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Астон Вілла - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 лютого 2024, 18:30 - Вилла Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
0 - 1
Оновити
34'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
17' Hojlund, Rasmus
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
31%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Manchester United when Aston Villa is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Aston Villa and Manchester United is 0-1. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 3 times, there have been 8 draws while Manchester United have won 19 times. The goal difference is 49-22 in favour of Manchester United.
  • During the last 63 meetings, Aston Villa have won 5 times, there have been 13 draws while Manchester United have won 45 times. The goal difference is 118-45 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 3-1 (Aston Villa at home) and 1-0 (Manchester United at home).
  • Did you know that Aston Villa scores 31% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Aston Villa scores 6% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester United haven't lost in their last 5 games.
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Aston Villa haven't won any of their last 3 games against Manchester United.
  • Aston Villa haven't scored in 0 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Aston Villa's home record this season: 9-1-1.
  • Ollie Watkins is Aston Villa's top scorer with 11 goals. Scott McTominay has scored 6 times for Manchester United.
  • Ollie Watkins has assisted the most goals for Aston Villa with 10. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (5).
  • Boubacar Kamara has more yellow cards (7) than any other player at Aston Villa. Bruno Fernandes has collected 7 for Manchester United.
  • A year ago, Aston Villa were number 11 in the table with 31 points. Now they are number 4 with 46 points.
  • Manchester United have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 44% of their matches, Manchester United in 30% of their matches.
  • Aston Villa wins 44% of halftimes, Manchester United wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Aston Villa.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 1, Manchester United won 3, 1 draws.
  • Aston Villa scores 1.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.2 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Manchester United is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Manchester United is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Aston Villa scores 2.3 goals when playing at home and Manchester United scores 1.32 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Астон Вілла
2
Перемог
21
Ігор
16
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Астон Вілла
Кубок англійської ліги 2022/2023
10.11.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Астон Вілла
Кубок Англії 2023/2024
07.02.2024 - 22:00 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 19:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 5 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 22:15 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Ньюкасл П
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 21:45 Челсі 0 - 0 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Астон Вілла Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Головні події
17'
Hojlund, Rasmus ГООЛ!
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
31%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
37%
Склади команд
1
Martinez, Emiliano
15
Moreno, Alex
17
Lenglet, Clement
3
Дієго Карлос
2
Cash, Matty
6
Luiz, Douglas
44
Kamara, Boubacar
7
McGinn, John
41
Ramsey, Jacob
31
Леон Бейлі
11
Watkins, Ollie
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
5
Харрі Магуайр
19
Рафаель Варан
23
Shaw, Luke
18
Карлос Каземiро
37
Mainoo, Kobbie
17
Garnacho, Alejandro
8
Fernandes, Bruno
10
Rashford, Marcus
11
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 31
    Леон Бейлі
    Форвард
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 15
    Moreno, Alex
  • 17
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 3
    Дієго Карлос
    Форвард
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 1
    Martinez, Emiliano
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
    17
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Унаи Эмери
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
3
Штрафні
3
3
Фоли
3
Удари повз
2
2
Кутові
4
Офсайди
3
70%
Володіння м'ячем
30%
2
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
2
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
27'
Небезпечний момент
І ще момент біля воріт МЮ. Цього разу удар Ремзі пролетів на мінімальній відстані від стійки. Гості посипалися.
25'
Небезпечний момент
В Уоткінса два поспіль моменти! У другому він вийшов сам на сам з Онана і намагався його перекинути, але у стрибку камерунець накрив цей удар!
24'
Небезпечний момент
Онана у грі! Макгінн з-за меж штрафного пробив під поперечку в кут - голкіпер потягнув!
22'
Бейлі змістився у центр під удар і лівою намагався поцілити у дальній кут - повз ворота.
20'
Кутовий
Варан без проблем впорався з кутовим від Вілли.
Інфо
У п'ятому матчі АПЛ поспіль забив Гойлунд. Він зрівнявся за кількістю голів в цьому чемпіонаті з Рашфордом і Гарначо. Попереду - лише Мактоміней (6).
17'
Гоооол!!!
ГООООООООЛ! Манчестер Юнайтед попереду! Бруну подав з кутового, а Магвайр проткнув головою м'яч у напрямку воріт - вийшло прямо на Гойлунда. Нападнику залишилося лише розстріляти ворота.
15'
У непогану контратаку вибігла Вілла. Ремзі спробував пасом ліворуч вивести Бейлі на побачення з голкіпером, але Далот у прекрасному підкаті зупинив цю передачу.
13'
Небезпечний момент
Ух гарно могло бути! Невдало подали кутовий гості, але з підбору Гарначо пробив поруч з дев'яткою.
12'
Небезпечний момент
Привезли господарі атаку у свої ворота, якою не скористався Гойлунд! Нападник уже бив з хорошої позиції, але захисники в останній момент встигли накрити його удар.
10'
Кутовий
Після подачі Фернандеша з кутового м'яч летів у напрямку Магвайра, але захист Вілли зіграв чітко на виніс.
6'
Заліз Гойлунд в офсайд після передачі Рашфорда.
4'
М'яч під контролем у господарів. Поки на відстані від чужих воріт.
Свисток
Матч розпочався!
Перед цим поєдинком Вілла перебуває на п'ятому місці, а МЮ іде на шостому. Між командами розрив у шість очок.
Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Магвайр, Варан, Шоу - Каземіро, Мейну - Гарначо, Фернандеш, Рашфорд - Гойлунд.
Астон Вілла: Мартінес - Кеш, Карлос, Лангле, Морено - Камара, Луїз - Бейлі, Ремзі, Макгінн - Воткінс.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 24 туру АПЛ, у якому Астон Вілла зіграє проти Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Юнайтед" 11.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 11.02.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 26.12.2023 закінчилось : 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 11.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Челсі" - 07.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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