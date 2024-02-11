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Крістал Пелес - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 лютого 2024, 22:00 - Селхерст Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
1 - 0
Оновити
38'
Челсі
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
30' Lerma, Jefferson
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
25%
Нічия
28%
Челсі
47%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Chelsea FC when Crystal Palace is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Chelsea FC is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 2 times, there have been 0 draws while Chelsea FC have won 12 times. The goal difference is 25-8 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 29 meetings, Crystal Palace have won 4 times, there have been 1 draws while Chelsea FC have won 24 times. The goal difference is 59-19 in favour of Chelsea FC.
  • Crystal Palace's last home win against Chelsea FC was in 2017.
  • Last season Chelsea FC won both games against Crystal Palace (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Crystal Palace scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Crystal Palace haven't won any of their last 13 games against Chelsea FC.
  • Crystal Palace haven't scored in 4 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace wins 1st half in 18% of their matches, Chelsea FC in 22% of their matches.
  • Crystal Palace wins 18% of halftimes, Chelsea FC wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Crystal Palace.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 0, Chelsea FC won 5, 0 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Crystal Palace scores 0.4 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.6 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Chelsea FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Chelsea FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Crystal Palace scores 1.29 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.32 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
4
Перемог
23
Ігор
18
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 21:30 Челсі 2 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Челсі
Кубок Англії 2021/2022
17.04.2022 - 18:30 Челсі 2 - 0 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 22:00 Крістал Пелес 3 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 14:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Кубок Англії 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Евертон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Кубок Англії 2023/2024
04.01.2024 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Челсі
Кубок Англії 2023/2024
07.02.2024 - 22:00 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Челсі 2 - 4 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 21:45 Челсі 0 - 0 Завершено Астон Вілла Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
23.01.2024 - 22:00 Челсі 6 - 1 Завершено Мідлсбро В
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Головні події
ГООЛ! Lerma, Jefferson
30'
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
25%
Нічия
28%
Челсі
47%
Склади команд
30
Henderson, Dean
3
Mitchell, Tyrick
26
Richards, Chris
16
Andersen, Joachim
12
Munoz, Daniel
20
Wharton, Adam
8
Lerma, Jefferson
11
Franca, Matheus
19
Hughes, Will
9
Джордан Айю
14
Жан-Филипп Матета
28
Petrovic, Djordje
27
Gusto, Malo
2
Disasi, Axel
6
Тьяго Сілва
21
Chilwell, Ben
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
15
Jackson, Nicolas
23
Gallagher, Conor
11
Madueke, Noni
20
Palmer, Cole
Стартовий склад
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 11
    Franca, Matheus
    Півзахисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 20
    Wharton, Adam
    Захисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
    30
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
  • 30
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ходжсон, Рой
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
4
Штрафні
5
5
Фоли
2
3
Удари в отвір
Офсайди
2
Сейви
2
24%
Володіння м'ячем
76%
Кутові
1
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Крістал Пелес - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
37'
Дісасі перехопив закидання на хід до лівого флангу на Матета, а Петрович тим часом навіщось побіг за тим м'ячем.
34'
Аби-як пробив Франса на завершення просування лівим флангом контратаки.
32'
Гюсто виконав подачу з правого флангу на голову супернику.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мітчелл на лівому фланзі атакував із відбиранням Мадуеке та Кайседо, після чого Лерма забрав відскок та добряче гахнув у дальній кут!
30'
Сілва головою вибив за межі штрафного подачу Матета з лівого флангу, коли суперник обіграв Дісасі.
28'
Челсі тримає м'яч на чужій половині в позиційній атаці.
26'
Захисники перехопили простріл Чілвелла з лівого флангу штрафного, коли той обіграв Муньйоса.
24'
Гюсто зайшов до правого флангу штрафного, але Річардс одразу вибив м'яч до ауту в нього з-під ніг.
23'
Небезпечний момент
Помилка на м'ячі від Гюсто на правому фланзі оборони завершилась входженням Матетат до штрафного з ударом у дальній, але Птерович усе бачив.
21'
Кайседо зупинив без фолу дриблінг Франси на лівому фланзі контратаки.
19'
Уже два удари в Пелес проти жодного у Челсі, але й небезпеки не було.
17'
Сильна подача з лівого флангу на дальню від Франси полетіла за лицьову, а не в ноги Матета.
15'
Гюсто з правого флангу виконав подачу точно до рук Гендерсону у воротарському.
14'
Мітчелл у аут перевів м'яч із-під ніг Мадуеке на лівому фланзі захисту.
11'
Ноги Г'юза на лівому фланзі оборони зачепив Енцо невдалим відбиранням.
8'
Діагональ на лівий фланг атаки не втримав на нозі Чілвелл.
7'
Челсі контролює м'яч глибоко на власній половині.
5'
Розім'яв Петровича дальнім ударом із лівого флангу Аю.
3'
Франса збив Гюсто ліворуч у захисті.
1'
У повільному контролі господарі в центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Челсі — 2:1.
Інфо
Челсі іде одинадцятим із 9 перемогами, 4 нічиїми та 10 поразками — 31 очко.
Інфо
Крістал Пелес іде п'ятнадцятим із 6 перемогами, 6 нічиїми та 11 поразками — 24 очок.
Запасні: Бергстром,Чалоба, Колвілл, Гілкріст, Мудрик, Чуквуемека, Казадеї, Стерлінг, Нкунку.
Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Сілва, Чілвелл — Кайседо, Енцо — Мадуеке, Галлагер, Джексон — Палмер.
Запасні: Джонстон, Ворд, Томкінс, Клайн, Шлупп, Ахамада, Рідевалд, Озо, Едуар.
Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Андерсен, Річардс, Мітчелл — Лерма, Вортон — Аю, Г'юз, Франса — Матета.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Селгерст Парк (Лондон, Англія) зіграють Крістал Пелес та лондонський Челсі.
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Анонс матчу Крістал Пелес - "Челсі" 12.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 12.02.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Крістал Пелес (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 27.12.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ходжсон, Рой и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Крістал Пелес - "Челсі" можна подивитися 12.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Крістал Пелес - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

команди Крістал Пелес був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 07.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Крістал Пелес - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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