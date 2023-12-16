  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Валенсія - Барселона Дивитися онлайн
У тренді

Валенсія - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 16 грудня 2023, 22:00 - Месталья . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Рейтинг матчу:
Валенсія
Валенсия
0 - 0
Оновити
перерыв
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
32%
Нічия
29%
Барселона
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Valencia CF and FC Barcelona when Valencia CF is playing at home is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Valencia CF and FC Barcelona is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Valencia CF playing at home, Valencia CF have won 7 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 17 times. The goal difference is 56-38 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 69 meetings, Valencia CF have won 14 times, there have been 18 draws while FC Barcelona have won 37 times. The goal difference is 139-82 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Valencia CF (1-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Valencia CF scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Barcelona scores 47% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona haven't lost in their last 4 games.
  • Valencia CF haven't won any of their last 5 games against FC Barcelona.
  • Valencia CF haven't scored in 2 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 7 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 3-4-0.
  • Hugo Duro is Valencia CF's top scorer with 7 goals. Robert Lewandowski has scored 8 times for FC Barcelona.
  • Valencia CF wins 1st half in 28% of their matches, FC Barcelona in 45% of their matches.
  • Valencia CF wins 28% of halftimes, FC Barcelona wins 45%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When Valencia CF leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Valencia CF is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Valencia CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Valencia CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Valencia CF won 0, FC Barcelona won 5, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Valencia CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Valencia CF scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.4 goals against Valencia CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Valencia CF and FC Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Valencia CF and FC Barcelona is 1.4.
  • Valencia CF scores 1.13 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Валенсія
4
Перемог
29
Ігор
18
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.10.2022 - 22:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.02.2022 - 17:15 Валенсія 1 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
17.10.2021 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершено Валенсія
Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.12.2023 - 22:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 17:15 Валенсія 0 - 0 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 22:00 Реал 5 - 1 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 17:15 Валенсія 1 - 0 Завершено Гранада В
Показати більше
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Ройял Антверпен 3 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 22:00 Барселона 2 - 4 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Порту В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Барселона Н
Показати більше
Новини команд
Валенсія – Барселона. Де і коли дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Прімери 16.12.2023 в 00:05 Валенсія – Барселона. Де і коли дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Прімери "Валенсія" - "Барселона": Де і коли дивитись онлайн трансляцію матчу ⋉ 16.12.2023 ⋊ Прімера на UA-Футбол
Прімера. Хетафе – Валенсія 1:0. Реалізували більшість 08.12.2023 в 23:55 Прімера. Хетафе – Валенсія 1:0. Реалізували більшість "Кажани" справедливо поступилися
Джерело: Заради півзахисника Ньюкасла Барселона готова продати Левандовського 16.12.2023 в 12:40 Джерело: Заради півзахисника Ньюкасла Барселона готова продати Левандовського Чи згоден піти Левандовський?
Валенсія – Барселона: згадаєте гравців, які виступали за ці команди? Квіз від UA-Футбол 16.12.2023 в 11:05 Валенсія – Барселона: згадаєте гравців, які виступали за ці команди? Квіз від UA-Футбол Результати пишіть в коментарях
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
32%
Нічия
29%
Барселона
39%
Склади команд
25
Mamardashvili, Giorgi
21
Vazquez, Jesus
4
Diakhaby, Mouctar
3
Mosquera, Cristhian
12
Correia, Thierry
16
Lopez Noguerol, Diego
18
Pepelu
6
Guillamon, Hugo
23
Perez, Fran
9
Duro, Hugo
17
Роман Яремчук
13
Pena, Inaki
2
Cancelo, Joao
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
3
Balde, Alejandro
22
Ілкай Гюндоган
21
De Jong, Frenkie
8
Pedri
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
14
Felix, Joao
Стартовий склад
  • 9
    Duro, Hugo
  • 17
    Роман Яремчук
    Форвард
  • 16
    Lopez Noguerol, Diego
    Захисник
  • 18
    Pepelu
  • 6
    Guillamon, Hugo
    Захисник
  • 23
    Perez, Fran
    Півзахисник
  • 21
    Vazquez, Jesus
    Захисник
  • 4
    Diakhaby, Mouctar
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 12
    Correia, Thierry
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Бараха
  • Xavi
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
1
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
4
3
Кутові
2
1
Офсайди
2
3
Сейви
2
2
Удари повз
2
3
Фоли
2
43%
Володіння м'ячем
57%
LIVE
Трансляція матчу "Валенсія" - "Барселона"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
