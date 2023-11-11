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Лутон Таун - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 лютого 2024, 18:30 - Кенилворт Роуд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Лутон Таун
Лутон
1 - 2
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перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
1' Hojlund, Rasmus 7' Hojlund, Rasmus 14' Morris, Carlton 17' Woodrow, Cauley 20' Shaw, Luke 34' Карлос Каземiро 42' Харрі Магуайр 45' Shaw, Luke Вийшов: Віктор Нільссон-Лінделеф
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Лутон Таун
21%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
47%
Цікаві факти
  • Did you know that Luton Town scores 41% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester United haven't lost in their last 6 games.
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Luton Town haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Elijah Adebayo is Luton Town's top scorer with 9 goals. Scott McTominay has scored 7 times for Manchester United.
  • Marvelous Nakamba has more yellow cards (5) than any other player at Luton Town. Bruno Fernandes has collected 7 for Manchester United.
  • Luton Town have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Luton Town wins 1st half in 26% of their matches, Manchester United in 32% of their matches.
  • Luton Town wins 26% of halftimes, Manchester United wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Luton Town leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Luton Town is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Luton Town.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
  • Luton Town scores 1.57 goals when playing at home and Manchester United scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
Особисті зустрічі
Лутон Таун
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Лутон Таун
Останні матчі - Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Лутон Таун 1 - 3 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 4 - 4 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Лутон Таун 4 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок Англії 2023/2024
27.01.2024 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Лутон Таун В
Кубок Англії 2023/2024
16.01.2024 - 21:45 Болтон 1 - 2 Завершено Лутон Таун В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 18:30 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 22:15 Вулверхемптон 3 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед В
Кубок Англії 2023/2024
28.01.2024 - 18:30 Ньюпорт Каунті 2 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
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Головні події
45'
Shaw, Luke
Вийшов: Віктор Нільссон-Лінделеф
42'
Харрі Магуайр
34'
Карлос Каземiро
20'
Shaw, Luke
Woodrow, Cauley
17'
ГООЛ! Morris, Carlton
14'
7'
Hojlund, Rasmus ГООЛ!
1'
Hojlund, Rasmus ГООЛ!
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Лутон Таун
21%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
47%
Склади команд
Стартовий склад
  • 11
    Adebayo, Elijah
    Форвард
  • 10
    Woodrow, Cauley
    Форвард
    17
  • 9
    Morris, Carlton
    Форвард
    14
  • 7
    Ogbene, Chiedozie
  • 45
    Doughty, Alfie
    Півзахисник
  • 6
    Росс Барклі
    Півзахисник
  • 28
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 14
    Chong, Tahith
  • 29
    Bell, Amari
    Захисник
  • 2
    Osho, Gabriel
  • 15
    Mengi, Teden
    Захисник
  • 24
    Томас Камінські
    Воротар
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
    7 1
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
    34
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
    42
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
    45 20
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Edwards, Rob
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
1
Удари в отвір
4
1
Кутові
3
2
Сейви
5
Удари повз
1
12
Штрафні
5
4
Фоли
12
1
ЖК
3
59%
Володіння м'ячем
41%
4
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Лутон Таун - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 1:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Заміна
Несподівана поява Лінделефа на заміну Шоу.
45+1'
Небезпечний момент
Чонг скинув закидання до лівого флангу штрафного від удар Вудроу, а той другим дотиком поцілив повз ближню стійку.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 4 хв.
45'
Локонга зачепив обличчя Рашфорда в боротьбі на правому фланзі власного штрафного.
43'
Удар із штрафного Дауті спрямував точно в стінку.
42'
Жовта картка
Морріс штовхнув м'яч до правого флангу штрафного й перелетів через ногу Магвайра.
39'
Каземіро грубо обійшовся з Барклі в центрі поля. Ох, ризикує.
38'
Дальній удар від Огбене з правого флангу поцілив у захисника.
