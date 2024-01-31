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Барселона - Осасуна онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 31 січня 2024, 20:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
35'
Осасуна
Памплона
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Хід матчу
7' Torres, Ferran Вийшов: Marin, Fermin Lopez 16' Garcia, Unai
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
47%
Нічия
19%
Осасуна
34%
Цікаві факти
  • During the last 21 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 16 times, there have been 2 draws while CA Osasuna have won 3 times. The goal difference is 68-10 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 44 meetings, FC Barcelona have won 28 times, there have been 10 draws while CA Osasuna have won 6 times. The goal difference is 106-34 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against CA Osasuna (1-0 at home and 2-1 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 42% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that CA Osasuna scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • CA Osasuna haven't won any of their last 5 games against FC Barcelona.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to CA Osasuna in their last 3 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • CA Osasuna haven't scored in 1 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 8-0-3.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 8 goals. Ante Budimir has scored 10 times for CA Osasuna.
  • Raphinha has assisted the most goals for FC Barcelona with 5. Chimy Avila is CA Osasuna's biggest assister (3).
  • Frenkie de Jong has more yellow cards (6) than any other player at FC Barcelona. Alejandro Catena has collected 6 for CA Osasuna.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 38% of their matches, CA Osasuna in 23% of their matches.
  • FC Barcelona wins 38% of halftimes, CA Osasuna wins 23%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When CA Osasuna leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 5, CA Osasuna won 0, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.2 goals in a match against CA Osasuna and CA Osasuna scores 0.4 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and CA Osasuna is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and CA Osasuna is 1.
  • FC Barcelona scores 2.13 goals when playing at home and CA Osasuna scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • CA Osasuna's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
12
Перемог
17
Ігор
2
Перемог
Осасуна
Суперкубок Іспанії 2024
11.01.2024 - 21:00 Барселона 2 - 0 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 20:30 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.11.2022 - 22:30 Осасуна 1 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 19:30 Барселона 3 - 5 Завершено Вільярреал П
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 22:49 Атлетік 4 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 19:30 Бетіс 2 - 4 Завершено Барселона В
Суперкубок Іспанії 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершено Барселона П
Суперкубок Іспанії 2024
11.01.2024 - 21:00 Барселона 2 - 0 Завершено Осасуна В
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Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 15:00 Осасуна 3 - 2 Завершено Хетафе В
Кубок Іспанії 2023/2024
17.01.2024 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Суперкубок Іспанії 2024
11.01.2024 - 21:00 Барселона 2 - 0 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.01.2024 - 18:00 Осасуна 1 - 0 Завершено Альмерія В
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Головні події
16'
Garcia, Unai
Torres, Ferran
Вийшов: Marin, Fermin Lopez
7'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
47%
Нічия
19%
Осасуна
34%
Склади команд
13
Pena, Inaki
2
Cancelo, Joao
33
Cubarsi, Pau
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
8
Pedri
21
De Jong, Frenkie
22
Ілкай Гюндоган
7
Torres, Ferran
9
Роберт Левандовскі
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
13
Айтор Фернандес
12
Areso, Jesus
4
Garcia, Unai
5
Garcia, David
28
Herrando, Jorge
22
Mojica, Johan
7
Moncayola, Jon
6
Torro, Lucas
10
Oroz, Aimar
17
Budimir, Ante
20
Arnaiz, Jose
Стартовий склад
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
    7
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
  • 17
    Budimir, Ante
    Форвард
  • 20
    Arnaiz, Jose
    Форвард
  • 7
    Moncayola, Jon
    Півзахисник
  • 6
    Torro, Lucas
    Півзахисник
  • 10
    Oroz, Aimar
    Півзахисник