43'
"Кажани" виконали стандарт на половині поля суперника і після навісу у карний майданчик господарі намагалися завдати удару, а в результаті Пенья в стрибку вибив м'яч кулаками
41'
Ще одна спроба атаки від Барселони і після навісу на Рафінью з лівого флангу він намагався пробити по воротах головою, але невдало
39'
Кутовий
Кутовий виконують каталонці і після навісу з правого флангу на дальню стійку м'яч прилетів прямо на голову супернику, який вибив його подалі
37'
Небезпечний момент
Закидання на Дуро у бік воріт, Уго пробивав головою у падінні і неточно, адже м'яч пролетів поруч зі стійкою
35'
Небезпечний момент
Левандовський увірвався у штрафний, його пресингували два опоненти і він намагався перекинути Мамардашвілі, котрий вийшов з воріт, а в результаті м'яч прилетів прямо у руки голкіперу
34'
Небезпечний момент
Оце так удар від Педрі з лінії карного майданчику! В один дотик, потужний та якісний удар, але неточний і м'яч пролітає над поперечиною
30'
Дуже запеклу боротьбу демонструють команди і у другій половині тайму гості помітніше увімкнулися у гру і атакують набагато більше
28'
Небезпечний момент
Неймовірний удар Левандовського з меж штрафного майданчику в падінні через себе і лише Мамардашвілі врятував свою команду відбивши цей потужний удар поляка
25'
Небезпечний момент
Тепер гості віддали передачу на Гюндогана у штрафний, німець пробив п'ятою і м'яч прилетів прямо у руки голкіпера
24'
Небезпечний момент
Чудове закидання на Яремчука у спини захисникам, Роман біг разом з Араухо і занадто далеко відпустив м'яч, який забрав у руки Пенья зігравши на виході
22'
Небезпечний момент
Небезпечний простріл від Рафіньї з правого флангу, там Канселу майже зумів перевести м'яч у ворота, але це йому не вдалося і м'яч влучив у захисника, який перервав передачу
20'
Перші хвилини матчу господарі виглядають краще суперника, а їх атаки більш небезпечні
17'
Кутовий
Знову корнер у "кажанів" і після навісу Діакабі пробив головою і влучив у Левандовського, від якого м'яч відскочив у бік поля
16'
Кутовий
Господарі виконали кутовий та після серії передач Перес пробивав головою і м'яч пролетів прямо у руки Пеньї
15'
Небезпечний момент
Небезпечне закидання у карний майданчик Барселони, там одразу два гравця готувалися пробивати, проте гості їх випередили
13'
Невеличка пауза у грі. Левандовський отримав ушкодження у боротьбі з Діакабі і тепер він потребує допомоги лікарів
10'
Небезпечний момент
Левандовський отримує м'яч у штрафному Валенсії та пробиває по воротах, але м'яч пролітає поруч зі стійкою
9'
Небезпечний момент
"Блаугранас" ледве не зрізалися біля своїх воріт і м'яч потрапив у карний майданчик, куди вбігав Яремчук і боровся з Кунде, але Пенья чудово зіграв на виході та встиг поцупити м'яч у Романа
6'
Офсайд
Атака каталонців продовжувалася, але при передачі на Левандовського було зафіксовано положення поза грою
4'
Кутовий
Тепер кутовий виконують гравці Барселони і після навісу з правого флангу на дальню стійку м'яч потрапив до Бальде, який завдав удару, але потрапив у захисника
2'
Кутовий
Господарі виконали корнер, але навіс у карний майданчик виявився легкою здобиччю для "блауграни" і вони вибили м'яч
2'
Небезпечний момент
Одразу ж небезпечний моменту "кажанів" і вони вибігли в атаку після вкидання з-за бокової, Яремчук отримав передачу в районі одинадцятиметрової, пробив з розвороту, але Пенья парирував цей удар і перевів м'яч на кутовий
1'
Свисток
Мігель Ортіс дає свисток про початок матчу. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр зустрічі: Мігель Ортіс
Головний тренер Барселони: Хаві
На лаві запасних: Кочен, Астралага, Гую, Касадо, Крістенсен, Кубарсі, Лопес, Роберто, Ромеу, Торрес, Форт, Ямал
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): Пенья - Бальде, Кунде, Араухо (с), Канселу - Педрі, де Йонг, Гюндоган - Жоау Фелікс, Левандовський, Рафінья
Головний тренер Валенсії: Рубен Бараха
На лаві запасних: Гасьоровський, Амалла, Гонсалес, Госальбес, Доменек, Канос, Марі, Озкачар, Ріверо, Фулькьє
Інфо
Стартовий склад Валенсії (4-4-2): Мамардашвілі - Васкес, Діакабі (с), Москера, Коррея - Лопес, Пепелу, Гільямон, Перес - Дуро, Яремчук
Перед початком матчу Валенсія займає одинадцяту сходинку турнірної таблиці і після шістнадцяти матчів має в своєму активі п'ять перемог та чотири нічиї. Барселона наразі ділить третє місце з Атлетіко, але мадридці мають кращу різницю забитих та пропущених м'ячів тому вони й посунили "блауграну" на четверту сходинку
Матч пройде у Валенсії на стадіоні "Месталья" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги, в якому Валенсія прийме у гостях Барселону
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Арока Арока 3 Жил Вісенте Жил Вісенте 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Ексельсіор Ексельсіор 1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Бейтар Бейтар 1 Бней Сахнин Бней Сахнин 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Севілья Севілья 0 Хетафе Хетафе 3 Завершено 19:30 - Сьогодні РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Валенсія" - "Барселона" 16.12.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 16.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Валенсія" (Валенсия) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 05.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Валенсія" - "Барселона" можна подивитися 16.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Валенсія" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Предыдущий матч команди "Валенсія" був зіграний проти Хетафе - 08.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Ройял Антверпен - 13.12.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ройял Антверпен.

Слідкуйте за результатами матчу "Валенсія" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.