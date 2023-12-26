Челсі - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

між командою "Челсі" (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 27.12.2023
Час початку матчу: 21:30
Історія протистоянь "Челсі" (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон):
між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 15.01.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Ходжсон, Рой розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
команди "Челсі" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 24.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .
Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон
команди Крістал Пелес був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 21.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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