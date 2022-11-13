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Манчестер Юнайтед - Фулгем онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 19 березня 2023, 18:30 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Фулгем
Лондон
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
40%
Нічия
32%
Фулгем
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Fulham FC when Manchester United is playing at home is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Fulham FC is 3-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 14 times, there have been 2 draws while Fulham FC have won 1 times. The goal difference is 44-16 in favour of Manchester United.
  • During the last 34 meetings, Manchester United have won 25 times, there have been 6 draws while Fulham FC have won 3 times. The goal difference is 80-34 in favour of Manchester United.
  • Fulham FC's last away win against Manchester United was in 2003.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 21 home matches.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Fulham FC in their last 14 encounters.
  • Manchester United wins 1st half in 38% of their matches, Fulham FC in 39% of their matches.
  • Manchester United wins 38% of halftimes, Fulham FC wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In FA Cup, Fulham FC has better performance than Manchester United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, Fulham FC won 0, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 3 FA Cup games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 3 FA Cup games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2.4 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 0.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Fulham FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Fulham FC is 1.8.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Manchester United scores 2.12 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.35 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
9
Перемог
11
Ігор
0
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 18:30 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
20.01.2021 - 22:15 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2018
09.02.2019 - 15:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Бетіс 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023
12.03.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Саутгемптон Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.03.2023 - 22:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Фулгем П
Кубок Англії 2022/2023
28.02.2023 - 21:45 Фулгем 2 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.02.2023 - 22:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Фулгем В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
40%
Нічия
32%
Фулгем
28%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
У цій парі вирішиться останній півфіналіст Кубка Англії. На МЮ або Фулгем уже чекають Манчестер Сіті, Шеффілд Юнайтед і Брайтон.
Інфо
Головний арбітр: Кріс Кавана.
Фулгем: Лено - Тете, Діоп, Рім, Робінсон - Г. Рід, Пальїнья - Б. Рід, Перейра, Вілліан - Мітрович.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Біссака, Магвайр, Мартінес, Шоу - Мактоміней, Забітцер - Санчо, Фернандеш, Рашфорд - Вегхорст.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/4 фіналу Кубка Англії, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Фулгема.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем 19.03.2023, Кубок Англії

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 19.03.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем можна подивитися 19.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Бетіс - 16.03.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Прошедший матч команди Фулгем був зіграний проти Арсенал - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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