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Ноттінгем Форест - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 грудня 2023, 19:30 - Сити Граунд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Ноттінгем Форест
Ноттингем
0 - 0
Оновити
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
35%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Nottingham Forest and Manchester United is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 0 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 4 times. The goal difference is 19-3 in favour of Manchester United.
  • During the last 13 meetings, Nottingham Forest have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 10 times. The goal difference is 40-8 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester United won both games against Nottingham Forest (3-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Nottingham Forest scores 27% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Nottingham Forest haven't won in their last 7 games.
  • Nottingham Forest have a losing streak of 4 matches at home.
  • Manchester United haven't won in their last 4 games.
  • Nottingham Forest haven't won any of their last 10 games against Manchester United.
  • Nottingham Forest haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, Manchester United were number 4 in the table with 34 points. Now they are number 8 with 28 points.
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Manchester United have not managed to score in their last 4 matches.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 24% of their matches, Manchester United in 28% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 24% of halftimes, Manchester United wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 58% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Nottingham Forest.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Manchester United has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 0, Manchester United won 5, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Nottingham Forest scores 0.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.6 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Manchester United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Manchester United is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Nottingham Forest scores 1.2 goals when playing at home and Manchester United scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • Chris Wood is Nottingham Forest's top scorer with 7 goals. Scott McTominay has scored 5 times for Manchester United.
  • Anthony Elanga has assisted the most goals for Nottingham Forest with 5. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (3).
  • Ibrahim Sangare has more yellow cards (5) than any other player at Nottingham Forest. Bruno Fernandes has collected 7 for Manchester United.
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
0
Перемог
5
Ігор
5
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Кубок англійської ліги 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 14:30 Ньюкасл 1 - 3 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.12.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Фулгем 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Баварія П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
35%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
29%
Склади команд
1
Turner, Matt
43
Aina, Ola
40
Murillo
19
Niakhate, Moussa
29
Montiel, Gonzalo
22
Yates, Ryan
28
Oliveira, Danilo
21
Elanga, Anthony
16
Dominguez, Nicolas
10
Gibbs-White, Morgan
11
Wood, Chris
24
Андре Онана
29
Wan-Bissaka, Aaron
19
Рафаель Варан
35
Джонні Еванс
20
Dalot, Diogo
37
Mainoo, Kobbie
14
Крістіан Еріксен
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
10
Rashford, Marcus
Стартовий склад
  • 11
    Wood, Chris
    Форвард
  • 21
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 16
    Dominguez, Nicolas
    Півзахисник
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 28
    Oliveira, Danilo
  • 43
    Aina, Ola
  • 40
    Murillo
  • 19
    Niakhate, Moussa
    Захисник
  • 29
    Montiel, Gonzalo
    Захисник
  • 1
    Turner, Matt
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
2
Блоковано ударів
4
Кутові
1
2
Удари повз
6
Штрафні
2
2
Фоли
5
48%
Володіння м'ячем
52%
Удари в отвір
1
1
Сейви
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Після першого тайму нічия 0:0, причому по грі. Форест був кращим і активнішим, Юнайтед був гіршим і пасивнішим. Втім, без особливих моментів. Чекаємо, що у другому таймі буде цікавіше
45+1'
Свисток
Все, свисток на перерву, 0:0 у нас після першого тайму
45'
Інфо
Хвилину накинув суддя до першого тайму
44'
Кутовий
Кутовий для господарів. Усі, зокрема й суддя, довго готувалися, але Онана після навісу впевнено зіграв кулаком
42'
Форест не програвав МЮ в АПЛ із 1995-го року. Майже 30 років тому... Просто, для інформації.
40'
І знову боротьба – пара стиків, один фол від судді, причому на користь господарів
38'
А Онана скоро їде на КАН... Цікаво, для МЮ це проблема, чи навпаки, порятунок...
37'
Багато боротьби та суперечки із суддею з приводу того, від кого м'яч пішов за лицьову. Так пройшли останні пару хвилин матчу
33'
МЮ відповів таким самим моментом. Біссака пробивав метрів з 25-ти... Довго думав, зрештою, його удар, який міг бути перспективним, накрили захисники
31'
Знову атака господарів - начебто й простенько все, але вивели Гейтса на удар метрів з 22-х, щоправда, набагато вище...
28'
Сер Алекс на трибунах спостерігає за матчем. Зі своєю незмінною жуйкою
27'
Кутовий
Після кутового та винеосу захисників МЮ Данило підібрав і дав метрів з 25-ти... Вище...
26'
Еланга на фланзі у господарів дуже активний, в черговий раз напружив Еванса, якому довелося вибивати на кутовий
24'
Ерік тен Хаг на брівці зовні спокійний, хоча усмішка на обличчі - через силу, дуже натягнута
22'
МЮ при переході в атаку поки що намагається закидати дальними закидами... Виходить не дуже гарно
20'
Манкуніанці так погано розіграли штрафний на своїй половині, що після двох пасів втратили м'яч. Щоправда, потім одразу ж його відібрали. Це чудово характеризує перебіг гри зараз
18'
Контролює гру Форест. Без будь-яких серйозних загострень, але все ж
15'
15 хвилин – господарі поки що краще виглядають. Не набагато, але краще
12'
Онана із захисниками МЮ зовсім не поспішають. Ось пару хвилин катали м'яч на своїй половині
10'
Ноттінгем хоч щось пробує на старті. МЮ пасивний...
8'
Загалом поки спокійна і рівна гра, але у господарів проглядається більше бажання пограти в атаку
7'
Форест ще один підхід організував – Вуд метрів із 20-ти підлаштувався і дав – вище. Не дуже небезпечно, але сам факт...
4'
Кутовий
За пару хвилин кутовими обмінялися команди, але без загострень обійшлося
2'
Форест відразу ж зганяв в атаку - Гіббс-Уайта вивели на ударну метрах у 20-ти, але постріл встигли заблокувати захисники МЮ
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле, шоу незабаром розпочнеться
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана, Ван-Бісака, Варан, Еванс, Дало, Майну, Еріксен, Гарначо, Бруну Фернандеш, Рашфорд
Інфо
Стартовий склад Ноттінгем Форест: Тернер, Монтьєль, Ньякате, Мурілло, Айна, Йейтс, Данило, Еланга, Гіббс-Уайт, Домінгес, Вуд
Ноттінгем має 17 пунктів і 16-е місце в таблиці
Перед цим матчем МЮ із 31 очком йде на 7-му місці в таблиці
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 19:30, судитиме гру Тім Робінсон.
Доброго вечора всім любителям АПЛ! Англія продовжує нас радувати новорічним футболом, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн 20-го туру, в якому Ноттінгем прийме МЮ.
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" 30.12.2023, Чемпіонат Англії

між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 30.12.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 26.08.2023 закінчилось : 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 30.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Ньюкасл" - 26.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Астон Вілла" - 26.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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