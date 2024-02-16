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Брентфорд - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 17 лютого 2024, 14:30 - Brentford Community Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
1 - 4
Матч завершено
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
34' Jones, Curtis Вийшов: Gravenberch, Ryan 35' Nunez, Darwin 44' Jota, Diogo Вийшов: Мохамед Салах 45' Reguilon, Sergio
46' Nunez, Darwin Вийшов: Gakpo, Cody 55' Mac Allister, Alexis 63' Norgaard, Christian Вийшов: Onyeka, Frank 63' Maupay, Neal Вийшов: Wissa, Yoane 63' Roerslev Rasmussen, Mads Вийшов: Lewis-Potter, Keane 67' Ватару Ендо 68' Мохамед Салах 72' Onyeka, Frank 74' Jensen, Mathias Вийшов: Damsgaard, Mikkel 75' Айван Тоні 83' Mac Allister, Alexis Вийшов: Elliott, Harvey 83' Bradley, Conor Вийшов: Gomez, Joe 85' Reguilon, Sergio Вийшов: Ghoddos, Saman 86' Gakpo, Cody
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Brentford FC have won 1 times, there have been 1 draws while Liverpool FC have won 3 times. The goal difference is 11-6 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 3-1 (Brentford FC at home) and 1-0 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Brentford FC scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Liverpool FC scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Bryan Mbeumo is Brentford FC's top scorer with 7 goals. Mohamed Salah has scored 14 times for Liverpool FC.
  • Christian Norgaard has more yellow cards (8) than any other player at Brentford FC. Darwin Nunez has collected 8 for Liverpool FC.
  • A year ago, Liverpool FC were number 7 in the table with 39 points. Now they are number 1 with 54 points.
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 14 matches.
  • Brentford FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 28% of their matches, Liverpool FC in 40% of their matches.
  • Brentford FC wins 28% of halftimes, Liverpool FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 3 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 42% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 35% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Brentford FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 1, Liverpool FC won 3, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Brentford FC scores 1.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.2 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Liverpool FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Liverpool FC is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Brentford FC scores 1.36 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брентфорд
1
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 21:30 Тоттенхем 3 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 19:30 Брентфорд 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Челсі В
Кубок Англії 2023/2024
28.01.2024 - 16:30 Ліверпуль 5 - 2 Завершено Норвіч Сіті В
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Головні події
86'
Gakpo, Cody ГООЛ!
Reguilon, Sergio
Вийшов: Ghoddos, Saman
85'
83'
Mac Allister, Alexis
Вийшов: Elliott, Harvey
83'
Bradley, Conor
Вийшов: Gomez, Joe
ГООЛ! Айван Тоні
75'
Jensen, Mathias
Вийшов: Damsgaard, Mikkel
74'
Onyeka, Frank
72'
68'
Мохамед Салах ГООЛ!
67'
Ватару Ендо
Norgaard, Christian
Вийшов: Onyeka, Frank
63'
Maupay, Neal
Вийшов: Wissa, Yoane
63'
Roerslev Rasmussen, Mads
Вийшов: Lewis-Potter, Keane
63'
55'
Mac Allister, Alexis ГООЛ!
46'
Nunez, Darwin
Вийшов: Gakpo, Cody
Reguilon, Sergio
45'
44'
Jota, Diogo
Вийшов: Мохамед Салах
35'
Nunez, Darwin ГООЛ!
34'
Jones, Curtis
Вийшов: Gravenberch, Ryan
Склади команд
1
Flekken, Mark
16
Бенжамін Ангуа
20
Ajer, Kristoffer
22
Collins, Nathan
12
Reguilon, Sergio
27
Janelt, Vitaly
6
Norgaard, Christian
8
Jensen, Mathias
30
Roerslev Rasmussen, Mads
7
Maupay, Neal
17
Айван Тоні
62
Kelleher, Caoimhin
84
Bradley, Conor
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
10
Mac Allister, Alexis
3
Ватару Ендо
17
Jones, Curtis
20
Jota, Diogo
9
Nunez, Darwin
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 7
    Maupay, Neal
    63
  • 17
    Айван Тоні
    Форвард
    75
  • 12
    Reguilon, Sergio
    Захисник
    85 45
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
    63
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
    74
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
    63
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 1
    Flekken, Mark
  • 20
    Jota, Diogo
    44
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
    46 35
  • 7
    Diaz, Luis
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
    83 55
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
    67
  • 17
    Jones, Curtis
    34
  • 84
    Bradley, Conor
    Півзахисник
    83
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
6
Удари повз
3
37%
Володіння м'ячем
63%
6
Удари в отвір
8
20
Штрафні
6
3
Офсайди
2
4
Сейви
5
3
Фоли
18
1
Кутові
5
2
Блоковано ударів
3
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Брентфорд - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Почався матч для Ліверпуля дуже непросто – Брентфорд впевнено в'язав гру та грав із гостями на рівних. Просвітлення настало після першого голу червоних, після чого гра розкріпачилася та призвела до рахунку 4:1 на користь Ліверпуля. Втім, не обійшлося для Клоппа і без неприємностей - зазнали травм Джонс і Жота, натомість відновився і вийшов на заміну Салах. Єгор Ярмолюк весь матч просидів у запасі Брентфорда.
