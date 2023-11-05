Ліверпуль - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Після виносу Келлехера несподівано Діас отримав шанс на побачення з голкіпером. Колумбієць у цьому випадку зіграв роль Мойсея, а захисники готей були морем. Тільки от Діас момент не реалізував, адже занадто затягнув з ударом - "море" встигло накрити.