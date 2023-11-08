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Манчестер Юнайтед - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 листопада 2023, 17:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Грэм Скотт
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Лутон Таун
Лутон
Хто переможе?
87 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
36%
Лутон Таун
32%
Цікаві факти
  • Did you know that Manchester United scores 50% of their goals between the minutes 76-90?
  • Luton Town haven't won in their last 5 games.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Luton Town haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Luton Town have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 31% of their matches, Luton Town in 24% of their matches.
  • Manchester United wins 31% of halftimes, Luton Town wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Luton Town leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 53% of their matches.
  • When Luton Town is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Luton Town.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
  • Manchester United scores 1.98 goals when playing at home and Luton Town scores 1.11 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Luton Town scores 70% of their goals between the minutes 76-90?
  • Bruno Fernandes has more yellow cards (4) than any other player at Manchester United. Marvelous Nakamba has collected 4 for Luton Town.
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Копенгаген 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 14:30 Фулгем 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Копенгаген В
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Останні матчі - Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.11.2023 - 18:30 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 14:30 Лутон Таун 0 - 1 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.10.2023 - 21:30 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Бернлі П
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Новини команд
Манчестер Юнайтед – Лутон Таун. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 10.11.2023 в 23:17 Манчестер Юнайтед – Лутон Таун. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Кращої можливості знову виходити на переможний шлях може і не бути
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Хто переможе?
87 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
36%
Лутон Таун
32%
Склади команд
24
Андре Онана
15
Reguilon, Sergio
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
5
Харрі Магуайр
20
Dalot, Diogo
14
Крістіан Еріксен
39
Mctominay, Scott
75
Garnacho, Alejandro
8
Fernandes, Bruno
10
Rashford, Marcus
11
Hojlund, Rasmus
24
Томас Камінські
15
Mengi, Teden
4
Lockyer, Tom
2
Osho, Gabriel
12
Kabore, Issa
13
Nakamba, Marvelous
6
Росс Барклі
45
Doughty, Alfie
30
Townsend, Andros
7
Ogbene, Chiedozie
9
Morris, Carlton
Стартовий склад
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 15
    Reguilon, Sergio
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 9
    Morris, Carlton
    Форвард
  • 30
    Townsend, Andros
    Півзахисник
  • 7
    Ogbene, Chiedozie
  • 12
    Kabore, Issa
    Захисник
  • 13
    Nakamba, Marvelous
    Півзахисник
  • 6
    Росс Барклі
    Півзахисник
  • 45
    Doughty, Alfie
    Півзахисник
  • 15
    Mengi, Teden
    Захисник
  • 4
    Lockyer, Tom
    Захисник
  • 2
    Osho, Gabriel
  • 24
    Томас Камінські
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Edwards, Rob
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Лутон Таун 11.11.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Лутон Таун можна подивитися 11.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Лутон Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Копенгаген - 08.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Копенгаген.

Команда гостей

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

Прошедший поединок команди Лутон Таун був зіграний проти "Ліверпуль" - 05.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Лутон Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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