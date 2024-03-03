Атлетік - Барселона онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Який удар від Канселу метрів з 40! Сімон вийшов з воріт аби завадити проходу Лопеса після передачі Гюндогана і голкіпер зумів вибити м'яч, який прилетів прямо у ноги Лопеса і Фермін намагався переправити його у ворота, а Сімон у воротарському майданчику його зупинив, а потім Альварес вибиває м'яч з лінії воріт