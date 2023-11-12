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Ліверпуль - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 листопада 2023, 16:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
3 - 0
Матч завершено
Брентфорд
Брентфорд
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Хід матчу
30' Norgaard, Christian 30' Ajer, Kristoffer 37' Жоель Матіп 39' Мохамед Салах
46' Janelt, Vitaly Вийшов: Onyeka, Frank 62' Мохамед Салах 72' Wissa, Yoane Вийшов: Maupay, Neal 72' Jensen, Mathias Вийшов: Yarmoliuk, Yehor 72' Roerslev Rasmussen, Mads Вийшов: Ghoddos, Saman 74' Jota, Diogo 83' Gakpo, Cody Вийшов: Elliott, Harvey 83' Jota, Diogo Вийшов: Diaz, Luis 90' Alexander-Arnold, Trent Вийшов: Quansah, Jarell 90' Szoboszlai, Dominik
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-0 (Liverpool FC at home) and 3-1 (Brentford FC at home).
  • In Premier League, Liverpool FC have 5 successive home wins.
  • Brentford FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Brentford FC scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 7 games.
  • Liverpool FC have won 8 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 16 home matches.
  • Brentford FC have a winning streak of 3 matches.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 5-0-0.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 8 goals. Bryan Mbeumo has scored 6 times for Brentford FC.
  • Alexis Mac Allister has more yellow cards (5) than any other player at Liverpool FC. Aaron Hickey has collected 5 for Brentford FC.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 32 consecutive matches.
  • Brentford FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 41% of their matches, Brentford FC in 35% of their matches.
  • Liverpool FC wins 41% of halftimes, Brentford FC wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 4 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Liverpool FC won 2, Brentford FC won 1, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 4 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 4 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 1.5 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Brentford FC is 3.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Brentford FC is 1.5.
  • Liverpool FC scores 2.62 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Liverpool FC were number 8 in the table with 17 points. Now they are number 3 with 24 points.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than Liverpool FC.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 19:45 Тулуза 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.11.2023 - 18:30 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 14:30 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд П
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Головні події
Alexander-Arnold, Trent
Вийшов: Quansah, Jarell
90'
Szoboszlai, Dominik
90'
Gakpo, Cody
Вийшов: Elliott, Harvey
83'
Jota, Diogo
Вийшов: Diaz, Luis
83'
ГООЛ! Jota, Diogo
74'
72'
Wissa, Yoane
Вийшов: Maupay, Neal
72'
Jensen, Mathias
Вийшов: Yarmoliuk, Yehor
72'
Roerslev Rasmussen, Mads
Вийшов: Ghoddos, Saman
ГООЛ! Мохамед Салах
62'
46'
Janelt, Vitaly
Вийшов: Onyeka, Frank
ГООЛ! Мохамед Салах
39'
Жоель Матіп
37'
30'
Norgaard, Christian
30'
Ajer, Kristoffer
Склади команд
1
Alisson
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
32
Жоель Матіп
66
Alexander-Arnold, Trent
18
Gakpo, Cody
3
Ватару Ендо
8
Szoboszlai, Dominik
20
Jota, Diogo
9
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
1
Flekken, Mark
20
Ajer, Kristoffer
16
Бенжамін Ангуа
22
Collins, Nathan
5
Pinnock, Ethan
27
Janelt, Vitaly
30
Roerslev Rasmussen, Mads
6
Norgaard, Christian
8
Jensen, Mathias
19
Mbeumo, Bryan
11
Wissa, Yoane
Стартовий склад
  • 20
    Jota, Diogo
    83 74
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
    62 39
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
    83
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
    90
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
    37
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
    90
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
    72
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
    72
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
    30
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
    72
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
    30
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
    46
  • 1
    Flekken, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Томас Франк
Статистика матчу
14
Штрафні
18
16
Фоли
12
9
Удари в отвір
2
3
Удари повз
8
6
Кутові
8
2
Сейви
6
61%
Володіння м'ячем
39%
1
ЖК
2
2
Офсайди
2
1
Блоковано ударів
5
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Брентфорд
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Ліверпуль громить суперника, але Брентфорд не виглядав безнадійно. Гості намагалися атакувати, створювати моменти, однак "мерсісайдці" робили це значно частіше. Тому і забили тричі.
