Фулгем - Арсенал онлайн трансляція матчу

між командою Фулгем (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Крейвен Коттедж.
Дата проведення матчу: 31.12.2023
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь Фулгем (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та Фулгем у попередньому футбольному матчі 26.08.2023 закінчилось : 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
команди Фулгем був зіграний проти "Борнмут" - 26.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
команди Арсенал був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 28.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".
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