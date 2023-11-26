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Кадіс - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 26 листопада 2023, 19:30 - Estadio Ramon de Carranza . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матчу:
Кадіс
Кадис
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Кадіс
29%
Нічия
33%
Реал
38%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Cadiz CF playing at home, Cadiz CF have won 0 times, there have been 1 draws while Real Madrid have won 4 times. The goal difference is 11-3 in favour of Real Madrid.
  • During the last 9 meetings, Cadiz CF have won 1 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 6 times. The goal difference is 16-6 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Cadiz CF (2-1 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Cadiz CF scores 40% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Real Madrid haven't lost in their last 10 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 4 away matches.
  • Cadiz CF have received 4 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Cadiz CF haven't scored in 2 of their 6 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • Ruben Alcaraz has more yellow cards (6) than any other player at Cadiz CF. Antonio Rudiger has collected 5 for Real Madrid.
  • Cadiz CF wins 1st half in 30% of their matches, Real Madrid in 37% of their matches.
  • Cadiz CF wins 30% of halftimes, Real Madrid wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Cadiz CF leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When Cadiz CF is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Cadiz CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Cadiz CF's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Cadiz CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Cadiz CF won 0, Real Madrid won 3, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Cadiz CF.
  • Cadiz CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Cadiz CF scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.6 goals against Cadiz CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Cadiz CF and Real Madrid is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Cadiz CF and Real Madrid is 1.2.
  • Cadiz CF scores 1.39 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.73 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кадіс
1
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.04.2023 - 22:00 Кадіс 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.11.2022 - 22:30 Реал 2 - 1 Завершено Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Кадіс 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
19.12.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Кадіс
Останні матчі - Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
06.11.2023 - 22:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 2 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.10.2023 - 22:00 Валенсія 2 - 0 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 15:00 Кадіс 0 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.10.2023 - 22:00 Атлетіко 3 - 2 Завершено Кадіс П
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Валенсія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Реал 3 - 0 Завершено Брага В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Брага 1 - 2 Завершено Реал В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Кадіс
29%
Нічия
33%
Реал
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 14
    Хоселу
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
LIVE
Трансляція матчу "Кадіс" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
"Кадіс" (стартовий склад): Ледесма - Алькарс, Каррера, Пірес, Марті, Наварро, Рамос, Сальдуа, Фалі, Фернандес, Гарсія
Інфо
"Реал" (запасні): Пінейро, Фран, Алаба, Родріго, Лука, Себальос, Гарсія, Мартін, Пас, Гонсало
Інфо
"Реал" (стартовий склад): Лунін - Карвахаль, Беллінгем, Начо, Кроос, Модріч, Хоселу, Вальверде, Рюдігер, Діас, Менді
"Кадіс" не перемагає в еліті з 1 вересня - у День Знань "Жовта субмарина" обіграла "Вільярреал" (3:1). У "Реала" ситуація набагато краща. 32 очки, 28 забитих і всього 9 пропущених (найкращий захист Ла Ліги).
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 14-го туру Прімери, в якому "Кадіс" зустрінеться з "Реалом" (Мадрид). Поєдинок розпочнеться о 19:30.
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Анонс матчу "Кадіс" - Реал 26.11.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Кадіс" (Кадис) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Estadio Ramon de Carranza.

Дата проведення матчу: 26.11.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Кадіс" (Кадис) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Кадіс" залишилася з поразкою . Зіткнення "Кадіс" та Реал у попередньому футбольному матчі 15.04.2023 закінчилось с такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Кадіс" - Реал можна подивитися 26.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Кадіс" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Кадіс" (Кадис)
Рік заснування "Кадіс" (Кадис): 1910
Країна: Испания
Тренер: Серхио Гонсалес Сориано

Прошедший матч команди "Кадіс" був зіграний проти Хетафе - 06.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти "Валенсія" - 11.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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