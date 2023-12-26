Астон Вілла - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Вилла Парк.
Дата проведення матчу: 11.02.2024
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 26.12.2023 закінчилось : 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Челсі" - 07.02.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".
Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
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