Барселона - Осасуна онлайн трансляція матчу

Перед початком матчу Барселона займає третю сходинку турнірної таблиці і продовжує боротися за можливість підійнятися на верхівку турнірної таблиці. Для каталонців цей матч стане знаковим, адже це буде перший поєдинок після того, як головний тренер Хаві Ернандес заявив про те, що покине команду наприкінці сезону