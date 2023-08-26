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Манчестер Юнайтед - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 серпня 2023, 17:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
36%
Ноттінгем Форест
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Nottingham Forest is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 5 times, there have been 0 draws while Nottingham Forest have won 1 times. The goal difference is 18-3 in favour of Manchester United.
  • During the last 12 meetings, Manchester United have won 9 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 1 times. The goal difference is 37-6 in favour of Manchester United.
  • Nottingham Forest's last away win against Manchester United was in 1994.
  • Last season Manchester United won both games against Nottingham Forest (3-0 at home and 2-0 away).
  • Nottingham Forest haven't won any of their last 9 games against Manchester United.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Nottingham Forest in their last 5 encounters.
  • Manchester United wins 1st half in 38% of their matches, Nottingham Forest in 29% of their matches.
  • Manchester United wins 38% of halftimes, Nottingham Forest wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 63% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Nottingham Forest.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 5, Nottingham Forest won 0, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 3.6 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 0.2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Nottingham Forest is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Nottingham Forest is 1.6.
  • Manchester United scores 2.08 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 0.79 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
4
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Кубок англійської ліги 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.08.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Кубок Англії 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.05.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.08.2023 - 21:45 Ноттінгем Форест 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
36%
Ноттінгем Форест
32%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Ноттінгем Форест: Тернер - Болі, Воррелл, Маккена - Ор'є, Данілу, Єйтс, Айна - Джонсон, Гіббс-Вайт - Авонії.
Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Далот - Каземіро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Рашфорд - Марсьяль.
Інфо
Стали відомі стартові склади команнд:
Інфо
Головним арбітром цього матчу буде Стюарт Еттвелл.
Інфо
У перших двох турах команди здобули по одній перемозі. Наразі в їхньому активі по три очки.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу третього туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому Манчестер Юнайтед зустрінеться з Ноттінгемом Форест.
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Росс Каунти Росс Каунти 0 Рейнджерс Рейнджерс 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Борнмут Борнмут 0 Тоттенхем Тоттенхем 2 Завершено 10:00 - Сьогодні Реал Фарма Реал Фарма 1 Чайка Чайка 1 Завершено 22:35 - Вчора Сельта Сельта 0 Реал Реал 1 Завершено 22:00 - Вчора Нант Нант 3 Монако Монако 3

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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест 26.08.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 26.08.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 16.04.2023 закінчилось с такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест можна подивитися 26.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 19.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Предыдущий поединок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 18.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

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