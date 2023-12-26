  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челсі - Крістал Пелес Дивитися онлайн
У тренді

Челсі - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 грудня 2023, 21:30 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
1 - 1
Оновити
74'
Крістал Пелес
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
13' Mudryk, Mykhailo 45' Olise, Michael
52' Caicedo, Moises 58' Colwill, Levi Вийшов: Тьяго Сілва 58' Maatsen, Ian Вийшов: Lavia, Romeo
Хто переможе?
129 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
40%
Нічия
29%
Крістал Пелес
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Crystal Palace is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 10 times, there have been 1 draws while Crystal Palace have won 2 times. The goal difference is 30-10 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 28 meetings, Chelsea FC have won 23 times, there have been 1 draws while Crystal Palace have won 4 times. The goal difference is 57-18 in favour of Chelsea FC.
  • Crystal Palace's last away win against Chelsea FC was in 2017.
  • Last season Chelsea FC won both games against Crystal Palace (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Chelsea FC scores 29% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Crystal Palace scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC have won 3 home matches in a row.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Crystal Palace haven't won in their last 7 games.
  • Crystal Palace haven't won any of their last 12 games against Chelsea FC.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Crystal Palace in their last 6 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 1 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Nicolas Jackson is Chelsea FC's top scorer with 7 goals. Odsonne Edouard has scored 6 times for Crystal Palace.
  • Crystal Palace have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 18% of their matches, Crystal Palace in 17% of their matches.
  • Chelsea FC wins 18% of halftimes, Crystal Palace wins 17%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Crystal Palace.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 5, Crystal Palace won 0, 0 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 1.8 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Crystal Palace is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Crystal Palace is 0.8.
  • Chelsea FC scores 1.38 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.28 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
17
Перемог
22
Ігор
4
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Челсі
Кубок Англії 2021/2022
17.04.2022 - 18:30 Челсі 2 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.12.2023 - 15:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Челсі П
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Челсі 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Евертон 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:20 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Челсі П
Показати більше
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.12.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Показати більше
Головні події
Colwill, Levi
Вийшов: Тьяго Сілва
58'
Maatsen, Ian
Вийшов: Lavia, Romeo
58'
Caicedo, Moises
52'
45'
Olise, Michael ГООЛ!
ГООЛ! Mudryk, Mykhailo
13'
Хто переможе?
129 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
40%
Нічия
29%
Крістал Пелес
31%
Склади команд
28
Petrovic, Djordje
26
Colwill, Levi
5
Badiashile, Benoit
2
Disasi, Axel
27
Gusto, Malo
23
Gallagher, Conor
25
Caicedo, Moises
29
Maatsen, Ian
18
Крістофер Нкунку
10
Mudryk, Mykhailo
15
Jackson, Nicolas
30
Henderson, Dean
17
Clyne, Nathaniel
16
Andersen, Joachim
6
Guehi, Marc
3
Mitchell, Tyrick
8
Lerma, Jefferson
26
Richards, Chris
7
Olise, Michael
10
Eze, Eberechi
9
Джордан Айю
14
Жан-Филипп Матета
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 29
    Maatsen, Ian
    Півзахисник
    58
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
    13
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
    52
  • 26
    Colwill, Levi
    Захисник
    58
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 7
    Olise, Michael
    Півзахисник
    45
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 30
    Henderson, Dean
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Ходжсон, Рой
Статистика матчу
18
Штрафні
12
