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Атлетік - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 березня 2024, 22:00 - Сан-Мамес . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Атлетік
Бильбао
0 - 0
Оновити
45'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
26' De Jong, Frenkie Вийшов: Marin, Fermin Lopez 32' Araujo, Ronald
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
34%
Нічия
37%
Барселона
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Athletic Bilbao and FC Barcelona is 0-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 39 meetings with Athletic Bilbao playing at home, Athletic Bilbao have won 9 times, there have been 12 draws while FC Barcelona have won 18 times. The goal difference is 59-42 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 79 meetings, Athletic Bilbao have won 11 times, there have been 18 draws while FC Barcelona have won 50 times. The goal difference is 166-68 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Athletic Bilbao (4-0 at home and 1-0 away).
  • In LaLiga, Athletic Bilbao have 7 successive home wins.
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Barcelona scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Athletic Bilbao have won 10 home matches in a row.
  • Athletic Bilbao haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 6 games.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 1 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • Athletic Bilbao's home record this season: 10-2-1.
  • FC Barcelona's away record this season: 7-5-0.
  • Gorka Guruzeta is Athletic Bilbao's top scorer with 10 goals. Robert Lewandowski has scored 12 times for FC Barcelona.
  • Dani Vivian has more yellow cards (5) than any other player at Athletic Bilbao. Frenkie de Jong has collected 7 for FC Barcelona.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Athletic Bilbao wins 1st half in 47% of their matches, FC Barcelona in 38% of their matches.
  • Athletic Bilbao wins 47% of halftimes, FC Barcelona wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Athletic Bilbao.
  • On their last meeting Athletic Bilbao won by 2 goals.
  • When Athletic Bilbao leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Athletic Bilbao.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Athletic Bilbao's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Athletic Bilbao won 1, FC Barcelona won 4, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Athletic Bilbao scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.4 goals against Athletic Bilbao (on average).
  • Average number of goals in meetings between Athletic Bilbao and FC Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Athletic Bilbao and FC Barcelona is 1.6.
  • Athletic Bilbao scores 1.96 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетік
7
Перемог
36
Ігор
24
Перемог
Барселона
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 22:49 Атлетік 4 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.03.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Атлетік
Останні матчі - Атлетік
Кубок Іспанії 2023/2024
29.02.2024 - 22:30 Атлетік 3 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 17:15 Бетіс 3 - 1 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Атлетік 3 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.02.2024 - 22:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Атлетік Н
Кубок Іспанії 2023/2024
07.02.2024 - 22:30 Атлетіко 0 - 1 Завершено Атлетік В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.02.2024 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Хетафе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Наполі 1 - 1 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.02.2024 - 22:00 Барселона 3 - 3 Завершено Гранада Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 19:30 Алавес 1 - 3 Завершено Барселона В
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Новини команд
Головні події
32'
Araujo, Ronald
26'
De Jong, Frenkie
Вийшов: Marin, Fermin Lopez
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
34%
Нічия
37%
Барселона
29%
Склади команд
1
Simon, Unai
19
Garcia de Albeniz, Imanol
4
Paredes, Aitor
5
Alvarez, Yeray
24
Diaz, Benat Prados
6
Vesga, Mikel
14
Данi Гарсiя
7
Berenguer, Alex
30
Gomez Echevarria, Unai
9
Iньякi Вiльямс
12
Guruzeta, Gorka
1
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
33
Cubarsi, Pau
2
Cancelo, Joao
21
De Jong, Frenkie
15
Андреас Крістенсен
22
Ілкай Гюндоган
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
8
Pedri
Стартовий склад
  • 12
    Guruzeta, Gorka
    Форвард
  • 7
    Berenguer, Alex
    Півзахисник
  • 30
    Gomez Echevarria, Unai
    Півзахисник
  • 9
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 6
    Vesga, Mikel
    Півзахисник
  • 14
    Данi Гарсiя
    Півзахисник
  • 19
    Garcia de Albeniz, Imanol
    Захисник
  • 4
    Paredes, Aitor
    Захисник
  • 5
    Alvarez, Yeray
  • 24
    Diaz, Benat Prados
    Півзахисник
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
    26
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
    32
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрнесто Вальверде
  • Xavi
Статистика матчу
43%
Володіння м'ячем
57%
1
Удари в отвір
3
4
Штрафні
10
3
Сейви
1
8
Фоли
4
Кутові
2
2
Офсайди
Удари повз
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Атлетік - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
42'
Офсайд
