істанбулспор 2 Пендикспор Пендикспор 4 Завершено 22:00 - Вчора Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 3 Монпельє Монпельє 0 Завершено 22:00 - Вчора Лас-Пальмас Лас-Пальмас 2 Атлетіко Атлетіко 1 Завершено 22:00 - Вчора Лестер Сіті Лестер Сіті 0 Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 1 Завершено 21:45 - Вчора Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1 Ейпен Ейпен 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед" 04.11.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 04.11.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 04.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти Ипсвич Таун - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ньюкасл" - 01.11.2023, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу Фулгем - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.