11
Фоли
12
3
Удари в отвір
3
1
Удари повз
2
2
Сейви
2
1
Офсайди
6
2
Блоковано ударів
2
2
Кутові
2
66%
Володіння м'ячем
34%
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Крістал Пелес
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
71'
Заміна
Нкунку и Мудрик отправились отдыхать. Бройя и Мадуэке вступили в игру.
65'
Челсі виглядає безпорадно в атаці в другому таймі. Володіння 70 на 30, але жодного удару проти чотирьох у Кристал Пелас.
57'
Заміна
Сілва та Лавія вийшли на поле замість Колвілла та Матсена.
53'
Незважаючи на серйозну відстань до воріт, Езе наважився на прямий удар зі штрафного. Поруч зі стійкою пройшов мʼяч.
52'
Жовта картка
Кайседо грубо зустрів Олісе, який вже прокинув мʼяч собі на хід.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Челсі швидко вийшов уперед завдяки голу Мудрика, але контроль над ситуацією було втрачено після позиційної помилки Колвілла, яка призвела до забитого мʼяча Олісе.
45+4'
Свисток
Перерва.
45+2'
Гоооол!!!
От вам і Кристал Пелас! Аю вирізав якісну подачу, а Олісе прийняв на груди та спрямував мʼяч у ближній кут другим дотиком. Нічого не було в підопічних Ходжсона до цього моменту.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
40'
Заспокоїлася гра під кінець тайму. Якщо бути точніше, то заспокоїлися «сині». Кристал Пелас особливо і не грав, за винятком кількох хвилин.
33'
Мʼяч після удару Матсена та рикошету ледь не залетів у дальній кут воріт Хендерсона. Пощастило Пелас, що лише кутовий буде.
26'
Небезпечний момент
Контратака Челсі була настільки небезпечною, що Нкунку вже напевно бачив мʼяч у воротах. Однак в останній момент Річардс вибив мʼяч з-під ніг нападника.
22'
Небезпечний момент
Мудрик міг оформлювати дубль! Після класного пасу Джексона пʼятою вискочив на побачення з воротарем, але не зміг його перекинути.
18'
Кристал Пелас після пропущеного мʼяча побіг відкриватися та мав кілька перспективних підходів. Ударів не вистачає гостям.
13'
Гоооол!!!
Челсі відкриває рахунок! Гюсто розігнав атаку по всій ширині та, опинившись на лівому фланзі, прострілив на Мудрика. Українець у дотик переправив мʼяч у сітку.
9'
Небезпечний момент
Матсен міг забивати після того, як Мудрик вивів його віч-на-віч, але не зміг переграти голкіпера!
7'
Річардс завдав удару з дальньої дистанції. Легка здобич для Петровича.
5'
Олісе заробив штрафний з небезпечної позиції, який взявся виконувати Езе. Не влучив у ближній кут.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Майкл Селсбері.
Запасні: Бергстрем (в), Беттінеллі (в), Броя, Гілкріст, Каслдайн, Лавія, Мадуеке, Матос, Сілва.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Петрович — Колвілл, Бадіашиль, Дісасі, Гюсто — Галлагер (к), Кайседо — Мудрик, Нкунку, Матсен — Джексон. Головний тренер — Маурісіо Почеттіно.
Запасні: Меттьюз (в), Адарамола, Ахамада, Матеус Франка, Озо, Рідевалд, Томкінс, Г’Юз, Шлупп.
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас: Хендерсон — Мітчелл, Гуехі (к), Андерсен, Клайн — Річардс, Лерма — Аю, Езе, Олісе — Матета. Головний тренер — Рой Ходжсон.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 19-го раунду АПЛ між Челсі та Кристал Пелас.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:30 - Сьогодні Маккабі Маккабі 0 Бейтар Бейтар 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Маккабі Маккабі 1 Маккабі Бней Рейне Маккабі Бней Рейне 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Стандард Стандард 0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Бней Сахнин Бней Сахнин 0 Хапоэль Хапоэль 1 Завершено 22:00 - Вчора Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 Астон Вілла Астон Вілла 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Челсі" - Крістал Пелес 27.12.2023, Чемпіонат Англії

між командою "Челсі" (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 27.12.2023
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Челсі" (Лондон) та командою Крістал Пелес (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 15.01.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Ходжсон, Рой розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Крістал Пелес можна подивитися 27.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Крістал Пелес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 24.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

команди Крістал Пелес був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 21.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Крістал Пелес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.