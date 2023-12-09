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Евертон - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 10 грудня 2023, 16:00 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
1 - 0
Оновити
87'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
15' Gueye, Idrissa 19' Palmer, Cole 27' James, Reece Вийшов: Colwill, Levi 41' Young, Ashley Вийшов: Patterson, Nathan
46' Onana, Amadou Вийшов: Gueye, Idrissa 54' Абдулайе Дукуре 59' Branthwaite, Jarrad 67' Fernandez, Enzo Вийшов: Рахім Стерлінґ 67' Broja, Armando Вийшов: Jackson, Nicolas 68' Calvert-Lewin, Dominic Вийшов: Beto 73' Mudryk, Mykhailo
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
24%
Нічия
32%
Челсі
44%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Chelsea FC when Everton FC is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Chelsea FC is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 13 times, there have been 11 draws while Chelsea FC have won 11 times. The goal difference is 44-40 in favour of Everton FC.
  • During the last 71 meetings, Everton FC have won 14 times, there have been 25 draws while Chelsea FC have won 32 times. The goal difference is 111-72 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-1 (Everton FC at home) and 2-2 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Everton FC scores 33% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Chelsea FC scores 31% of their goals between the minutes 16-30?
  • Everton FC haven't scored in 4 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Abdoulaye Doucoure is Everton FC's top scorer with 4 goals. Nicolas Jackson has scored 6 times for Chelsea FC.
  • Jack Harrison has assisted the most goals for Everton FC with 4. Conor Gallagher is Chelsea FC's biggest assister (4).
  • A year ago, Everton FC were number 14 in the table with 14 points. Now they are number 18 with 7 points.
  • Everton FC wins 1st half in 19% of their matches, Chelsea FC in 20% of their matches.
  • Everton FC wins 19% of halftimes, Chelsea FC wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Chelsea FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Chelsea FC won 2, 2 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Everton FC scores 0.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Chelsea FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Chelsea FC is 0.4.
  • Everton FC scores 0.9 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.09 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
8
Перемог
25
Ігор
12
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Евертон 1 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челсі 1 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 21:30 Евертон 3 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 3 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:20 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Челсі 3 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.11.2023 - 22:00 Тоттенхем 1 - 4 Завершено Челсі В
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Головні події
73'
Mudryk, Mykhailo
Calvert-Lewin, Dominic
Вийшов: Beto
68'
67'
Fernandez, Enzo
Вийшов: Рахім Стерлінґ
67'
Broja, Armando
Вийшов: Jackson, Nicolas
Branthwaite, Jarrad
59'
ГООЛ! Абдулайе Дукуре
54'
Onana, Amadou
Вийшов: Gueye, Idrissa
46'
Young, Ashley
Вийшов: Patterson, Nathan
41'
27'
James, Reece
Вийшов: Colwill, Levi
19'
Palmer, Cole
Gueye, Idrissa
15'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
24%
Нічия
32%
Челсі
44%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
18
Young, Ashley
7
McNeil, Dwight
27
Gueye, Idrissa
37
Garner, James
11
Джек Гарісон
16
Абдулайе Дукуре
9
Calvert-Lewin, Dominic
1
Sanchez, Robert
24
James, Reece
2
Disasi, Axel
5
Badiashile, Benoit
3
Cucurella, Marc
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
20
Palmer, Cole
23
Gallagher, Conor
10
Mudryk, Mykhailo
19
Broja, Armando
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
    68
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
    54
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
    15
  • 37
    Garner, James
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
    59
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
    41
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 19
    Broja, Armando
    Форвард
    67
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
    19
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
    74
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
    67
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
    27
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
3
Удари в отвір
4
Удари повз
7
4
Сейви
3
2
ЖК
2
9
Штрафні
9
3
Кутові
5
2
Офсайди
1
7
Фоли
8
28%
Володіння м'ячем
72%
2
Блоковано ударів
4
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
81'
Небезпечний момент
Б'є Мудрик небезпечно - Тарковський встигає підставити ногу.
79'
Метушня у штрафному "Евертона", заблоковано серію ударів футболістів "Челсі".
76'
Жовта картка
Все-таки показав Олівер жовту Мудрику в тому моменті.
74'
Мудрик сфолив. Він думав, що зіграв чисто, але арбітр свиснув. Михайло розлютився і відкинув м'яч. Добре, що без жовтої.
72'
Миколенко - просто звір. Грамотно Віталій поставив спину і заробив на собі фол у виконанні Дісасі.
70'
Мудрик отримав по ногах на фланзі й заробив на собі фол. 20 хвилин ще у "Челсі", щоб спробувати відігратися.
69'
Миколенко зупиняє Стерлінга.
68'
Мудрик покотив м'яч Джексону у швидкій атаці, але Ніколас пробив кудись не туди. Дуже далеко від воріт.
67'
Заміна
Бету замість Калверта-Льюїна.
66'
Заміна
Стерлінг вийшов, Джексон із ним, Броя та Енцо пішли.
