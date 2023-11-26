Кадіс - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Кадіс" - Реал 26.11.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Кадіс" (Кадис) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Estadio Ramon de Carranza.

Дата проведення матчу: 26.11.2023

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Кадіс" (Кадис) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Кадіс" залишилася з поразкою . Зіткнення "Кадіс" та Реал у попередньому футбольному матчі 15.04.2023 закінчилось с такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Кадіс" (Кадис)

Рік заснування "Кадіс" (Кадис): 1910

Країна: Испания

Тренер: Серхио Гонсалес Сориано



Прошедший матч команди "Кадіс" був зіграний проти Хетафе - 06.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти "Валенсія" - 11.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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