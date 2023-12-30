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Ноттінгем Форест - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 28 лютого 2024, 21:45 . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Ноттінгем Форест
Ноттингем
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
26%
Нічия
41%
Манчестер Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Nottingham Forest and Manchester United is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 4 times. The goal difference is 20-5 in favour of Manchester United.
  • During the last 14 meetings, Nottingham Forest have won 2 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 10 times. The goal difference is 41-10 in favour of Manchester United.
  • Manchester United have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester United haven't lost in their last 7 games.
  • Manchester United have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Nottingham Forest have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 23% of their matches, Manchester United in 32% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 23% of halftimes, Manchester United wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Nottingham Forest.
  • On their last meeting Nottingham Forest won by 1 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 58% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In FA Cup, Manchester United has better performance than Nottingham Forest.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 1, Manchester United won 4, 0 draws.
  • Nottingham Forest scores 0.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.2 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Manchester United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Manchester United is 1.2.
  • Nottingham Forest scores 1.36 goals when playing at home and Manchester United scores 1.32 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
1
Перемог
6
Ігор
5
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Астон Вілла 4 - 2 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Ньюкасл П
Кубок Англії 2023/2024
07.02.2024 - 21:45 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Брістоль Сіті Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 18:30 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 18:30 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 22:15 Вулверхемптон 3 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
26%
Нічия
41%
Манчестер Юнайтед
33%
LIVE
Трансляція матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед"
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Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
Арбітр — Кріс Кавана.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Ноттінгем Форест:
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Ліндельоф, Мактоміней, Варан, Далот — Каземіро, Амрабат — Гарначо, Фернандеш (к), Антоні — Рашфорд. Головний тренер — Ерік тен Хаг.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Кубку Англії між Ноттінгем Форест і Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" 28.02.2024, Кубок Англії

між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 28.02.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь Ноттінгем Форест, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 30.12.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 28.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Астон Вілла" - 24.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 24.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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