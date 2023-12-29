  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лутон Таун - Челсі Дивитися онлайн
У тренді

Лутон Таун - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 грудня 2023, 14:30 - Кенилворт Роуд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Лутон Таун
Лутон
0 - 2
Оновити
44'
Челсі
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
12' Palmer, Cole 27' Brown, Jacob
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Лутон Таун
26%
Нічия
24%
Челсі
50%
Цікаві факти
  • Luton Town have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, Chelsea FC have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that Luton Town scores 50% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Chelsea FC scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Luton Town have lost 3 matches in a row.
  • Chelsea FC have lost 4 away matches in a row.
  • Luton Town haven't won any of their last 3 games against Chelsea FC.
  • Luton Town haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Luton Town's home record this season: 1-2-5.
  • Elijah Adebayo is Luton Town's top scorer with 4 goals. Nicolas Jackson has scored 7 times for Chelsea FC.
  • Alfie Doughty has assisted the most goals for Luton Town with 3. Conor Gallagher is Chelsea FC's biggest assister (4).
  • Marvelous Nakamba has more yellow cards (5) than any other player at Luton Town. Nicolas Jackson has collected 8 for Chelsea FC.
  • Luton Town have conceded a goal in each of their last 18 matches.
  • Luton Town wins 1st half in 26% of their matches, Chelsea FC in 17% of their matches.
  • Luton Town wins 26% of halftimes, Chelsea FC wins 17%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 3 goals.
  • When Luton Town leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Luton Town is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Luton Town.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 3 games against Luton Town (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Luton Town won 0, Chelsea FC won 3, 0 draws.
  • Luton Town scores 1 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 3 goals against Luton Town (on average).
  • Average number of goals in meetings between Luton Town and Chelsea FC is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Luton Town and Chelsea FC is 2.33.
  • Luton Town scores 1.44 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.09 goals when playing away (on average).
  • Luton Town have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лутон Таун
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.08.2023 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Лутон Таун
Кубок Англії 2021/2022
02.03.2022 - 21:15 Лутон Таун 2 - 3 Завершено Челсі
Кубок Англії 2020/2021
24.01.2021 - 14:00 Челсі 3 - 1 Завершено Лутон Таун
Останні матчі - Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 2 - 3 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Лутон Таун 1 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.12.2023 - 22:15 Лутон Таун 3 - 4 Завершено Арсенал П
Показати більше
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 21:30 Челсі 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.12.2023 - 15:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Челсі П
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Челсі 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Евертон 2 - 0 Завершено Челсі П
Показати більше
Головні події
Brown, Jacob
27'
12'
Palmer, Cole ГООЛ!
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Лутон Таун
26%
Нічия
24%
Челсі
50%
Склади команд
24
Томас Камінські
29
Bell, Amari
2
Osho, Gabriel
15
Mengi, Teden
45
Doughty, Alfie
6
Росс Барклі
28
Sambi Lokonga, Albert
12
Kabore, Issa
19
Brown, Jacob
30
Townsend, Andros
11
Adebayo, Elijah
28
Petrovic, Djordje
27
Gusto, Malo
2
Disasi, Axel
6
Тьяго Сілва
26
Colwill, Levi
23
Gallagher, Conor
25
Caicedo, Moises
20
Palmer, Cole
15
Jackson, Nicolas
11
Madueke, Noni
19
Broja, Armando
Стартовий склад
  • 11
    Adebayo, Elijah
    Форвард
  • 19
    Brown, Jacob
    Форвард
    27
  • 30
    Townsend, Andros
    Півзахисник
  • 45
    Doughty, Alfie
    Півзахисник
  • 6
    Росс Барклі
    Півзахисник
  • 28
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 12
    Kabore, Issa
    Захисник
  • 29
    Bell, Amari
    Захисник
  • 2
    Osho, Gabriel
  • 15
    Mengi, Teden
    Захисник
  • 24
    Томас Камінські
    Воротар
  • 19
    Broja, Armando
    Форвард
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
    12
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 26
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Edwards, Rob
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
7
Штрафні
6
5
Фоли
7
47%
Володіння м'ячем
