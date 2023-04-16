Ноттінгем Форест - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Юнайтед" 16.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 16.04.2023

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 01.02.2023 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Cooper, Steven и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Стив Купер



Прошедший матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Астон Вілла" - 08.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Севілья" - 13.04.2023, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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