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Ліверпуль - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 лютого 2024, 21:30 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 1
Оновити
перерыв
Лутон Таун
Лутон
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Хід матчу
12' Ogbene, Chiedozie 18' Doughty, Alfie 42' Woodrow, Cauley
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
44%
Нічия
28%
Лутон Таун
28%
Цікаві факти
  • In Premier League, Liverpool FC have 3 successive home wins.
  • Did you know that Liverpool FC scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 3% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Luton Town scores 41% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC have won 5 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 27 home matches.
  • Luton Town have lost none of their last 5 away matches.
  • Liverpool FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Luton Town haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 10-2-0.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 15 goals. Elijah Adebayo has scored 9 times for Luton Town.
  • Darwin Nunez has more yellow cards (8) than any other player at Liverpool FC. Marvelous Nakamba has collected 5 for Luton Town.
  • A year ago, Liverpool FC were number 7 in the table with 40 points. Now they are number 1 with 57 points.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Luton Town have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 40% of their matches, Luton Town in 26% of their matches.
  • Liverpool FC wins 40% of halftimes, Luton Town wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Luton Town leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Luton Town is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Luton Town.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 4 games against Luton Town (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Liverpool FC won 2, Luton Town won 0, 2 draws.
  • Liverpool FC scores 3 goals in a match against Luton Town and Luton Town scores 1.25 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Luton Town is 4.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Luton Town is 1.
  • Liverpool FC scores 2.97 goals when playing at home and Luton Town scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
Особисті зустрічі
Ліверпуль
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.11.2023 - 18:30 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 14:30 Брентфорд 1 - 4 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Челсі В
Кубок Англії 2023/2024
28.01.2024 - 16:30 Ліверпуль 5 - 2 Завершено Норвіч Сіті В
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Останні матчі - Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 18:30 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Лутон Таун 1 - 3 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 4 - 4 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Лутон Таун 4 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок Англії 2023/2024
27.01.2024 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Лутон Таун В
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Новини команд
Головні події
42'
Woodrow, Cauley
18'
Doughty, Alfie
12'
Ogbene, Chiedozie ГООЛ!
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
44%
Нічия
28%
Лутон Таун
28%
Склади команд
62
Kelleher, Caoimhin
2
Gomez, Joe
4
Вірджил ван Дейк
78
Quansah, Jarell
84
Bradley, Conor
10
Mac Allister, Alexis
3
Ватару Ендо
38
Gravenberch, Ryan
7
Diaz, Luis
18
Gakpo, Cody
19
Elliott, Harvey
24
Томас Камінські
15
Mengi, Teden
2
Osho, Gabriel
29
Bell, Amari
7
Ogbene, Chiedozie
28
Sambi Lokonga, Albert
6
Росс Барклі
45
Doughty, Alfie
9
Morris, Carlton
14
Chong, Tahith
10
Woodrow, Cauley
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 19
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 84
    Bradley, Conor
    Півзахисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
  • 10
    Woodrow, Cauley
    Форвард
    42
  • 9
    Morris, Carlton
    Форвард
  • 14
    Chong, Tahith
  • 7
    Ogbene, Chiedozie
    12
  • 28
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 6
    Росс Барклі
    Півзахисник
  • 45
    Doughty, Alfie
    Півзахисник
    18
  • 15
    Mengi, Teden
    Захисник
  • 2
    Osho, Gabriel
  • 29
    Bell, Amari
    Захисник
  • 24
    Томас Камінські
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Edwards, Rob
Статистика матчу
5
Удари повз
1
7
Штрафні
8
7
Кутові
8
Фоли
6
3
Удари в отвір
1
Сейви
3
ЖК
2
3
Блоковано ударів
1
57%
Володіння м'ячем
43%
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Лутон Таун
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
42'
Жовта картка
Жовта картка у Вудроу за відмашку.
40'
Кутовий
Після подачі Маккалістера з кутового Лутон знову відбився. Удар Елліота з підбирання полетів вище воріт.
36'
Лутон паралельно теж біжить у пресинг, але Ліверпуль краще виходить з-під нього.
35'
Перехопили м'яч господарі і Діас практично відразу ж завдав удару - вище воріт.
32'
Гравенберх знову б'є з-за меж штрафного - цього разу у голкіпера.
31'
Ендо пройшов суперника і навісив на дальню стійку на Луіса, але той ударом у підкаті не влучив у площину воріт.
28'
Гомес сам відібрав м'яч, сам дійшов до штрафного і пробив трохи вище поперечки.
26'
Гравенберх пробив з-за меж штрафного - удар на себе прийняв Дауті.
21'
Огбене на зміг загострити з правого флангу і віддав пас на Вудроу. Келлехер вчасно вийшов з воріт і забрав м'яч до рук.
19'
Жовта картка
Дауті отримав жовту картку.
17'
Кутовий
Два поспіль кутових у господарів невдалі - гості відбилися.
15'
Гакпо взяв на себе гру і протягнув м'яч до чужої штрафної. Пробити йому вдалося, а ось сам удар - не вийшов. Однак кутовий він все-таки заробив.
Інфо
10 футболістів Ліверпуля сьогодні відсутні через травми. Практично всі - це ключові гравці і гравці основи.
12'
Гоооол!!!
ГООООООООООЛ! Лутон попереду! Чонг отримав передачу на лівому краю штрафної, пройшов далі і пробив - Келлехер парирував. Перший на м'ячі був Огбене, котрий головою переправив круглого у ворота.
11'
Дауті увійшов у штрафну, однак удар у нього не вийшов взагалі. Зрізався м'яч з ноги.
8'
Кутовий
Ошо впевнено виніс подачу Елліота з кутового.
7'
Огбене навісив з правого флангу у штрафну у напрямку Барклі, але м'яч до колишнього футболіста Челсі не дійшов.
4'
Небезпечний момент
Другий шанс у Діаса. Тепер він пробивав з лінії штрафного - м'яч пролетів зовсім-зовсім поруч зі стійкою.
3'
Небезпечний момент
Після виносу Келлехера несподівано Діас отримав шанс на побачення з голкіпером. Колумбієць у цьому випадку зіграв роль Мойсея, а захисники готей були морем. Тільки от Діас момент не реалізував, адже занадто затягнув з ударом - "море" встигло накрити.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці АПЛ, Лутон іде у зоні вильоту - на 18 місці.
Лутон: Камінскі - Менгі, Ошо, Белл - Огбене, Локонга, Барклі, Дауті - Морріс, Чонг - Вудроу.
Ліверпуль: Келлехер - Бредлі, Кванса, ван Дейк, Гомес - Макаллістер, Ендо, Гравенберх - Елліот, Гакпо, Діас.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 26 туру АПЛ, у якому Ліверпуль зустрінеться з Лутоном.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Лутон Таун 21.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 21.02.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Лутон Таун (Лутон):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лутон Таун та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 05.11.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Edwards, Rob розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Лутон Таун можна подивитися 21.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Лутон Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти Брентфорд - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

команди Лутон Таун був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Лутон Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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