53%
1
Удари в отвір
4
1
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
3
Сейви
1
1
Удари повз
1
1
ЖК
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Лутон Таун - "Челсі"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
42'
Кутовий
Кутовий для Лутона - традиційний навіс, метушня, і лише з другого разу гравці Челсі виносять м'яч
40'
Інфо
5:6 за ударами, але 0:6 - у площину. Така цікава статистика
38'
Гоооол!!!
Гооол! Челсі! 2:0! Чи не вперше за останні 20 хвилин сині вибралися в атаку, довели м'яч до Мадуеке, який із двома захисниками на спині увійшов у штрафну, змістився під гострий кут під пресингом, і тим не менш, зарядив на силу у верхній ближній кут!
35'
Лутон цікаво розіграв штрафний, цікава комбінація, але знову навіс із флангу винесли захисники синіх
33'
Інфо
47:53 володіння м'ячем, але в останні 5 хвилин явна перевага Лутона за цим показником
31'
Галагер отримав пошкодження. Але повернеться в гру лідер Челсі
29'
Зараз Лутон грає як Челсі до забитого гола. Начебто і тягає м'яч, але особливо загострити не може
27'
Жовта картка
Перша жовта у нас у матчі – Браун на фланзі жорстко прийняв Галлахера
25'
Штрафний для Лутона. Прямо на куті штрафної. Пішла подача, але Броя повернувся і відпрацював у обороні, знявши повітря
22'
Здається все нормально, повернувся в гру форвард синіх
21'
Броя отримав пошкодження, пауза у нас невелика
20'
Лутон зараз більше контролює м'яч та грає на атаку. Це створює дискомфорт для Челсі, але поки що без серйозних моментів
18'
Небезпечний момент
Небезпечний штрафний для Лутону. Метрів 18 до воріт. Барклі класно пробив, майже в дев'ятку! Майже! Трохи вище!
15'
Лутон намагається додати швидкості, але поки що це метушливо виглядає
13'
Так от, начебто й нічого не було у Челсі, але Лутон сам собі привіз гол
12'
Гоооол!!!
Гоооол! Забиває Челсі! Начебто відзахищався Лутон, але Каборе просто страшенно помилився, вибивши м'яч на Палмера, який метрів з 15-ти і вколотив у сітку!
10'
Ось Палмер наважився на дальній удар, але це так, розминка для воротаря Лутона
9'
Намагаються гравці Челсі тримати м'яч, але поки що це контроль задля контролю
8'
8'
Загалом, поки що досить спокійна у нас гра, за минулий час команди моментів не створили
5'
Челсі пару хвилин повозив м'яч у центрі поля, але без просування
3'
Піддавлює Лутон у перші хвилини матчу
2'
Перший штрафний на фланзі для Лутона - пішов навіс із нього, але Дісасі виграв повітря і розрядив ситуацію
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Михайло Мудрик у запасі на поєдинок!
Інфо
Стартовий склад Челсі: Петрович, Дісасі, Сілва, Гюсто, Колвілл, Галлахер, Кайседо, Палмер, Джексон, Мадуеке, Броя
Інфо
Стартовий склад Лутона: Камінскі, Менжі, Ошо, Белл, Каборе, Дауті, Локонга, Барклі, Адебайо, Браун, Таунсенд
Окремо зазначимо, що український вінгер лондонців Михайло Мудрик у попередньому матчі отримав невелике ушкодження, але воно виявилося несерйозним – учора українець уже повернувся до загальної групи.
Челсі зараз йде на 10-му місці у таблиці, маючи 25 очок. Лутон бореться за виживання – 18-е місце та 15 балів
Інфо
Матч розпочнеться о 14:30, головний суддя поєдинку – Пол Тірні!
Добрий день всім! Передноворічний футбол в Англії - це окремий вид мистецтва, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 20-го туру АПЛ, в якому Лутон прийме Челсі
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:45 - Вчора Порту Порту 1 Chaves Chaves 0 Завершено 22:15 - Вчора Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 1 Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 0 Завершено 21:45 - Вчора Лаціо Лаціо 3 Фрозіноне Фрозіноне 1 Завершено 21:45 - Вчора Дженоа Дженоа 1 Інтер Інтер 1 Завершено 21:45 - Вчора Лейтон Орієнт Лейтон Орієнт 0 Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Лутон Таун - "Челсі" 30.12.2023, Чемпіонат Англії

між командою Лутон Таун (Лутон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Кенилворт Роуд.

Дата проведення матчу: 30.12.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Лутон Таун (Лутон) та командою "Челсі" (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Лутон Таун залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Лутон Таун у попередньому футбольному матчі 25.08.2023 закінчилось : 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Edwards, Rob и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лутон Таун - "Челсі" можна подивитися 30.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Лутон Таун - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

команди Лутон Таун був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 26.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лутон Таун.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти Крістал Пелес - 27.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Лутон Таун - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.