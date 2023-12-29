Лутон Таун - Челсі онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Гооол! Челсі! 2:0! Чи не вперше за останні 20 хвилин сині вибралися в атаку, довели м'яч до Мадуеке, який із двома захисниками на спині увійшов у штрафну, змістився під гострий кут під пресингом, і тим не менш, зарядив на силу у верхній ближній кут!