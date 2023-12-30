Ноттінгем Форест - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" 28.02.2024, Кубок Англії

між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 28.02.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь Ноттінгем Форест, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 30.12.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Астон Вілла" - 24.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фулгем - 24.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

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