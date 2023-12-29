Лутон Таун - Челсі онлайн трансляція матчу

між командою Лутон Таун (Лутон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Кенилворт Роуд.
Дата проведення матчу: 30.12.2023
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь Лутон Таун (Лутон) та командою "Челсі" (Лондон):
між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Лутон Таун залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Лутон Таун у попередньому футбольному матчі 25.08.2023 закінчилось : 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Edwards, Rob и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс
команди Лутон Таун був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 26.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лутон Таун.
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
команди "Челсі" був зіграний проти Крістал Пелес - 27.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".
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