Ньюпорт Каунті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Щастить Ньюпорту зараз! Далот подав на ближню після розіграшу кутового й одразу кілька гравців МЮ могли відправити мʼяч у сітку, але ні Мартінезу, ні Гойлунду не вдалося цього зробити.