Свисток
Матч завершено!
90+5'
Ярмолюк змусив на собі сфолити Діаса поблизу штрафної Ліверпуля. Годдос б'є зі стандарту з метрів 25 і влучає в суперника.
90+3'
Заміна
Продовжує Клопп збивати темп гри. Макконнелл замінив Собослаї.
90'
Інфо
Шість хвилин додано до другого тайму.
90'
Заміна
Кванса замінив Трента.
89'
Небезпечний момент
Встиг загострити і Елліот. Півзахисник пртягнув м'яч і з метрів 25 пробив у кут - Флеккен потягнув.
87'
Мопе віддав пас у центр на Ярмолюка, але той не зумів зорієнтуватися. У підсумку м'яч покотився до Аліссона, котрий виніс круглого в аут.
85'
Дальній удар Годдоса летить вище воріт.
83'
Заміна
Елліот і Діас замінили Гакпо і Жоту.
80'
Аліссон невдало зіграв на виході після подачі Мбемо з кутового, але гості цим не скористалися.
78'
Небезпечний момент
Піннок пробив головою під поперечку - Аліссон тягне!
77'
Ван Дейк допоміг Аліссону. Після подачі з кутового Норгорд скинув у напрямку Годдоса, котрий готовий був розстрілювати ворота. Однак нідерландець перервав цей пас.
Інфо
До речі, сьогодні Цімікас записав до свого активу перші результативні дії в сезоні. Загалом він провів уже 10 матчів.
74'
Гоооол!!!
Це вже розгром. Ще один асист від Цімікаса, але тепер суто технічний. Жота отримав коротку передачу від грека, змістився в центр і з лінії штрафного майданчика пробив під праву стійку.
73'
Заміна
Українець Ярмолюк виходить на поле замість Єнсена. Також у гостей Годдос і Мопе поміняли Рерслева Расмуссена і Віссу.
71'
Салах передачею з флангу намагався знайти того ж Нуньєса, але віддав неточний пас.
67'
Цімімкас викотив під удар Нуньєсу, але уругвайця встиглти накрити.
65'
Небезпечний момент
Були близькі гості до того, щоб відквитати один гол. Після навісу з кутового Норгорд скинув у напрямку правої стійки, але зовсім трохи не вистачило Віссі, щоб замкнути пас.
Інфо
10 гол Салаха у цьому сезоні АПЛ. До лідера бомбардирської гонки Голанда ще один м'яч.
62'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! 2:0 на табло! Цімікас класно відкрився під розрізний пас у штрафній, після чого навісив точно на Салаха. Мохамед головою перевів м'яч у порожній правий кут.
60'
Матіп позиційно провалися, завдяки чому Мбемо міг вириватися на оперативний простір. На щастя камерунця, його підстрахував ван Дейк.
55'
Небезпечний момент
Дивилися арбітри на VAR момент з жорстким єдиноборством від Ендо на предмет вилучення, але фолу там не побачили.
52'
Цімікас потроху пристрілюється. Грек з-за меж штрафного пробив трохи вище цілі.
51'
Ван Дейк розрядив ситуацію після навісу гостей з кутового. Це перший розіграш від кута поля Брентфорда.
50'
Єнсен наважився на прямий удар зі штрафного - м'яч полетів над Аліссоном. Можливо і круглий не влучав у площину, але голкіпер перестрахувався і перевів сферу над поперечкою.
47'
Удар Жоти заблокував Мі, після чого Ендо сфолив в атаці.
46'
Заміна
Оньєка замінив Янельта.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Не щастить Ліверпулю. Два голи Нуньєса були скасовані, ще кілька моментів господарі змарнували. Брентфорд також задніх не пасе - свої контратаки створює. Подекуди команди грають без центра поля, що є тільки більш цікавим.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+5'
Небезпечний момент
Чудовою передачею знайшов Трент у штрафній Салаха, але Мохамед пробив по горобцях.
