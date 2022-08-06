Евертон - Челсі онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 06.08.2022
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Челсі (Лондон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Челсі у попередньому футбольному матчі 01.05.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти Динамо - 29.07.2022, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.
Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти Уотфорд - 22.05.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2021/2022 та закінчився перемогою команди Челсі.
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