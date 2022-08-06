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Евертон - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 серпня 2022, 19:30 - Гудисон Парк
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
53'
Челсі
Лондон
Хід матчу
18' Godfrey, Ben Вийшов: Holgate, Mason
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
30%
Нічия
26%
Челсі
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Chelsea FC when Everton FC is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Chelsea FC is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 13 times, there have been 11 draws while Chelsea FC have won 10 times. The goal difference is 44-39 in favour of Everton FC.
  • During the last 69 meetings, Everton FC have won 14 times, there have been 24 draws while Chelsea FC have won 31 times. The goal difference is 108-70 in favour of Chelsea FC.
  • Chelsea FC's last away win against Everton FC was in 2017.
  • Last season's matches: 1-0 (Everton FC at home) and 1-1 (Chelsea FC at home).
  • When playing at home, Everton FC have not lost to Chelsea FC in their last 5 encounters.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 22% of their matches, Chelsea FC in 41% of their matches.
  • Everton FC wins 22% of halftimes, Chelsea FC wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 42% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Everton FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, Chelsea FC won 2, 1 draws.
  • Everton FC scores 0.6 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.4 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Chelsea FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Chelsea FC is 0.8.
  • Everton FC scores 1.64 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.91 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
8
Перемог
23
Ігор
11
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Евертон 1 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челсі 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
08.03.2021 - 20:00 Челсі 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
12.12.2020 - 22:00 Евертон 1 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Евертон
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 21:45 Динамо 0 - 4 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Арсенал 5 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 21:45 Евертон 3 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 18:30 Евертон 2 - 3 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 21:45 Уотфорд 0 - 0 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Челсі 2 - 1 Завершено Уотфорд В
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
Кубок Англії 2021/2022
14.05.2022 - 18:45 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 21:30 Лідс Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
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Головні події
Godfrey, Ben
Вийшов: Holgate, Mason
18'
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
30%
Нічия
26%
Челсі
43%
Склади команд
22
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
22
Godfrey, Ben
13
Єррі Міна
2
Tarkowski, James
7
Patterson, Nathan
7
McNeil, Dwight
18
Iwobi, Alex
21
Абдулайе Дукуре
11
Gray, Demarai
11
Gordon, Anthony
16
Едуар Менді
28
Сезар Аспiлiкуета
6
Тьяго Сілва
26
Koulibaly, Kalidou
24
James, Reece
7
Н'Голо Канте
5
Жоржиньйо
21
Chilwell, Ben
19
Мейсон Маунт
29
Havertz, Kai
20
Рахім Стерлінґ
Стартовий склад
  • 11
    Gordon, Anthony
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
    18
  • 13
    Єррі Міна
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 7
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 22
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 20
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 7
    Н'Голо Канте
    Півзахисник
  • 5
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 16
    Едуар Менді
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Томас Тухель
Статистика матчу
7
Штрафні
4
4
Фоли
6
2
Удари повз
1
Удари в отвір
4
4
Сейви
1
36%
Володіння м'ячем
64%
2
Кутові
13
1
Блоковано ударів
4
Офсайди
1
Трансляція
45+5'
Стерлінг пірнув у центрі поля під начебто фол від Тарковські, а арбітр у це повірив.
45+2'
Миколенко відібрав м'яч у Стерлінга, як тільки суперник зайшов до штрафного.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 8 хв.
43'
Офсайд
У офсайді був Стерлінг, коли спробував добити відскок від Пікфорда, який до цього невдало відбив постріл Канте зі входу на правий фланг штрафного.
41'
Безглуздий подарунок для Сілви від Грея під час спроби виходу Евертона до контратаки.
39'
Маунт виконав подачу з правого флангу, однак Голгейт був на м'ячі першим.
37'
Канте зупинив спробу дриблінга на правому фланзі штрафного від Дукуре.
35'
Челсі почав дріботіти передачами на правому фланзі атаки, проте Гордон зрештою втрутився до епізоду.
33'
Кутовий
10 кутових уже в Челсі.
32'
Гаверц прострілював від лицьової на лівому фланзі штрафного, проте Міна спрямував м'яч на кутовий.
30'
Івобі зустрів ривок Стерлінга до контратаки правим флангом фолом.
28'
Аспілікуета трохи підчепив подачу Миколенка з лівого флангу контратаки, тому Гордон і так невдало зреагував головою на відскок.
26'
Кутовий
Кутовий із лівого флангу подавали на Стерлінга на ближню, але захисники зняли м'яч на ще один корнер.
24'
Небезпечний момент
Потужна подача з лівого флангу від Миколенка пішла на голову Тарковські в центрі штрафного, однак Менді потягнув постріл під поперечину!
24'
Простріл із правого флангу штрафного від Грея прийшовся в суперника.
22'
Стерлінг упав під тиском біля правого кута воротарського, проте фолу тут не було.
20'
Гордон не дотягнувся до подачі з лівого флангу.
19'
Небезпечний момент
Кутовий на лівому фланзі Челсі розіграв на ближній вхід до штрафного, звідки пробив у нижній Маунт, але Пікфорд дотягнувся!
18'
Заміна
Голгейт гратиме замість Годфрі.
16'
Травмований Годфрі на ношах залишає межі поля.
13'
Із кисневою маскою на обличчі Годфрі.
12'
Травма в Годрфи. Матч для нього завершено.
10'
Небезпечний момент
Годфрі підставив Пікфорда невдалою передачею назад на правому фланзі штрафного, після чого ціною травми був змушений зупиняти підкати Гаверца.
9'
Утримують м'яч гості на чужій половині поля.
7'
Небезпечний момент
Захисник невдало подставив голу під подачу штрафного від Челсі з правого флангу, проте Пікфорд біля лінії воріт забрав до рук.
6'
Тарковські зі спини сфолив проти Стерлінга на лівому фланзі захисту.
5'
Максимально широка гра в пас від Челсі цими хвилинами.
3'
Пас Канте за спину Миколенка був засильним.
2'
Миколенко не встиг до скидання Дукуре подачі з правого флангу з центру штрафного.
1'
Кулібалі зустрів вихід Грея до атаки через правий фланг фолом.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Аррісабалага, Чалоба, Кукурелья, Ковачич, Пулішич, Лофтус-Чік, Зієх, Галлахер, Броя.
Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кулібалі — Джеймс, Канте, Жоржиньйо, Чілвелл — Маунт, Гаверц, Стерлінг.
Запасні: Бегович, Голгейт, Кін, Вінагре, Воррінгтон, Міллс, Аллан, Аллі, Гбамен.
Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковські, Міна, Годфрі, Миколенко — Грей, Дукуре, Івобі, Макніл — Гордон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Кевін Френд (Лестер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та лондонський Челсі.
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Анонс матчу Евертон - Челсі 06.08.2022, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 06.08.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Челсі (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Челсі у попередньому футбольному матчі 01.05.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Челсі можна подивитися 06.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти Динамо - 29.07.2022, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команди Челсі був зіграний проти Уотфорд - 22.05.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2021/2022 та закінчився перемогою команди Челсі.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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