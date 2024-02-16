Брентфорд - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брентфорд - "Ліверпуль" 17.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 17.02.2024

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Брентфорд (Брентфорд) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 17.02.2024 закінчилось : 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



команди Брентфорд був зіграний проти "Ліверпуль" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брентфорд - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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