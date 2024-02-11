Крістал Пелес - Челсі онлайн трансляція матчу

між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Селхерст Парк.
Дата проведення матчу: 12.02.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь Крістал Пелес (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):
між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 27.12.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ходжсон, Рой и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон
команди Крістал Пелес був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 07.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".
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