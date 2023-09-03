  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Осасуна - Барселона Дивитися онлайн
У тренді

Осасуна - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 вересня 2023, 22:00 - Рейно де Наварра . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Рейтинг матчу:
Осасуна
Памплона
0 - 0
Оновити
18'
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
26%
Нічия
37%
Барселона
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between CA Osasuna and FC Barcelona is 0-3. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with CA Osasuna playing at home, CA Osasuna have won 3 times, there have been 8 draws while FC Barcelona have won 10 times. The goal difference is 34-23 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 42 meetings, CA Osasuna have won 6 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 26 times. The goal difference is 102-33 in favour of FC Barcelona.
  • CA Osasuna's last home win against FC Barcelona was in 2012.
  • Last season FC Barcelona won both games against CA Osasuna (1-0 at home and 2-1 away).
  • CA Osasuna have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 6 games.
  • CA Osasuna haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
  • CA Osasuna wins 1st half in 30% of their matches, FC Barcelona in 50% of their matches.
  • CA Osasuna wins 30% of halftimes, FC Barcelona wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When CA Osasuna leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than CA Osasuna.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings CA Osasuna won 0, FC Barcelona won 4, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • CA Osasuna scores 0.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.2 goals against CA Osasuna (on average).
  • Average number of goals in meetings between CA Osasuna and FC Barcelona is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between CA Osasuna and FC Barcelona is 1.4.
  • CA Osasuna scores 1.17 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.84 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Осасуна
2
Перемог
15
Ігор
10
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 20:30 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.11.2022 - 22:30 Осасуна 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
13.03.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.12.2021 - 17:15 Осасуна 2 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Осасуна
Ліга конференцій 2023/2024
31.08.2023 - 21:30 Брюгге 2 - 2 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.08.2023 - 20:30 Валенсія 1 - 2 Завершено Осасуна В
Ліга конференцій 2023/2024
24.08.2023 - 21:30 Осасуна 1 - 2 Завершено Брюгге П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.08.2023 - 22:30 Осасуна 0 - 2 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 18:00 Сельта 0 - 2 Завершено Осасуна В
Показати більше
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Вільярреал 3 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:30 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Сельта 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Мальорка В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
26%
Нічия
37%
Барселона
37%
Склади команд
13
Айтор Фернандес
3
Cruz, Juan
28
Herrando, Jorge
24
Catena, Alejandro
12
Areso, Jesus
10
Oroz, Aimar
34
Munoz, Iker
19
Ibanez, Pablo
20
Arnaiz, Jose
23
Garcia, Raul
14
Garcia, Ruben
1
Ter Stegen, Marc-Andre
20
Серхi Роберто
23
Kounde, Jules
15
Андреас Крістенсен
3
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
18
Оріоль Ромеу
22
Ілкай Гюндоган
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовскі
6
Gavi
Стартовий склад
  • 20
    Arnaiz, Jose
    Форвард
  • 23
    Garcia, Raul
  • 14
    Garcia, Ruben
    Півзахисник
  • 10
    Oroz, Aimar
    Півзахисник
  • 34
    Munoz, Iker
    Півзахисник
  • 19
    Ibanez, Pablo
    Півзахисник
  • 3
    Cruz, Juan
    Захисник
  • 28
    Herrando, Jorge
    Захисник
  • 24
    Catena, Alejandro
  • 12
    Areso, Jesus
    Захисник
  • 13
    Айтор Фернандес
    Воротар
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 6
    Gavi
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ягоба Аррасате
  • Xavi
Статистика матчу
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Осасуна - "Барселона"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
16'
Контроль м'яча не приносить поки що жодного зиску гостям. Особливих проблем для захисту "Осасуни" футболісти "Барселони" поки що не створили, якщо не враховувати момент на першій хвилині.
13'
Темп матчу зараз дещо сповільнився. Багато позиційного футбол, але без просування вперед.
10'
"Барселона" більше володіє м'ячем ,але пройти організованйи захист суперника поки не можуть.
7'
Відзначимо солідну гру Де Йонга у центрі поля. Хавбек "Барселони" веде гру своєї команди на початку зустрічі.
4'
Обидві команди на початку зустрічі націлені на ворота. М'яч у центрі поля не затримується. Варто відзначити високий пресинг господарів.
1'
Небезпечний момент
Гості активно розпочали гру і мали вже відкривати рахунок. Де Йонг з меж штрафної пробив у стійку.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Барселона" (стартовий склад): тер Штеген - Роберто, Кунде, Крістенсен, Бальде - Гюндоган, Ромеу, де Йонг - Ямал, Левандовський, Гаві
Інфо
"Осасуна" (стартовий склад): Фернандес - Крус, Еррандо, Катена, Ареса - Ібаньєс, Муньос, Орос - Арнаіс, Рауль, Гарсія
"Осасуна" у трьох перших турах чемпіонату набрала шість очок, в активі "Барселони" - сім залікових пунктів. Відзначимо, що господарі на тижні грали у Лізі конференції проти "Брюге" - 2:2. Проте, за підсумками двоматчевого протистояння "Осасуна" не пройшла до групового турніру.
У матчі четвертого туру Прімери "Осасуна" прийматиме "Барселону". Гра розпочнеться о 22:00.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти
Останні матчі
Завершено 20:15 - Сьогодні Шарлеруа Шарлеруа 1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Порту Порту 0 Арока Арока 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Хапоэль Катамон Хапоэль Катамон 1 Маккабі Маккабі 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Генк Генк 0 Андерлехт Андерлехт 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Інтер Інтер 4 Фіорентина Фіорентина 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Осасуна - "Барселона" 03.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Осасуна (Памплона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 03.09.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Осасуна (Памплона) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Осасуна у попередньому футбольному матчі 02.05.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ягоба Аррасате и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Осасуна - "Барселона" можна подивитися 03.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Осасуна - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Предыдущий матч команди Осасуна був зіграний проти Брюгге - 31.08.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Вільярреал - 27.08.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Осасуна - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.