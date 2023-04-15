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Кадіс - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 15 квітня 2023, 22:00 - Estadio Ramon de Carranza . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Кадіс
Кадис
0 - 0
Оновити
23'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Кадіс
33%
Нічия
38%
Реал
29%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Cadiz CF have won 1 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 5 times. The goal difference is 14-6 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 1-1 (Cadiz CF at home) and 0-0 (Real Madrid at home).
  • Did you know that Cadiz CF scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Cadiz CF scores 4% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Cadiz CF haven't won in their last 4 games.
  • Cadiz CF haven't scored in 6 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 2 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Cadiz CF's home record this season: 4-6-4.
  • Alex is Cadiz CF's top scorer with 3 goals. Karim Benzema has scored 14 times for Real Madrid.
  • Alfonso Espino has assisted the most goals for Cadiz CF with 3. Rodrygo is Real Madrid's biggest assister (7).
  • Real Madrid have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Cadiz CF wins 1st half in 22% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • Cadiz CF wins 22% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Cadiz CF leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Cadiz CF is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Cadiz CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Cadiz CF's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Cadiz CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Cadiz CF won 1, Real Madrid won 2, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Cadiz CF.
  • Cadiz CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Cadiz CF scores 0.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.2 goals against Cadiz CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Cadiz CF and Real Madrid is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Cadiz CF and Real Madrid is 1.4.
  • Cadiz CF scores 1.32 goals when playing at home and Real Madrid scores 2.11 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • A year ago, Cadiz CF were number 18 in the table with 24 points. Now they are number 14 with 31 points.
  • Ruben Sobrino has more yellow cards (9) than any other player at Cadiz CF. Vinicius Junior has collected 8 for Real Madrid.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кадіс
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.11.2022 - 22:30 Реал 2 - 1 Завершено Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Кадіс 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
19.12.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
21.04.2021 - 23:00 Кадіс 0 - 3 Завершено Реал
Останні матчі - Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.04.2023 - 17:15 Бетіс 0 - 2 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Кадіс 0 - 2 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.03.2023 - 15:00 Альмерія 1 - 1 Завершено Кадіс Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.03.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 2 Завершено Хетафе Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.03.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Кадіс Н
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершено Вільярреал П
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.04.2023 - 17:15 Реал 6 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал П
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Кадіс
33%
Нічия
38%
Реал
29%
Склади команд
13
Gil, David
22
Espino, Alfonso
3
Fali
23
Луїс Ернандес
2
Parra Artal, Raul
7
Рубен Собріно
4
Alcaraz, Ruben
24
San Emeterio, Fede
21
Тео Бонгонда
16
Ramos, Chris
19
Guardiola, Sergi
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
3
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
6
Nacho
15
Федеріко Вальверде
18
Tchouameni, Aurelien
19
Данiель Себальос
11
Asensio, Marco
9
Карім Бензема
21
Rodrygo
Стартовий склад
  • 16
    Ramos, Chris
    Півзахисник
  • 19
    Guardiola, Sergi
    Форвард
  • 7
    Рубен Собріно
    Форвард
  • 4
    Alcaraz, Ruben
    Півзахисник
  • 24
    San Emeterio, Fede
    Півзахисник
  • 21
    Тео Бонгонда
    Форвард
  • 22
    Espino, Alfonso
  • 3
    Fali
    Півзахисник
  • 23
    Луїс Ернандес
    Захисник
  • 2
    Parra Artal, Raul
    Захисник
  • 13
    Gil, David
    Воротар
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Серхио
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
46%
Володіння м'ячем
54%
Штрафні
3
3
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Кадіс - Реал
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play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
18'
Небезпечний момент
16'
Асенсіо виграв підбір і в дотик пробив по воротах. Хіль продемонстрував відмінну реакцію.
12'
Небезпечний момент
Кадіс міг виходити вперед! Еспіно підключився до атаки і з лівої потужно вистрілив у дальній кут. Куртуа врятувала штанга.
10'
Васкес залишив м'яч під удар Вальверде, але той закрутив шкіряного у напрямку від воріт.
9'
Васкес подав до карного, Парра не дозволив Бензема пробити.
6'
Не вдалося гостям скористатися кутовим як слід.
5'
Бензема отримав м'яч на фланзі, змістився в центр і бив у дальній кут. М'яч пішов за лицьову від захисника.
2'
У перспективну атаку вибігали мадридці, але передача Родріго на правий фланг була перехоплена.
1'
Свисток
Матч розпочався.
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Анонс матчу Кадіс - Реал 15.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Кадіс (Кадис) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Estadio Ramon de Carranza.

Дата проведення матчу: 15.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Кадіс (Кадис) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Кадіс залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Кадіс у попередньому футбольному матчі 10.11.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Серхио и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кадіс - Реал можна подивитися 15.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Кадіс - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Серхио Гонсалес Сориано

Прошедший поединок команди Кадіс був зіграний проти Бетіс - 09.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "Челсі" - 12.04.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Кадіс - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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