90+7'
Свисток
Все, фінальний свисток, 4:1 – Ліверпуль впевнено обіграв Брентфорд!
90+6'
Небезпечний момент
Охохо! А ось після кутового ван Дейк виграв повітря і дав у перекладину! Задзвеніла так, наче ногою бив!
90+5'
Непросто матч для Ліверпуля починався, але червоні дочекалися свого шансу, після чого після першого забитого гола все пішло за планом Клоппа
90+2'
Небезпечний момент
А ось мить Брентфорда! Після навісу з флангового штрафного Тоні пробиває, кіпер червоних відбиває! Але на підборі нікого немає!
90+1'
Інфо
7 хвилин додав арбітр до другого тайму навіть за такою грою
90'
Небезпечний момент
Штрафний для Салаха майже на лінії штрафної - Мо прибив непогано, під штангу, але Флеккен тягне!
89'
Докочують червоні гру...
86'
Гоооол!!!
Гоооол! 4:1! Просто розбрід в обороні Брентфорда - один захисник махнув повз м'яч, інший пропустив між ніг пас на Гакпо, який метрів з 15-ти і вколотив у сітку!
85'
Заміна
Остання зміна у Брентфорда. Замість Регіллона вийшов Годдес. Ярмолюка ми сьогодні на полі не побачимо
83'
Заміна
Подвійна заміна у Ліверпуля: Елліот замість Макаллістера, Гомес замість Бредлі
81'
Голуби пасуться біля штрафного майданчика Ліверпуля. Це багато говорить про гру в ці хвилини
79'
Ні, поки що не вдається господарям зачепитися за м'яч. Ліверпуль продовжує контролювати гру
76'
Хто знає, може, господарі ще повернуться, час ще є!
75'
Гоооол!!!
Гоооол! Брентфорд! Класна атака пройшла на швидкості, Бісса пробивав прямо у куточок, але Келлехер тягне приголомшливим сейвом, проте Тоні перший на добиванні! 1:3!
74'
Заміна
Дамсгорд замість Єнсена вийшов у господарів
73'
Оньєка дуже активно вимагав пенальті після контакту в штрафній Ліверпуля - дорозмовлявся до жовтої картки
71'
Інфо
Нагадаємо, що на тижні обидві команди проведуть свої пропущені матчі. Брентфорд проти Ман Сіті, Ліверпуль проти Лутона
69'
Гоооол!!!
Гоооол! Ліверпуль! 3:0! Салах! Незрозуміла гра захисту Брентфорда - один захисник залишив м'яч другому, Мо підхопив, накрутив і пробив повз кіпера! тим не менш, не применшуємо епізод єгиптянина, який поборовся і вичавив максимум!
67'
А ось Салах класно знайшов Діаса у штрафному майданчику, але удар колумбиця заблокували. Мо поки що сьогодні більше роздає паси
66'
Лівер пару хвилин катав м'яч у центрі поля. Червоних все влаштовує
63'
Заміна
Відразу три заміни у Брентфорда: вийшли Оньєка, Льюїс-Поттер і Вісса замість Норгорда, Расмуссена та Мопе
61'
Ліверпуль контролює гру - рахунок дозволяє катати м'яч у центрі поля нікуди не поспішаючи
58'
Офсайд
Ох, момент у Брентфорда – після верхової боротьби м'яч відскочив до Мопе, який пробив вище воріт! Але там офсайд, незважаючи на заграний епізод, суддя дав вільний удар
56'
Тепер все для Ліверпуля має бути впевнено і спокійно
55'
Гоооол!!!
2:0! Логічно! Макалістер опинився у штрафній, отримав пас від Салаха, прибрав під себе захисника і проткнув повз кіпера! 2:0 для Ліверпуля!
53'
Все-таки, коли Ліверпуль має простір, червоні виглядають гостріше. Ось ще одна така атака пройшла, але без завершального удару
51'
Небезпечний момент
Ай яй! Салаха вивели віч-на-віч, пробував він проткнути кіпера, але Флеккен встиг викинути ногу!
50'
Ух, Діас на двох кроках пройшов двох захисників Брентфорда, але зарядив вище воріт
49'
Брентфорд намагається захопити ініціативу, але Ліверпуль намагається відповідати швидкими атаками через зони
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
46'
Заміна
Гакпо вийшов у перерві у Ліверпуля замість Нуньєса
Брентфорд непогано і на рівних виглядав у першому таймі, доки не пропустив у контратаці - це має бути дуже прикро, тому що після пропущеного господарі розклеїлися. Втім, основна проблема Клоппа - вже дві травми у першому таймі, у Джонса та Жоти, але при цьому замість останнього вийшов Салах.