36'
Небезпечний момент
Варан перед штрафним не накрив дальній удар Морріса, а той поцілив трохи повз праву стійку.
34'
Жовта картка
Каземіро хитро збив Белла праворуч у захисті, але арбітр не повівся.
33'
Далот підрізав на Онана простріл Чонга з лівого флангу.
31'
Магвайр привіз момент невдалим виконанням штрафного на лівому фланзі оборони, але Варан підстрахував на протилежному боці штрафного блокуванням удару Вудроу.
30'
Вудроу на правому фланзі сфолив проти Магвайра.
28'
Спроба Бруну та Гарначо зіграти в стінку на правому фланзі штрафного завершилась утратою м'яча.
26'
Дауті не впорався з подачею із стандарту.
25'
Штрафний на лівому фланзі атаки заробили гравці Лутона.
23'
Дауті виконав подачу з лівого флангу на ближній кут воротарського, де Морріс невдало пробив головою.
21'
Чонг перехопив передачу з лівого флангу перед власним штрафним, після чого проти нього одразу сфолив Мейну.
20'
Жовта картка
Брудне блокування руху Локонги правим флангом атаки від Шоу.
18'
Рашфорд на лівому фланзі атаки сфолив проти Огбене.
17'
Жовта картка
Каземіро на чужій половині атакував із фолом Вудроу.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Чонг зіграв у стінку з Дауті, отримав м'яч у штрафному назад, пробив із-під Варана в ноги Магвайру, а рикошет добив Морріс.
13'
Камінські забрав до рук дальній постріл від Гарначо з правого флангу.
11'
Проти Гарначо ліворуч у захисті грубо зіграв Белл.
9'
Заміна
З'ясувалось, що Адебайо замінили на Вудроу ще до початку матчу.
8'
Контроль м'яча від Лутона в центрі поля.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гарначо в пів колі перед штрафним замикав відскок від подачі кутового з лівого флангу, але зльоту пробив у груди Гойлунду біля правої стійки, рикошет від якого полетів у протилежний кут.
6'
Ошо вибив на кутовий м'яч із правого флангу штрафного з-під ніг Фернандеша.
4'
Небезпечний момент
Рашфорд у пів колі перед штрафним завершив передачу Гарначо з правого флангу ударом точно в Камінські.
2'
Висока подача з лівого флангу від Чонга пролетіла над штрафним без завершення.
1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Каземіро вибив м'яч із власної половини, Белл вирішив скинути його воротарю, але помилився, чим скористався Гойлунд.
1'
Огбене з правого флангу виконав подачу точно на голову супернику в центрі штрафного.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Манчестер Юнайтед — 1:0.
Інфо
Манчестер Юнайтед іде сімнадцятим із 13 перемогами, 2 нічиї та 9 поразками — 41 очко.
Інфо
Лутон іде сімнадцятим із 5 перемогами, 5 нічиїми та 13 поразками — 20 очок.
Запасні: Баїндир, Лінделеф, Еванс, Амрабат, Еріксен, Мактоміней, Форсон, Діалло, Антоні.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Магвайр, Шоу — Мейну, Каземіро — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд.
Запасні: Крул, Джонсон, Беррі, Кларк, Мпанзу, Джайлс, Каборе, Таунсенд, Нельсон, Браун.
Лутон: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Чонг, Самбі Локонга, Барклі, Дауті — Огбене, Морріс — Адебайо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Девід Кут (Ноттінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Кенілворт Роуд (Лутон, Англія) зіграють Лутон та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Лутон Таун - "Манчестер Юнайтед" 18.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Лутон Таун (Лутон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Кенилворт Роуд.

Дата проведення матчу: 18.02.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Лутон Таун (Лутон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Лутон Таун залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Лутон Таун у попередньому футбольному матчі 11.11.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Edwards, Rob и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лутон Таун - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 18.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Лутон Таун - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

команди Лутон Таун був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 10.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шеффілд Юнайтед.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Астон Вілла" - 11.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Лутон Таун - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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