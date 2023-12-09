Евертон - Челсі онлайн трансляція матчу

09.12.2023 в 23:14 Мудрик в гостях у Миколенка. Евертон – Челсі. Анонс та прогноз матчу 16-го туру АПЛ на 10.12.2023 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Евертоном" та "Челсі" у рамках чемпіонату Англії