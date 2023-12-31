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Фулгем - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 грудня 2023, 16:00 - Крейвен Коттедж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Фулгем
Лондон
1 - 1
Оновити
52'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
5' Saka, Bukayo 29' Рауль Хіменес
46' Kiwior, Jakub Вийшов: Tomiyasu, Takehiro
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
32%
Нічия
32%
Арсенал
36%
Цікаві факти
  • During the last 16 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 3 times, there have been 1 draws while Arsenal FC have won 12 times. The goal difference is 35-10 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 33 meetings, Fulham FC have won 3 times, there have been 7 draws while Arsenal FC have won 23 times. The goal difference is 73-25 in favour of Arsenal FC.
  • Fulham FC's last home win against Arsenal FC was in 2012.
  • Last season Arsenal FC won both games against Fulham FC (2-1 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Fulham FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Arsenal FC scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Fulham FC haven't scored in 4 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Fulham FC's home record this season: 5-0-4.
  • Andreas Pereira has assisted the most goals for Fulham FC with 5. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (6).
  • Joao Palhinha has more yellow cards (8) than any other player at Fulham FC. Kai Havertz has collected 5 for Arsenal FC.
  • A year ago, Fulham FC were number 8 in the table with 31 points. Now they are number 13 with 21 points.
  • Fulham FC wins 1st half in 31% of their matches, Arsenal FC in 43% of their matches.
  • Fulham FC wins 31% of halftimes, Arsenal FC wins 43%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Fulham FC.
  • Fulham FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 0, Arsenal FC won 3, 2 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Fulham FC scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.2 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Arsenal FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Arsenal FC is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Fulham FC scores 1.67 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • Fulham FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Fulham FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Фулгем
1
Перемог
13
Ігор
7
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.04.2021 - 15:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Бернлі П
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 21:45 Евертон 1 - 2 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Ньюкасл 3 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Фулгем 5 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.12.2023 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 19:45 ПСВ 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 19:30 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Арсенал П
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Головні події
46'
Kiwior, Jakub
Вийшов: Tomiyasu, Takehiro
ГООЛ! Рауль Хіменес
29'
5'
Saka, Bukayo ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
32%
Нічия
32%
Арсенал
36%
Склади команд
17
Бернд Лено
33
Robinson, Antonee
3
Ughelumba, Calvin
4
Adarabioyo, Tosin
21
Тімоті Кастань
10
Cairney, Tom
26
Palhinha, Joao
20
Вілліан
22
Iwobi, Alex
14
Reid, Bobby
7
Рауль Хіменес
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
15
Kiwior, Jakub
8
Odegaard, Martin
41
Rice, Declan
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
14
Nketiah, Edward
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 7
    Рауль Хіменес
    Форвард
    29
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
  • 22
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 14
    Reid, Bobby
    Форвард
  • 10
    Cairney, Tom
    Півзахисник
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 3
    Ughelumba, Calvin
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
    5
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
    46
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Силва, Марку
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
3
Удари повз
5
2
Сейви
1
44%
Володіння м'ячем
56%
5
Штрафні
9
1
Офсайди
8
Фоли
5
2
Блоковано ударів
1
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Фулгем - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
46'
Заміна
Томіясу в перерві замінив Ківьора.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Неочікувано дуже рівний перший тайм на Крейвен Котедж. Можливо на Арсенал так вплинув швидкий гол. До пропущеного вони ніби сподівалися виграти не напружуючись.
45+5'
Свисток
Перерва.
45+4'
Невдалий дальній удар у виконанні Райса. Мʼяч пішов на трибуни.
45+1'
Інфо
Додано 4 хвилини.
42'
Небезпечний момент
Розібрали в короткий пас захист суперника «каноніри», вивівши Мартінеллі на ударну позицію. Той цілив у дальній нижній кут, зовсім трохи не вистачило.
39'
Мартінеллі підібрав мʼяч після невдалого стандарту та потужно пробив злету. Хтось із захисників прийняв удар на себе.
33'
Нкетіа міг розстрілювати ворота з близької відстані, але Керні дограв до кінця та не дозволив цього зробити.
29'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Фулгем! Де Кордова-Рід пронісся лівим флангом і блискуче прострілив на дальню, звідки Хіменес і вразив ворота. Мексиканець повертається на поле і показує Мунізу, як треба грати в нападі.
23'
Де Кордова-Рід впав у карному суперника з надією підставитися під фол Саліба. Арбітр не повівся.
19'
Небезпечний момент
Вілліан міг зрівнювати рахунок! Отримав мʼяч на куті штрафного та крутив у дальню девʼятку, був дуже близький до цілі.
14'
Класну комбінацію Фулгема ударом з межі карного завершив Хіменес. Рая досить спокійно накрив мʼяч, що йшов по центру воріт.
5'
Гоооол!!!
Арсенал швидко відкриває рахунок! Мартінеллі протягнув мʼяч по порожньому флангу, змістився в центр і пробив. Цю спробу парирував Лено, але з добиванням уже нічого не міг вдіяти.
4'
Кастань отримав мʼяч у чужому карному та мав достатньо часу для прострілу, але не знайшов партнера. Рая якісно прочитав епізод.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Джош Сміт.
Запасні: Родак (в), Балло Туре, Вілсон, Діоп, Лукич, Перейра, Рід, Родрігу Муніз, Тете.
Інфо
Стартовий склад Фулгема: Лено — Робінсон, Бессі, Тосін, Кастань — Керні (к), Пальїнья — Вілліан, Івобі, Де Кордова-Рід — Хіменес. Головний тренер — Марку Сілва.
Запасні: Рамсдейл (в), Жезус, Ельнені, Жоржиньо, Нелсон, Седрік, Сміт-Роу, Томіясу, Троссар.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Ківьор, Габріел, Саліба, Вайт — Гаверц, Райс, Едегор (к) — Мартінеллі, Нкетіа, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 20-го раунду АПЛ між Фулгемом і Арсеналом.
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Анонс матчу Фулгем - Арсенал 31.12.2023, Чемпіонат Англії

між командою Фулгем (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 31.12.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Фулгем (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та Фулгем у попередньому футбольному матчі 26.08.2023 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

команди Фулгем був зіграний проти "Борнмут" - 26.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

команди Арсенал був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 28.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

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