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Ліверпуль - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 травня 2023, 19:30 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
11'
Брентфорд
Брентфорд
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Хід матчу
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
41%
Нічия
29%
Брентфорд
29%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 3-0 (Liverpool FC at home) and 3-3 (Brentford FC at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Brentford FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC have a winning streak of 5 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 7 games.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 6 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 12-4-1.
  • Brentford FC's away record this season: 4-7-6.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 17 goals. Ivan Toney has scored 20 times for Brentford FC.
  • Fabinho has more yellow cards (9) than any other player at Liverpool FC. Ivan Toney has collected 9 for Brentford FC.
  • Liverpool FC wins 1st half in 31% of their matches, Brentford FC in 38% of their matches.
  • Liverpool FC wins 31% of halftimes, Brentford FC wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Brentford FC.
  • On their last meeting Brentford FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Brentford FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • In the last 3 meetings Liverpool FC won 1, Brentford FC won 1, 1 draws.
  • Liverpool FC scores 2.33 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Brentford FC is 4.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Brentford FC is 1.67.
  • Liverpool FC scores 2.19 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.26 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Trent Alexander-Arnold has assisted the most goals for Liverpool FC with 9. Bryan Mbeumo is Brentford FC's biggest assister (6).
  • In Premier League, Liverpool FC have 3 successive home wins.
  • Liverpool FC have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Брентфорд 3 - 3 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.04.2023 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 6 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
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Новини команд
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
41%
Нічия
29%
Брентфорд
29%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
13
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
17
Jones, Curtis
3
Фабiньо
21
Jota, Diogo
18
Gakpo, Cody
11
Мохамед Салах
27
Nunez, Darwin
23
Raya, David
22
Hickey, Aaron
13
Zanka
5
Pinnock, Ethan
16
Бенжамін Ангуа
3
Henry, Rico
8
Jensen, Mathias
15
Onyeka, Frank
27
Janelt, Vitaly
20
Mbeumo, Bryan
19
Айван Тоні
Стартовий склад
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 21
    Jota, Diogo
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 3
    Фабiньо
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 13
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 20
    Mbeumo, Bryan
  • 19
    Айван Тоні
    Форвард
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
  • 15
    Onyeka, Frank
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 22
    Hickey, Aaron
  • 13
    Zanka
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 3
    Henry, Rico
    Захисник
  • 23
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Томас Франк
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Брентфорд
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
10'
Більше лівим флангом господарі намагаються грати. Але поки що Брентфорд справляється
9'
Салах після відскоку метрів із 25-ти пробив. Не дуже сильно, та й прямо в руки воротареві
7'
Штраф для червоних на фланзі. Робертсон непогано навісив, метушня у штрафній, але таки винесли захисники гостей
5'
Жовта картка
Відразу ван Дейк сів на жовту – грубувато підкотився під суперника
3'
Забрав м'яч Ліверпуль. Ну це передбачувано – бджоли більше люблять грати від оборони
1'
Мбемо намагався було вирушити у прорив флангом, але Трент ці претензії в зародку обірвав
1'
Свисток
Розпочався матч!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Брентфорда: Райа, Єргенсен, Піннок, Мі, Хіки, Генрі, Янельт, Онііка, Єнсен, Мбемо, Тоні
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Алісон Бекер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Джонс, Фабіньо, Гакпо, Салах, Нуньєс, Жота
Інфо
Ліверпуль знаходиться на 5-му місці в таблиці – 59 очок. Брентфорд – на дев'ятому – 50 балів
Інфо
Матч розпочнеться о 19:30, судити гру буде Ентоні Тейлор
Доброго вечора всім любителям англійського футболу. UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 35-го туру АПЛ, в якому Ліверпуль прийме Брентфорд.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Брентфорд 06.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 06.05.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Брентфорд, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 02.01.2023 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Брентфорд можна подивитися 06.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Фулгем - 03.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший поединок команди Брентфорд був зіграний проти Ноттінгем Форест - 29.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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