  • 12
    Areso, Jesus
    Захисник
  • 4
    Garcia, Unai
    Захисник
    16
  • 5
    Garcia, David
    Захисник
  • 28
    Herrando, Jorge
    Захисник
  • 22
    Mojica, Johan
    Півзахисник
  • 13
    Айтор Фернандес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Ягоба Аррасате
Статистика матчу
71%
Володіння м'ячем
29%
2
Удари повз
1
Блоковано ударів
4
Штрафні
3
2
Фоли
3
ЖК
1
Кутові
2
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Осасуна
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
32'
Гості заробили право на штрафний на половині поля Барси, намагалися вигадати щось нестандартне, але перехитрили не тільки каталонців, а й своїх партнерів і після навісу господарі спокійно заволоділи м'ячем
27'
Команди обмінялися атаками, але жоден з колективів не зумів завдати удару по воротах
24'
Офсайд
Тепер офсайд зафіксовано у господарів. Лопес забіг за спину останнього захисника
23'
Педрі виконав чудове закидання на Лопеса у карний майданчик, але Фермін не зумів вдало прийняти м'яч і захисники вибили його
20'
Кутовий
Швидко виконали черговий стандарт гості, але цього разу більш невдало і м'яч перехопили суперники
20'
Кутовий
Перший кутовий у матчі випало право виконувати памплонцями, але після навісу на дальню стійку з лівого флангу Педрі вибив м'яч на іще один корнер
17'
Небезпечний момент
Небезпечна передача від Канселу на Левандовського у воротарський майданчик, але Роберту зовсім трошки не вистачило, аби дотягнутися до м'яча та переправити його у сітку
16'
Жовта картка
Гарсія ззаду підкотився під Левандовського і такі порушення арбітр не планує пробачати і показує захиснику жовту картку
14'
Офсайд
Перше положення поза грою зафіксовано у Арнайса
11'
Небезпечний момент
Ще один удар від каталонців і цього разу Левандовський пробивав головою після навісу зі штрафного від Гюндогана, але неточно і м'яч пролетів поруч зі стійкою
7'
Заміна
Хаві Ернандес одразу ж проводить заміну випускаючи Лопеса на заміну травмованого Феррана
6'
Інфо
Чергова втрата для Барселони. Торрес отримав ушкодження і вимушений покинути поле
4'
Перший удар по воротах в матчі завдав Канселу з-за меж штрафного майданчик, але значно вище воріт
1'
Свисток
Хорхе Фігероа Васкес дає свисток про початок матчу
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр зустрічі: Хорхе Фігероа Васкес
Головний тренер Осасуни: Хагоба Аррасате
На лаві запасних: Барха, Брашанац, Валенсія, Гарсія, Гарсія, Гомес, Еррера, Ібаньєс, Катена, Крус, Муньйос
Інфо
Стартовий склад Осасуни (5-3-2): Фернандес - Мохіка, Еррандо, Гарсія, Аресо - Орос, Торро, Монкайола - Арнайс, Будімір
Головний тренер Барселони: Хаві Ернандес
На лаві запасних: Астралага, Вітор Роке, Ернандес, Касадо, Кокен, Крістенсен, Лопес, Ромеу, Форт
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): Пенья - Канселу, Кубарсі, Араухо, Кунде - Педрі, де Йонг, Гюндоган - Торрес, Левандовський, Ямал
Осасуна в свою чергу розташовується у середині турнірної таблиці, але команда не може занадто сильно послабитися, адже від зони вильоту їх відділяє усього десять балів
Перед початком матчу Барселона займає третю сходинку турнірної таблиці і продовжує боротися за можливість підійнятися на верхівку турнірної таблиці. Для каталонців цей матч стане знаковим, адже це буде перший поєдинок після того, як головний тренер Хаві Ернандес заявив про те, що покине команду наприкінці сезону
Матч пройде у Барселоні на Естадіо Олімпіко та розпочнеться о 20:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 20-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Барселона прийме у гостях Осасуну
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Останні матчі
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Анонс матчу "Барселона" - Осасуна 31.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою "Барселона" (Барселона) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 31.01.2024
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Барселона" (Барселона) та командою Осасуна (Памплона):

між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Осасуна у попередньому футбольному матчі 11.01.2024 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Ягоба Аррасате розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Осасуна можна подивитися 31.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Осасуна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Вільярреал - 27.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

команди Осасуна був зіграний проти "Севілья" - 28.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Осасуна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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