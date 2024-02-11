Крістал Пелес - Челсі онлайн трансляція матчу

11.02.2024 в 22:16 Крістал Пелас – Челсі. Анонс та прогноз матчу 24-го туру АПЛ на 12.02.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Крістал Пелас" та "Челсі" у рамках чемпіонату Англії