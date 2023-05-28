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Манчестер Юнайтед - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 травня 2023, 18:30 - Олд Траффорд
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 1
Оновити
26'
Фулгем
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
39%
Нічия
29%
Фулгем
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Fulham FC when Manchester United is playing at home is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Fulham FC is 3-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 15 times, there have been 2 draws while Fulham FC have won 1 times. The goal difference is 47-17 in favour of Manchester United.
  • During the last 35 meetings, Manchester United have won 26 times, there have been 6 draws while Fulham FC have won 3 times. The goal difference is 83-35 in favour of Manchester United.
  • Fulham FC's last away win against Manchester United was in 2003.
  • In Premier League, Manchester United have 5 successive home wins.
  • Did you know that Manchester United scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Fulham FC scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester United haven't lost in any of their last 28 home matches.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Fulham FC in their last 15 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Fulham FC haven't scored in 5 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United's home record this season: 14-3-1.
  • Marcus Rashford is Manchester United's top scorer with 16 goals. Aleksandar Mitrovic has scored 14 times for Fulham FC.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 9. Andreas Pereira is Fulham FC's biggest assister (6).
  • Luke Shaw has more yellow cards (8) than any other player at Manchester United. Joao Palhinha has collected 13 for Fulham FC.
  • Manchester United wins 1st half in 45% of their matches, Fulham FC in 33% of their matches.
  • Manchester United wins 45% of halftimes, Fulham FC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Fulham FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, Fulham FC won 0, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2.2 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 0.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Fulham FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Fulham FC is 1.2.
  • Manchester United scores 2.14 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.38 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester United have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
10
Перемог
12
Ігор
0
Перемог
Фулгем
Кубок Англії 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 18:30 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
20.01.2021 - 22:15 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.05.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 21:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.05.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Фулгем 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Саутгемптон 0 - 2 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Фулгем 5 - 3 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
39%
Нічия
29%
Фулгем
32%
Склади команд
1
De Gea, David
16
Malacia, Tyrell
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
6
Харрі Магуайр
20
Dalot, Diogo
17
Fred
18
Карлос Каземiро
25
Sancho, Jadon
8
Fernandes, Bruno
75
Garnacho, Alejandro
11
Rashford, Marcus
22
Бернд Лено
2
Кенні Тете
4
Adarabioyo, Tosin
31
Ісса Диоп
33
Robinson, Antonee
28
Lukic, Sasa
26
Palhinha, Joao
8
Wilson, Harry
10
Cairney, Tom
20
Вілліан
9
Mitrovic, Aleksandar
Стартовий склад
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 9
    Mitrovic, Aleksandar
  • 8
    Wilson, Harry
  • 10
    Cairney, Tom
    Півзахисник
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
  • 28
    Lukic, Sasa
    Півзахисник
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 22
    Бернд Лено
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Силва, Марку
Статистика матчу
2
Штрафні
1
1
Фоли
2
1
Удари в отвір
Удари повз
1
Сейви
1
57%
Володіння м'ячем
43%
Кутові
1
Трансляція
19'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Забиває Фулгем. Ось такий шок для МЮ. Подача з кутового від Вілліана - Тете забиває головою. Програв Рашфорд позиційну боротьбу.
15'
Каземіро хотів спіймати Лено на помилці під час виходу з воріт, однак пробив дуже невдало.
13'
Фернандеш намагався комбінувати з Гарначо на фланзі, однак одна з передач на аргентинця не пройшла.
11'
Небезпечний момент
Ух це шанс отримав МЮ. Рашфорд зі стандарту метрів з 25-ти потужним ударом перекинув стінку, але Лено видав хороший сейв, перевівши м'яч у поперечку!
7'
Небезпечний момент
Мітрович після скидання Діопа пробив вище воріт. Трохи вище поперечки пролетів м'яч.
3'
Лено перехопив простріл Далота.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем МЮ посідає третє місце з 72 очками в активі, а "дачники" ідуть на 10-й позиції з 52 заліковими балами.
Інфо
Головний арбітр: Роберт Джонс.
Фулгем: Лено - Тете, Адарабіойо, Діоп, Робінсон - Лукич, Пальїнья - Вілсон, Кейрні, Вілліан - Мітрович.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Магвайр, Лінделоф, Маласія - Каземіро, Фред - Гарначо, Фернандеш, Санчо - Рашфорд.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 38-го туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед зустрінеться з Фулгемом.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем 28.05.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 28.05.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 19.03.2023 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем можна подивитися 28.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Челсі" - 25.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Предыдущий матч команди Фулгем був зіграний проти Крістал Пелес - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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