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Манчестер Юнайтед - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 лютого 2024, 17:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
68'
Фулгем
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
25' Adarabioyo, Tosin 36' Харрі Магуайр 42' Андреас Перейра 45' Wilson, Harry
53' Карлос Каземiро Вийшов: Mctominay, Scott 53' Forson, Omari Nathan Вийшов: Крістіан Еріксен
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
39%
Фулгем
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Fulham FC when Manchester United is playing at home is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 16 times, there have been 2 draws while Fulham FC have won 1 times. The goal difference is 49-18 in favour of Manchester United.
  • During the last 37 meetings, Manchester United have won 28 times, there have been 6 draws while Fulham FC have won 3 times. The goal difference is 86-36 in favour of Manchester United.
  • Fulham FC's last away win against Manchester United was in 2003.
  • Last season Manchester United won both games against Fulham FC (2-1 at home and 2-1 away).
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester United scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Fulham FC scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester United haven't lost in their last 6 games.
  • Fulham FC haven't won any of their last 4 games against Manchester United.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Fulham FC in their last 16 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Fulham FC haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Fulham FC's away record this season: 1-4-7.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 5. Andreas Pereira is Fulham FC's biggest assister (6).
  • Bruno Fernandes has more yellow cards (7) than any other player at Manchester United. Joao Palhinha has collected 10 for Fulham FC.
  • Manchester United have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 32% of their matches, Fulham FC in 28% of their matches.
  • Manchester United wins 32% of halftimes, Fulham FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 46% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Fulham FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, Fulham FC won 0, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 1.8 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 0.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Fulham FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Fulham FC is 0.8.
  • Manchester United scores 1.71 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.08 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Fulham FC were number 8 in the table with 39 points. Now they are number 12 with 29 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
12
Перемог
14
Ігор
0
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 14:30 Фулгем 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Фулгем
Кубок Англії 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.11.2022 - 18:30 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 18:30 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 18:30 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 22:15 Вулверхемптон 3 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок Англії 2023/2024
28.01.2024 - 18:30 Ньюпорт Каунті 2 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Бернлі 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
Кубок Англії 2023/2024
27.01.2024 - 21:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Ньюкасл П
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Головні події
Карлос Каземiро
Вийшов: Mctominay, Scott
53'
Forson, Omari Nathan
Вийшов: Крістіан Еріксен
53'
45'
Wilson, Harry
42'
Андреас Перейра
Харрі Магуайр
36'
25'
Adarabioyo, Tosin
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
39%
Фулгем
26%
Склади команд
24
Андре Онана
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
5
Харрі Магуайр
19
Рафаель Варан
20
Dalot, Diogo
18
Карлос Каземiро
37
Mainoo, Kobbie
62
Forson, Omari Nathan
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
10
Rashford, Marcus
17
Бернд Лено
33
Robinson, Antonee
3
Bassey, Calvin
4
Adarabioyo, Tosin
21
Тімоті Кастань
28
Lukic, Sasa
6
Харрісон Рід
22
Iwobi, Alex
18
Андреас Перейра
8
Wilson, Harry
19
Muniz, Rodrigo
Стартовий склад
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 62
    Forson, Omari Nathan
    Півзахисник
    53
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
    53
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
    36
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 19
    Muniz, Rodrigo
  • 22
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
    42
  • 8
    Wilson, Harry
    45
  • 28
    Lukic, Sasa
    Півзахисник
  • 6
    Харрісон Рід
    Півзахисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 3
    Bassey, Calvin
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
    25
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Силва, Марку
Статистика матчу
9
Штрафні
4
3
Фоли
8
1
Удари в отвір
3
3
Сейви
1
4
Кутові
7
44%
Володіння м'ячем
56%
3
Удари повз
3
1
Офсайди
1
1
ЖК
3
2
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
57'
Дуже гостру контратаку провели господарі. Щоправда все завершилося лише прострілом від Робінсона, котрий не знайшов партнера. А міг і сам пробивати.
55'
Офсайд
Гості виконали подачу зі стандарту, але все завершилося офсайдом Кастаня.
53'
Заміна
І все-таки Каземіро пішоввідразу у роздягальню,а замість нього вийшов Мактоміней. Також замість молодого Форсона з'явився Еріксен.
