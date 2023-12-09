Евертон - Челсі онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 10.12.2023
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та Евертон у попередньому футбольному матчі 18.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти "Ньюкасл" - 07.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 06.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
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