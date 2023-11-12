Ліверпуль - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - Брентфорд 12.11.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 12.11.2023

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брентфорд - 12.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Прошедший матч команди Брентфорд був зіграний проти "Ліверпуль" - 12.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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