45+2'
Непоганого дальнього удару завдав Нуньєс. Голкіпер лише з другого разу впорався з ним.
45'
Інфо
Мінімум шість хвилин переграють команди у першому таймі.
44'
Спроба від Нуньєса навісити з флангу вдалою не вийшла - Флеккенн забрав м'яч до рук.
41'
Офсайд
Віссі не пощастило двічі поспіль в одному моменті. Спочатку заліз в офсайд, а потім ще й ван Дейк завалив його на газон.
Інфо
Перший гол Салаха за чотири матчі, однак дев'ятий загалом в АПЛ.
39'
Гоооол!!!
ГОООООООООЛ! Дуже різко розкрили оборону суперника господарі. Трент віддав вперед на Нуньєса, той відразу розрізав оборону передачею на Салаха, а єгиптянин реалізував свій шанс.
37'
Жовта картка
Жовта для Матіпа за суперечки з арбітром.
35'
Не лише гості ідуть в пресинг, а і Ліверпуль теж. Високо піднімаються Салах та Собослаї.
32'
Небезпечний момент
Кутовий господарів завершився контратакою Брентфорда. Мбемо вийшов сам на сам з голкіпером і намагався підсікнути м'яч, але Аліссон врятував Ліверпуль!
30'
Жовта картка
Це вже інший епізод, але той самий постраждалий - Жота. Цього разу жовта для Аєра.
30'
Зірвав прорив Жоти Норгорд, за що отримав жовту карточку.
27'
Офсайд
Оце красу скасували арбітри. Після попереднього моменту Матіп знову продовжив головою м'яч вперед, а Нуньєс забив ударом через себе. Але офсайд...
27'
Небезпечний момент
Ух, гарно пробив ван Дейк з відскоком від газону, але тягне Флеккен!
23'
Інфо
Так, VAR підтвердив рвшення арбітра.
22'
Офсайд
Собослаї віддав прекрасну розрізну передачу у штрафну на Нуньєса, той прийняв і пробив у правий кут. Однак арбітр відразу повідомив про офсайд.
21'
Аліссон ледь не помилився знову. Цього разу накрив голкіпера високо Мбемо, але м'яч забрати не зміг. Круглий полетів за межі поля рикошетом від камерунця.
19'
Після проходу Мбемо флангом він невдало прострілив. Однак саме камерунець підібрав м'яч, після чого невдало пробив.
16'
Ось і перший реальний шанс у Нуньєса. Уругваєць пробив після прострілу Салаха - Флеккен впевнено зіграв ногами.
15'
Повірив в себе Жота і побіг відразу на кількох опонентів. Занадто просто він вирішив це зробити. М'яч у гостей.
13'
Вмикають пресинг гості. Вони змусили помилитися у передачі Аліссона, але швидку контратаку створити не змогли.
10'
Жота прокинув повз ніг одному супернику, але повз Мбемо прорватися не встиг - у підкаті м'яч вибито з-під ніг португальця.
7'
Кутовий
Після подачі Цімікаса з кутового вдалося пробити Тренту, однак влучив він у захисника.
6'
Нуньєс намагався обхитрити голкіпера і з флангу не подав, а пробив відразу у ворота. Флеккен перевів м'яч на кутовий.
4'
Гакпо пробив з-за меж штрафного - точно в зону Флеккена.
Свисток
Матч розпочався!
Брентфорд: Флеккен - Аєр, Коллінз, Піннок, Мі, Рерслев Расмуссен - Норгорд, Єнсен, Янельт - Мбемо, Вісса.
Ліверпуль: Аліссон - Александр-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Цімікас - Собослай, Ендо, Гакпо - Салах, Нуньєс, Жота.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 12 туру АПЛ, у якому Ліверпуль зіграє проти Брентфорда.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Брентфорд 12.11.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 12.11.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Брентфорд можна подивитися 12.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брентфорд - 12.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший матч команди Брентфорд був зіграний проти "Ліверпуль" - 12.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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