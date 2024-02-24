Манчестер Юнайтед - Фулгем онлайн трансляція матчу

Фулгем був більш активним на початку поєдинку. За першу половину тайму МЮ навіть жодного разу не пробив по воротах суперника. Однак з часом обидві команди влаштували гойдалки поблизу чужих воріт. Десь реалізація підводила, десь голкіпери виручали. Тому поки ненудні нулі.