Арбітр фіксує положення поза грою у Вільямса
41'
Доволі запекла боротьба на полі, обидва колективи створюють атаки, але пробити по воротах їм не вдається
37'
Небезпечний момент
Беренгер пробив з меж штрафного майданчику, але після рикошету м'яч хоча й змінив траєкторію, але сповільнився і прилетів у руки тер Штегена
34'
Жовта картка
Також і тренер "блауграни" Хаві Ернандес наговорив на "гірчичник" від арбітра
32'
Жовта картка
Араухо збив з ніг суперника аби зірвати контратаку суперника і отримав за це попередження від арбітра
31'
Небезпечний момент
Який удар від Канселу метрів з 40! Сімон вийшов з воріт аби завадити проходу Лопеса після передачі Гюндогана і голкіпер зумів вибити м'яч, який прилетів прямо у ноги Лопеса і Фермін намагався переправити його у ворота, а Сімон у воротарському майданчику його зупинив, а потім Альварес вибиває м'яч з лінії воріт
28'
Вільямс перехопив м'яч на половині поля суперника і намагався чи то здалеку закинути м'яч за комір тер Штегену, чи то закинути на партнера, але в результаті м'яч виходить за межі поля
26'
Заміна
Хаві Ернандес проводить вимушену заміну і випускає Лопеса замість де Йонга
26'
Напевно травма нідерландця дуже серйозна, адже він не зумів самостійно покинути поле і йому з цим допомогли лікарі на спеціальному транспорті
24'
Невеличка пауза у грі. Де Йонг отримав ушкодження і вимушений отримувати допомоги від лікарів
21'
Господарі заробили право на стандарт біля кутового прапорця, але після навісу Левандовський виграв верхову боротьбу та вибив м'яч
19'
Спроба атаки Атлетіка завершилася ударом Гомеса, але йому заважав суперник і він не зумів доставити м'яч до воріт, а м'яч було вибито
16'
Поки доволі важко віддати перевагу якомусь з колективів. Більше м'яч контролюють каталонці, але й у "левів" було декілька, доволі цікавих моментів
14'
Кутовий
Іще один кутовий виконали гості і після розіграшу та навісу у бік воріт Кунде намагався пробити через себе, але м'яч полетів досить далеко від рамки воріт
12'
Господарі спробували створити атаку, але після навісу з правого флангу м'яч прилетів до Канселу, який грудьми скинув м'яч на тер Штегена
10'
Небезпечний момент
Каталонці виконали кутовий на половині поля суперника і після навісу Гюндогана головою пробив Крістенсен, проте м'яч полетів над поперечиною
9'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості і після навісу баски вибили м'яч
7'
Офсайд
Беренгера вивели на ударну позицію, але він не влучив у ближній кут, а після цього пролунав свисток арбітра про фіксацію положення поза грою
5'
Канселу виконав навіс з лівого флангу на дальню стійку і Левандовський намагався головою скинути на партнерів, але суперники вибили м'яч
3'
Перша спроба атаки від Барселони, але Педрі заплутався в ногах і не зумів ані пробити, ані віддати передачу
1'
Свисток
Алехандро Ернандес дає свисток про старт матчу
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Алехандро Ернандес
Головний тренер Барселони: Хаві Ернандес
На лаві запасних: Вітор Роке, Гую, Жоау Фелікс, Кокен, Лопес, Мартінес, Пенья, Роберто, Ромеу, Форт, Ямал
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): тер Штеген - Канселу, Кубарсі, Араухо, Кунде - Гюндоган, Крістенсен, де Йонг - Педрі, Левандовскьий, Рафінья
Головний тренер Атлетіка: Ернесто Вальверде
На лаві запасних: Агірресабала, Арес, Вільялібре, Гарсія, де Маркос, Егілус, Лекуе, Муньяїн, Рінкон Лумбрерас, Руїс де Галаррета, Сансет, Хаурегісар
Інфо
Стартовий склад Атлетіка (4-2-3-1): Сімон - Гарсія де Альбеніс, Паредес, Альварес, Прадос Діас - Весга, Гарсія - Беренгер, Гомес, Вільямс І. - Гурусета
Обидві команди розташовуються у верхній частині турнірної таблиці. Атлетік займає п'яте місце і бореться за зону Ліги чемпіонів, до якої йому не вистачає шість очок. Барселона продовжує гонитву у трійці лідерів і Реал Мадрид та Жирона дарують для цього змогу
Матч пройде у Більбао на "Естадіо Сан-Мамес" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції одного з центральних матчів 27-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Атлетік прийме у гостях Барселону
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Останні матчі
Завершено 20:15 - Сьогодні Кортрейк Кортрейк 3 Моленбек Моленбек 2 Завершено 20:00 - Сьогодні Маккабі Маккабі 1 Хапоэль Хапоэль 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Уйпешт Уйпешт 2 Фегервар Фегервар 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Андерлехт Андерлехт 1 Ейпен Ейпен 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Мальорка Мальорка 1 Жирона Жирона 0

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Анонс матчу Атлетік - "Барселона" 03.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Атлетік (Бильбао) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 03.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Атлетік (Бильбао) та командою "Барселона" (Барселона):

між командами закінчився перемогою на користь Атлетік, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 24.01.2024 закінчилось : 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Атлетік - "Барселона" можна подивитися 03.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Атлетік - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

команди Атлетік був зіграний проти "Атлетіко" - 29.02.2024, у рамках Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Хетафе - 24.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Атлетік - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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