64'
Мудрик! Класно прострілив на Енцо, але удар у падінні аргентинець наносив, ледь дотягнувся до м'яча.
60'
Небезпечний момент
Палмер прошив стінку, але Пікфорд упевнено ловить м'яч.
59'
Жовта картка
Брентуейт зрубав Брою, пропустить наступний матч, бо отримав жовту.
54'
Гоооол!!!
Миколенко почав гольову атаку. Запустив снаряд на Макніла, той знайшов Калверта-Льюїна, Домінік не переграв Санчеса, але Дукуре успішно зіграв на добиванні!
53'
Відновилася гра, Санчес у порядку.
51'
Санчес отримав травму під час того, як вибивав м'яч на кутовому. Пауза в грі, Петкович розминається.
50'
Небезпечний момент
Ось це момент! Макніл розвернувся, пробив під штангу, Санчес витягнув!
49'
Мудрик запустив у прорив Колвілла, Леві увійшов у штрафний, але його передачу перервав Миколенко.
48'
Небезпечний простріл від "Евертона" з лівого флангу, але ніхто на нього не відгукнувся. Відповідь "Челсі" - перехоплена передача від Мудрика на Брою.
45'
Свисток
Поїхали, другий тайм.
45+4'
Свисток
Невелика перевага у "Челсі", але за таким сценарієм матчу це нічого не означає. Може забити хто завгодно за такої гри.
45+4'
"Евертон" влаштував штурм воріт "Челсі". Санчесу довелося грати на виході, було багато метушні, але гості відбилися.
45+1'
4 хвилини арбітр накинув.
42'
Удар Палмера блокується, на кутовий м'яч виходить.
41'
Заміна
Янг пішов, Паттерсон вийшов. Травма у ветерана.
40'
Офсайд
Офсайд у Макніла. Небезпечно пропустив м'яч Дісасі, могло бути небезпечно.
36'
Жорсткий матч. Багато фолів, зіткнень, таке враження, що гравці вже навмисно ламають один одного.
32'
Брентуейт на газоні після зіткнення з Палмером. Тримається за коліно. Медики на полі.
30'
Багато боротьби на полі, у центрі поля постійні дуелі. Щойно невеликого пошкодження зазнав Кайседо, уже піднявся на ноги.
27'
Заміна
Джеймс залишає поле через травму. Замість нього виходить Колвілл. Дуже засмучений Ріс.
25'
Небезпечний момент
Гаррісон! Джек класно пробив зльоту, але м'яч пролетів поруч зі штангою.
23'
Офсайд у Калверта-Льюїна, швидко намагався ввести м'яч у гру Пікфорд у напрямку Домініка.
21'
Брентуейт вибиває м'яч на кутовий після прострілу Мудрика!
20'
Жовта картка
Палмер жовту за симуляцію отримав.
17'
Мудрика зупинили, Віталій Миколенко його обікрав у 14-й зоні.
16'
Жовта картка
Гейє жорстко заплів ноги Фернандесу в центрі поля, це жовта.
14'
Небезпечний момент
Пікфорд! Тягне удар Палмера здалеку! Хороший щільний постріл Коула!
13'
Санчес мало не забарився, але встиг вибити м'яч після передачі Джеймса. Воротаря накривали пресингом.
9'
Створив "Челсі" перевантаження на фланзі Мудрика, звідти пішов навіс у напрямку Брої - до Армандо м'яч не дійшов, але кутовий гості заробили.
7'
Простріл на Калверта-Льюїна, м'яч до Домініка не доходить.
6'
Гарний індивідуальний прохід Мудрика флангом, але навісив українець в нікуди.
3'
Небезпечний момент
Удар Енцо Фернандеса після проходу Мудрика! Михайло скинув м'яч аргентинцеві, Пікфорд зреагував.
1'
Свисток
Поїхали!
Запасні гостей: Петрович, Сілва, Колвілл, Матос, Матсен, Стерлінг, Гілкріст, Джексон, Каслдайн.
Челсі: Санчес - Джеймс, Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья - Енцо, Кайседо - Палмер, Галлагер, Мудрик - Броя.
Запасні господарів: Віржінія, Годфрі, Онана, Паттерсон, Хант, Шерміті, Бето, Данжума, Доббін.
Евертон: Пікфорд - Янг, Тарковскі, Брентвейт, Миколенко - Гаррісон, Гарнер, Гує, Макніл - Дукуре - Калверт-Льюїн.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Перед цією зустріччю "іриски" перебувають на 17 місці АПЛ, у той час як "пенсіонери" ідуть на 10 позиції. Між командами розрив у дев’ять очок (10:19).
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 16 туру чемпіонату Англії. Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Челсі Михайла Мудрика.
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Останні матчі
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Анонс матчу Евертон - "Челсі" 10.12.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 10.12.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та Евертон у попередньому футбольному матчі 18.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Челсі" можна подивитися 10.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти "Ньюкасл" - 07.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 06.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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