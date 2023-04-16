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Ноттінгем Форест - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 квітня 2023, 18:30 - Сити Граунд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Ноттінгем Форест
Ноттингем
0 - 0
Оновити
27'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
3' Харрі Магуайр
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
35%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Nottingham Forest and Manchester United is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 0 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 3 times. The goal difference is 17-3 in favour of Manchester United.
  • During the last 11 meetings, Nottingham Forest have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 8 times. The goal difference is 35-6 in favour of Manchester United.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 33% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 4% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Nottingham Forest haven't won in their last 9 games.
  • Nottingham Forest have played 4 home matches in a row without winning.
  • Nottingham Forest haven't won any of their last 8 games against Manchester United.
  • Nottingham Forest haven't scored in 1 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest's home record this season: 5-6-4.
  • Brennan Johnson is Nottingham Forest's top scorer with 8 goals. Marcus Rashford has scored 15 times for Manchester United.
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 32% of their matches, Manchester United in 40% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 32% of halftimes, Manchester United wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 52% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Nottingham Forest.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 0, Manchester United won 5, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Nottingham Forest scores 0.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 3.8 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Manchester United is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Manchester United is 1.6.
  • Nottingham Forest scores 1.52 goals when playing at home and Manchester United scores 1.36 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Кубок англійської ліги 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Астон Вілла 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 21:45 Лідс Юнайтед 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.03.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.04.2023 - 18:30 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Фулгем В
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Новини команд
Головні події
3'
Харрі Магуайр
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
35%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 20
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 9
    Awoniyi, Taiwo
    Форвард
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 32
    Lodi, Renan
  • 28
    Oliveira, Danilo
  • 23
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 19
    Niakhate, Moussa
    Захисник
  • 26
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 38
    Феліпе
    Захисник
  • 12
    Кейлор Навас
    Воротар
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 15
    Sabitzer, Marcel
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
    3
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Cooper, Steven
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
ЖК
1
1
Удари в отвір
2
4
Штрафні
1
2
Сейви
1
Фоли
4
1
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
1
Кутові
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
25'
Небезпечний момент
Після подачі з кутого Магвайр ледь не зрізав у власні ворота. М'яч від спини захисника влучив у ліву стійку.
21'
Гостро прострілив Фернандеш у чужу штрафну, але трохи не вистачило Марсьялю, щоб замкнути пас. Аж тен Хаг хапається за голову.
18'
Небезпечний момент
Тягне Кейлор Навас! Фернандеш з двійничка потужно пробив, м'яч рикошетом від захисника полетів у лівий верхній кут, але костариканець правою рукою парирував удар.
17'
Де Хеа кулаками виніс подачу господарів зі стандарту.
13'
Довго Манчестер Юнайтед розвивав позиційну атаку, яку зіпсував Магвайр своїм неточним коротким пасом у простій ситуації. І ще й має претенезії до Ван-Біссаки.
12'
Джонсон ліг на газон і довго тримався за коліно. Медики вийшли на поле і допомогли гравцю господарів повернутися у гру.
8'
Інфо
Кульгає де Хеа - може бути велика втрата для МЮ. Другий голкіпер Батленд уже розминається.
7'
Далот після зміщення з лівого флангу у центр обвідним ударом намагався покласти м'яч у праву дев'ятку, однак пробив значно вище.
6'
Ван-Біссака заблокував удар Авонії.
3'
Жовта картка
Жовта для Магвайра. Зніс суперника у центрі поля.
2'
Небезпечний момент
Міг Санчо забивати з добивання! Навас перехопив простріл Фернандеша, а Джейдон пробив, але влучив у захисника.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Наразі МЮ розташувався на четвертому місці АПЛ з 56-ма очками в активі, а "лісники" ідуть на 18-й позиції з 27-ма балами.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Далот - Каземіро, Еріксен - Антоні, Фернандеш, Санчо - Марсьяль.
Ноттінгем: Навас - Феліпе, Маккенна, Ніакате, Вільямс, Фройлер, Данілу, Лоді - Гіббс-Вайт - Авонії, Джонсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Головний арбітр: Саймон Хупер.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 31-го туру АПЛ, у якому Ноттінгем зіграє проти Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" 16.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 16.04.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 01.02.2023 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Cooper, Steven и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 16.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Прошедший матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Астон Вілла" - 08.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Севілья" - 13.04.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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