51'
Жорстко зіштовхнулися у центрі поля Рід і Каземіро. Обом кілька хвилин надавали допомгу.
47'
Кутовий
Після подачі Перейри з кутового Адарабіойо неточно пробив.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Фулгем був більш активним на початку поєдинку. За першу половину тайму МЮ навіть жодного разу не пробив по воротах суперника. Однак з часом обидві команди влаштували гойдалки поблизу чужих воріт. Десь реалізація підводила, десь голкіпери виручали. Тому поки ненудні нулі.
Свисток
Перший тайм завершено!
45'
Інфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
45+2'
Жовта картка
Жовта для Вілсона.
44'
Рашфорд своїм ударом після передачі Бруну поцілив у когось із суперників.
42'
Жовта картка
Жовта картка для Перейри.
41'
Небезпечний момент
Ось тепер так, гостро від МЮ. Гарначо змістився з лівого флангу в центр і під тиском кількох опонентів пробив у дальній кут - Лено парирував.
39'
Небезпечний момент
І знову гості створили кращу атаку! Контрнаступ завершився ударом Перейри з-за меж штрафного у правий кут - Онана у стрибку витягнув цей удар.
38'
Мейну віддав на забігання Рашфорду у штрафну, той оббіг всіг, однак вийшов на дуже гострий кут. Звідти прострілив у центр, де нікого не було.
36'
Жовта картка
Магвайр отримав жовту за дуже грубу нагладку у боротьбі з Лукичем.
34'
Після довгого пасу вперед Фернандеш на вістрі атаки не зміг обробити передачу і випустив м'яч аж за лицьову лінію.
33'
Небезпечний момент
А ось тут влучання в каркас було куди гострішим! Івобі потримав м'яч і віддав паралельно у штрафній на Муніза. Той прийняв м'яч, відтиснув Лінделофа і потужним ударом поцілив у праву стійку.
31'
Небезпечний момент
Далот прийняв передачу від партнера і метрів з 30 пробив у лівий кут. М'яч облизав стійку і покинув межі поля.
28'
Кутовий
Тепер після подачі з кутового і удару Муніза врятували захисники. Занадто багато господарі дають бити гостям.
27'
Небезпечний момент
Гарначо з лівої частини штрафного пробив у напрямку воріт, але один із захисників головою виніс м'яч. Цілком ймовірно, що удар летів у площину воріт. Магвайр з добивання пробив вище.
26'
Жовта картка
Після підказки бокового Адарабіойо отримав жовту за фол проти Гарначо.
23'
Інфо
У Манчестера поки 0 ударів, гості пробили вже п'ять разів.
21'
Небезпечний момент
Після подачі з кутового Муніз головою відправив м'яч у площину воріт. Круглий вістрибнув від газону, однак Онана все одно витягнув. Ефектно.
18'
Небезпечний момент
Магвайр помилився позиційно, після чого у Івобі з'явився шанс практично побачення з голкіпером, однак Алекс поспішив і пробив повз ворота. А Онана то кут відкрив так, що влучай-не хочу. Не захотів.
16'
Кутовий
Лено не надто впевнено, однак все одно вибив м'яч подалі під час подачі МЮ від кутового прапорця.
13'
Рід розумно закинув м'яч на край штрафної на партнера, але той його не зрозумів.
11'
Перевага Фулгема у володінні м'ячем відчутна. Гості більше контролюють ситуацію на полі.
10'
Кутовий
Від кутового гостей МЮ відбився, а з підбору Перейра пробив невдало.
6'
Онана вдало зіграв на виході зі свого штрафного. Вибіг ледь не до ауту, заволодів м'ячем і виніс його куди подалі.
4'
Дальній удар Перейри полетів прямо по позиції Онана.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем МЮ іде на шостій сходинці турнірної таблиці, а "дачники" посідають 12 місце. У активі команд 44 та 29 очок відповідно.
Фулгем: Лено - Робінсон, Бессі, Адарабіойо, Кастань - Лукич, Рід - Івобі, Перейра, Вілсон - Муніз.
Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Варан, Магвайр, Лінделоф - Мейну, Каземіро - Гарначо, Фернандеш, Рашфорд - Форсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 26 туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Фулхэма.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем 24.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 24.02.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Фулгем (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось : 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем можна подивитися 24.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Лутон Таун - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

команди Фулгем був зіграний проти "Астон Вілла" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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