45+8'
Свисток
Все, свисток на перерву – 1:0 на користь Ліверпуля
45+7'
Катають червоні у центрі поля, чекають свистка на перерву
45+5'
Штрафний для Брентфорда на фланзі, але кіпер Ліверпуля спокійно на виході виловив навіс
45+3'
Небезпечний момент
Ох! Ліверпуль розігнав контру 4 в 3, але Салах не пробив нормально – просто влучив йому м'яч у ногу та поскакав за лицьову!
45+1'
Інфо
А суддя додав 8 хвилин до першого тайму – зупинок було багато
45'
Жовта картка
Салах тільки вийшов - одразу ж йому Регіллон дав по ногах - отримав жовту
43'
Заміна
Салах виходить замість Жоти, який лише відновився після травми!
42'
Тримається Жота за коліно – потрібна буде заміна! Вже друга вимушена у Ліверпуля!
40'
Ще й Жота на газоні, але здається нічого серйозного
39'
Тепер Ліверпуль може собі дозволити катати м'яч на своїй половині, нікуди не поспішаючи
37'
Колись такий гол забивали Шовковський, Шевченко та Ребров, щоб вам було зрозуміло
36'
Гоооол!!!
Гоооол! Ліверпуль у контрі - ван Дайк просто виніс, Жота виграв повітря і скинув на прохід Нуньєсу, який вискочив віч-на-віч і спокійно переграв воротаря! 0:1!
34'
Заміна
32'
Не може продовжити гру Джонс, буде вимушена заміна у Ліверпуля
30'
Кертіс Джонс отримав ушкодження, лікарі Ліверпуля на полі
29'
Ось начебто іноді Брентфорд і непогано розганяє свої атаки, але ось удари – бог знає куди
27'
Ліверпуль кпару хвилин повисів на чужих воротах, але знову ж таки, без загострень
25'
У Брентфорда також не дуже йдуть стандарти – ось не дуже вдало штрафний розіграли господарі
22'
Інфо
0:4 за кутовими у нас на цей момент, але поки що вони не дають переваги Ліверпулю
21'
Небезпечний момент
Ух, Жота метрів з 20 дав на силу - кіпер Брентфорда тягне з-під поперечини!
19'
Відрізками у нас гра йде – команди поперемінно володіють ініціативою
17'
Тоні пробиває з цього штрафного, але просто в руки голкіперу Ліверпуля
16'
Штрафний для Брентфорда - досить небезпечно, фактично, на куті штрафного майданчика
15'
Небезпечний момент
Ух, відповів Брентфорд! Мопе проткнув м'яч на Тоні, той пробував пробивати з розвороту, але трохи мимо!
13'
Кутовий
Перший кутовий у матчі подали червоні, але без загострень вийшло
12'
Ліверпуль взяв м'яч під контроль і катає в центрі поля, намагаючись щось вигадати
10'
Небезпечний момент
Ох, небезпечно! Бредлі пройшов центром, проткнув м'яч, але Флеккен тягне! Добивання Жоти - але там уже офсайд
7'
А ось Нуньєс втік флангом, прострілив у штрафну, але ніхто з партнерів просто не встиг за швидкістю Дарвіна, щоб замкнути цю подачу
6'
Юрген Клопп спантеличений таким початком матчу
5'
Господарі, тим часом, на перших хвилинах досить активно виглядають і намагаються промацувати оборону гостей
4'
А ось і перший момент для Брентфорда – натяк на момент. Янельта вивели на хорошу позицію, але той вирішив віддати пас упоперек, а не пробити
2'
Ліверпуль у своїй трохи дивній "морській" виїзній формі намагається взяти м'яч під контроль у центрі поля
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Выходят команды на поле
У Ліверпуля, крім відсутності Салаха, з'явилася ще одна проблема. Через травму вибув головний голкіпер Аліссон Бекер
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Келлехер, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Бредлі, Мак Аллістер, Ендо, Джонс, Жота, Нуньєс, Діас
Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк у запасі своєї команди на цей матч
Інфо
Стартовий склад Брентфорда: Флеккен, Коллінз, Мі, Роерсльов, Аєр, Єнсен, Нергор, Янельт, Регілон, Тоні, Мопе
У Брентфорда 14-е місце та 25 набраних балів
На даний момент Ліверпуль очолює турнірну таблицю, маючи в активі 54 очки
Інфо
Початок матчу - о 14:30, судитиме гру Майкл Олівер
Доброго дня всім любителям АПЛ! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 25-го туру АПЛ, в якому Брентфорд прийме Ліверпуль.
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Останні матчі
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Анонс матчу Брентфорд - "Ліверпуль" 17.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 17.02.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Брентфорд (Брентфорд) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 17.02.2024 закінчилось : 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - "Ліверпуль" можна подивитися 17.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

команди Брентфорд був зіграний проти "Ліверпуль" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брентфорд - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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