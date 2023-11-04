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Ньюпорт Каунті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 28 січня 2024, 18:30 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Ньюпорт Каунті
2 - 3
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73'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
7' Fernandes, Bruno 13' Mainoo, Kobbie 36' Morris, Bryn
47' Evans, William Albert 68' Santos, Antony
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ньюпорт Каунті
34%
Нічия
34%
Манчестер Юнайтед
31%
Цікаві факти
  • Newport County have a winning streak of 3 matches.
  • Newport County haven't lost in their last 7 games.
  • Newport County haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Newport County have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Newport County wins 1st half in 27% of their matches, Manchester United in 27% of their matches.
  • Newport County wins 27% of halftimes, Manchester United wins 27%.
  • When Newport County leads 1-0 at home, they win in 53% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Newport County is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In FA Cup, Manchester United has better performance than Newport County.
  • Newport County's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Newport County scores 1.61 goals when playing at home and Manchester United scores 1.14 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Ньюпорт Каунті
Кубок Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Ньюпорт Каунті 2 - 0 Завершено Олдхем Атлетік В
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:45 Ньюпорт Каунті 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
08.08.2023 - 21:30 Ньюпорт Каунті 3 - 1 Завершено Чарльтон Атлетік В
Кубок Англії 2022/2023
27.11.2022 - 17:15 Ньюпорт Каунті 1 - 2 Завершено Derby County П
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Лестер Сіті 3 - 0 Завершено Ньюпорт Каунті П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Кубок Англії 2023/2024
08.01.2024 - 22:15 Віган Атлетік 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Головні події
68'
Santos, Antony ГООЛ!
ГООЛ! Evans, William Albert
47'
ГООЛ! Morris, Bryn
36'
13'
Mainoo, Kobbie ГООЛ!
7'
Fernandes, Bruno ГООЛ!
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ньюпорт Каунті
34%
Нічия
34%
Манчестер Юнайтед
31%
Статистика матчу
2
Удари повз
5
6
Штрафні
5
4
Фоли
5
5
Удари в отвір
5
21%
Володіння м'ячем
79%
1
Блоковано ударів
5
1
Кутові
4
3
Сейви
3
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Ньюпорт Каунті - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
70'
Заміна
Пейн вийшов на поле замість Льюїса.
68'
Гоооол!!!
Манчестер Юнайтед знову попереду! Шоу чудово пробив у дальній кут, але мʼяч влучив у штангу. Зате Антоні нарешті зміг відзначитись, зігравши на добиванні.
61'
Небезпечний момент
Щастить Ньюпорту зараз! Далот подав на ближню після розіграшу кутового й одразу кілька гравців МЮ могли відправити мʼяч у сітку, але ні Мартінезу, ні Гойлунду не вдалося цього зробити.
56'
Центральний захисник Ділейні прийшов до чудового штрафного та знайшов можливість для удару. Мʼяч пішов по центру та став легкою здобиччю для Баїндира.
54'
Небезпечний момент
Бруну отримав передачу під удар від Гейлунда й фактично розстрілював голкіпера з межі карного. Таунсенд за рахунок вибору позиції зміг намертво зафіксувати мʼяч у руках.
47'
Гоооол!!!
Ньюпорт зрівняв рахунок! Еванс увірвався на ближню штангу та, незважаючи на опіку від Варана, замкнув простріл з флангу.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
МЮ легко забив два голи, але потім знизив темп і пропустив випадковий гол. Здається, що підопічні тен Хаґа мають тут легко проходити, але в Ньюпорта залишаються шанси.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
36'
Гоооол!!!
Один мʼяч відіграє Ньюпорт! Морріс пробив навмання з дальньої відстані і завдяки рикошету від Мартінеса вразив кут воріт.
31'
Таунсенд кінчиками пальців переводить мʼяч на кутовий після удару Антоні з-за меж штрафного майданчика.
29'
Небезпечний момент
Ще один гольовий шанс мав Антоні, однак Ділейні постелився в самовідданому підкаті та врятував ворота.
24'
Еванс двічі пробивав по воротах в рамках однієї атаки. Першу спробу заблокував Мартінес, другу парирував Баїндир.
18'
Небезпечний момент
Гарначо під гострим кутом вийшов на ворота, але все одно наважився на удар. Вийшло класно, але Ньюпорт врятувала поперечина.
15'
Зрозумівши, що втрачати нічого, Ньюпорт пішов в атаку. Кілька подач до карного суперника виконали, усе було знято захисниками або воротарем.
13'
Гоооол!!!
Довго чекати наступного голу не довелося! Далот протягнув мʼяч правим флангом і віддав до штрафного на Мейну, який з правої влучив точно в дальній кут.
11'
Небезпечний момент
Могли одразу ж подвоювати перевагу «дияволи». Цього разу вже Антоні опинився на ударній позиції, але не докрутив мʼяч у дев’ятку.
7'
Гоооол!!!
Манчестер Юнайтед швидко відкриває рахунок! Чудова комбінація лівим флангом пройшла. Бруну підключив Антоні, отримав пас у відповідь і з лінії карного в дотик вразив ближній кут воріт.
3'
Антоні змістився з флангу в центр і виконав подачу на дальню стійку. Ніхто з партнерів не встиг її замкнути.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Девід Кут.
Запасні: Макстед (в), Раі, Бейкер, Бондсвелл, Вейт, Вуд, Джеймсон, Занзала, Пейн.
Інфо
Стартовий склад Ньюпорта: Таунсенд — Льюїс, Ділейні (к), Беннетт, Кларк, Маклафлін — Вайлдіг, Чарслі, Морріс — Палмер-Холден, Еванс. Головний тренер — Грем Кофлен.
Запасні: Хітон (в), Діалло, Еванс, Еріксен, Камбвала, Магвайр, Мактоміней, Пельїстрі, Форсон.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Баїндир — Шоу, Мартінес, Варан, Далот — Мейну, Каземіро — Гарначо, Фернандеш (к), Антоні — Гейлунд. Головний тренер — Ерік тен Хаґ.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція 1/16 фіналу Кубка Англії Ньюпорт — Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу Ньюпорт Каунті - "Манчестер Юнайтед" 28.01.2024, Кубок Англії

між командою Ньюпорт Каунті та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 28.01.2024
Час початку матчу: 18:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ньюпорт Каунті - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 28.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Ньюпорт Каунті - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ньюпорт Каунті
Рік заснування Ньюпорт Каунті: 1912
Країна: Англия

команди Ньюпорт Каунті був зіграний проти Олдхем Атлетік - 04.11.2023, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ньюпорт Каунті.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 14.01.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ньюпорт Каунті - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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