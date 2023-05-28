Манчестер Юнайтед - Фулгем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем 28.05.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 28.05.2023

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 19.03.2023 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Челсі" - 25.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Предыдущий матч команди Фулгем був зіграний проти Крістал Пелес - 20.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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