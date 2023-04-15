Кадіс - Реал онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Кадіс (Кадис) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Estadio Ramon de Carranza.
Дата проведення матчу: 15.04.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Кадіс (Кадис) та командою Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Кадіс залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Кадіс у попередньому футбольному матчі 10.11.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Серхио и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Серхио Гонсалес Сориано
Прошедший поединок команди Кадіс був зіграний проти Бетіс - 09.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "Челсі" - 12.04.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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